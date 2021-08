Heidelberg. (RNZ) Die Fakultät für Angewandte Psychologie der SRH-Hochschule Heidelberg sucht Personen ab 18 Jahren, die die Forschung zu den Auswirkungen einer Infektion mit Sars-CoV-2 unterstützen möchten. Gesucht werden sowohl Personen, die noch nicht positiv auf Corona getestet wurden, als auch Personen, die bereits eine nachgewiesene Infektion überstanden haben.

Wie beeinflusst Covid-19 langfristig die kognitive Leistungsfähigkeit? Das untersuchen die Forscher in ihrer deutschlandweiten Studie "CogniCovid19". In einer Online-Befragung, die sich an alle Personen ab 18 Jahren richtet, erfassen sie Aussagen zum Wohlbefinden, zu Alltagsaktivitäten und zu einem möglichen Krankheitsverlauf einer Corona-Infektion. Die kognitive Leistungsfähigkeit wird mit Aufgaben zur Merk- oder Reaktionsfähigkeit getestet. Die Teilnahme dauert insgesamt etwa eine Stunde.

"Während es bereits Erkenntnisse über hirnorganische Auswirkungen einer Infektion mit Sars-CoV-2 gibt, wurden potenzielle Beeinträchtigungen der kognitiven Leistungsfähigkeit bislang nur unzureichend untersucht", so Dr. Ann-Kathrin Zaiser, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der SRH-Hochschule Heidelberg. Prof. Patric Meyer, der die Studie gemeinsam mit ihr leitet, ergänzt: "Wir gehen davon aus, dass insbesondere bei Personen mit milderen Verläufen viele längerfristige Beeinträchtigungen bislang unentdeckt geblieben sein könnten, da sie sich im Alltag nicht immer offensichtlich zeigen." Eine Teilnahme ist möglich unter diesem Link.