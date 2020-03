Heidelberg. (hob) Schulen und Kitas bleiben in Heidelberg – wie im restlichen Baden-Württemberg auch – ab Dienstag, 17. März, bis zum Ende der Osterferien am Sonntag, 19. April geschlossen. Das betrifft alle Einrichtungen, also sowohl private als auch öffentliche Schulen, städtische Kindertageseinrichtungen und solche freier Träger. In der Summe sind im Stadtgebiet 54 Schulen und rund 140 Kitas betroffen.

Es wird keine öffentlichen Alternativangebote geben, wo die Eltern ihre Kinder betreuen lassen können. Dies wird nur für Väter und Mütter gewährleistet, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, also zum Beispiel im Gesundheitswesen arbeiten oder bei der Strom- oder Wasserversorgung oder in den Verkehrsbetrieben.

Bereits ab Sonntag setzt die Stadt Heidelberg eine weitere Verfügung der Landesregierung um. Veranstaltungen ab 100 Personen sind im gesamten Stadtgebiet verboten. Dies gilt sowohl für Veranstaltungen im Freien wie auch in geschlossenen Räumen. Wochenmärkte können aber weiterhin stattfinden, sie gelten nicht als Veranstaltungen. Auch alle Discos und Veranstaltungshäuser sind betroffen: Tanzveranstaltungen und Konzerte werden gänzlich untersagt, unabhängig von der Teilnehmerzahl.

Ausnahmegenehmigungen für Zusammenkünften mit Teilnehmern von 100 bis maximal 1000 Personen kann das Bürger- und Ordnungsamt im Einzelfall erteilen. Die Verfügung gilt zunächst bis 30. April 2020.

Update: Freitag, 13. März 2020, 16.18 Uhr