Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Das Heidelberger Universitätsklinikum nimmt drei beatmungspflichtige Coronavirus-Patienten aus dem Elsass auf. Sie sollen zeitnah in der Thoraxklinik ankommen. Dort sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am Sonntagmorgen bei einem eilig einberufenen Pressetermin: "Uns hat die dringende Bitte nach Hilfe aus der französischen Nachbarregion erreicht." Die Kapazitäten in der Region Grand-Est, zu der das Elsass gehört, seien überstrapaziert.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte deshalb am Freitag eine Umfrage an den Universitätskliniken im Land gestartet, ob sie bereit seien, französische Patienten aufzunehmen. Neben Heidelberg bekundeten auch Freiburg (zwei Patienten), Mannheim (zwei Patienten), die Uniklinik Ulm (zwei Patienten) sowie die Bundeswehrklinik Ulm (ein Patient) ihre Bereitschaft zu helfen – insgesamt nimmt Baden-Württemberg also vorerst zehn Patienten aus den Nachbarland auf. Die schwerkranken Patienten sind durchschnittlich drei bis sieben Tage auf Beatmung angewiesen. Sobald es ihnen besser geht und sie nicht mehr beatmet werden müssen, werden sie wieder zurück nach Frankreich verlegt.

"Wir haben jetzt noch diese Kapazitäten", so Ministerin Bauer. "Unser Gesundheitssystem in Baden-Württemberg ist leistungsfähig. Und jetzt geht es darum, nicht nur von Europa zu reden, sondern den Zusammenhalt auch zu leben – insbesondere bei der deutsch-französischen Freundschaft." Sie sei extrem dankbar für die tolle Bereitschaft der Uniklinika im Land, schnell und unbürokratisch zu helfen. Die zehn Plätze stünden grundsätzlich befristet zur Verfügung – solange die Beatmungsplätze nicht für Patienten aus der jeweiligen Region benötigt werden.

Auch der Ärztliche Direktor der Uniklinik, Prof. Matthias Karck, betonte, dass es Aufnahmekapazitäten gebe: "Wir haben aktuell 16 Corona-Patienten in der Krehl-Klinik in Behandlung, davon ist einer beatmungspflichtig." Vier weitere würden ein wenig Sauerstoff zur Unterstützung bekommen. Elf Patienten sind nicht in Intensivbehandlung, ihnen geht es den Umständen entsprechend gut. Es gebe bereits einige Patienten, die von der Intensiv- wieder auf die Normalstation verlegt werden konnten. "Wir hatten Zeit uns vorzubereiten, haben planbare OPs massiv zurückgestellt", so Kack. "Nun können wir unsere Nachbarn bei der Versorgung der schweren Fälle unterstützen."

Die drei schwerkranken Patienten, welche die Thoraxklinik im Stadtteil Rohrbach aufnimmt, sind zwischen 40 und 60 Jahre alt und werden derzeit in Colmar und Mulhouse behandelt. Die drei Zimmer in der Klinik im Stadtteil Rohrbach sind bereits vorbereitet.

Die Nothilfe für Frankreich könnte weiter ausgebaut werden: Auch bei anderen Krankenhäusern in Baden-Württemberg frage die Landesregierung aktuell noch Kapazitäten ab: "Wenn weitere Angebote kommen, könnte es sein, dass wir noch mehr Patienten aus unserer Nachbarregion aufnehmen", so Bauer. "In dieser Notlage zählen Taten, nicht Worte."