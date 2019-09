Heidelberg. (bik) Es gibt nicht mehr nur eine Menschengattung mit dem Namen Heidelbergs, den Homo heidelbergensis, - er lebte vor 600.000 Jahren, 1907 wurde in Mauer ein Unterkiefer gefunden -, sondern auch ein Bakterium. Entdeckt wurde es in der Bürzeldrüse der Nilgänse auf der Neckarwiese von Heidelberger Biologen um Prof. Michael Wink und seinen Doktoranden Markus Braun.

"Corynebakterium heidelbergense" sei ein harmloses und unauffälliges kleines Stäbchen, sagt Wink. Die Wissenschaftler sequenzierten sein ganzes Genom, um festzustellen: Dieses Bakterium ist tatsächlich unbekannt. Daher durften die Entdecker einen Namen für die neue Spezies vorschlagen. "Wir haben auf dem Zusatz heidelbergensis bestanden, und die Gutachter und Herausgeber der Zeitschrift ,Systematic and Applied Microbiology’, in der die Arbeit 2018 veröffentlicht wurde, haben es akzeptiert", erklärt Wink.

Mit ihren Bürzeldrüsen produzieren die Nilgänse Wachse, um ihr Gefieder damit einzufetten. Die Biologen hatten vermutet, dass diese Wachse antibakteriell wirken, und prüften, ob Bakterien im Wachs dafür verantwortlich sein könnten. Das aber hat sich nicht erwiesen. Das Corynebakterium lebt einfach nur in der Bürzeldrüse.

Jeden Sommer schauen sich die Biologen die Vögel auf der Neckarwiese an, vermessen und beringen sie. Als 2007 in Deutschland erstmals die Vogelgrippe auftrat, wurden ein paar Jahre lang auch systematisch Kotproben und Rachenabstriche untersucht. "Es war nie etwas Auffälliges dabei", sagt Wink. Die Spezialuntersuchungen wurden also wieder eingestellt.

Aber nicht nur die Nilgänse am Neckar finden das Interesse der Wissenschaftler. In den letzten vier Jahren haben sie rund 30 Vogelarten untersucht und dabei auch weitere neue Bakterienarten entdeckt, etwa bei Truthähnen im Zoo oder bei Spechten. Unbekannte Organismen zu finden, passiere nicht so häufig im Leben eines Biologen, meint Wink. Der 68-Jährige allerdings hatte Glück und erkannte über 25 neue Tierarten - Bakterien, Fische, Reptilien und Vögel.