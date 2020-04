Von Marion Gottlob

Heidelberg. Im Tierheim Heidelberg reagiert man klug und besonnen auf die Corona-Krise. Die sieben Tierpflegerinnen und Tierpfleger machen ihren Job wie immer – aber in zwei Schichten. "Wenn jemand in einer Schicht erkranken sollte, dann kann immer noch die zweite Schicht alle Arbeiten übernehmen", erklärt Michelle Fänderich, stellvertretende Leiterin des Tierheims: "Es ist wichtig, dass auf alle Fälle jemand die Tiere versorgt."

Im Moment gibt es vermehrt Anfragen für Tiere. "Eine gute Idee, denn jetzt haben die Menschen Zeit für das Tier, damit es sich gut eingewöhnen kann." Und Sorgen, dass das Tier einen mit Corona anstecken könne, brauche man laut Veterinäramt auch nicht zu haben: "Bisher gibt es keinen Beweis dafür, dass ein Tier das Virus auf den Menschen oder auf andere Tiere übertragen kann", informiert Amtsleiter Dr. Lutz Michael.

Zurzeit zählt das Tierheim fast 20 Hunde, 25 bis 30 Katzen und rund 20 Kleintiere. Vor allem Familien und Paare wünschen sich jetzt ein Tier. "Die Menschen sind zu Hause und haben Zeit zum Nachdenken. Meist wünschten sie sich schon länger ein Tier. Nun können sie den Gedanken in die Tat umzusetzen", so Fänderich. Die Favoriten sind Katzen und Kaninchen. Wer Interesse hat, ruft beim Tierheim an und bespricht, welches Tier es sein könnte. In der Corona-Krise können die Mitarbeiter das neue Zuhause nicht besuchen. Deshalb schicken die Interessenten per E-Mail Fotos: "Wir möchten sicher sein, dass es dem Tier in Zukunft gut geht." Nach Absprache erhalten die Interessenten einen Termin, um das Tier kennenzulernen – mit Sicherheitsabstand zu den Tierpflegern. Stimmt die Chemie, darf es in sein neues Zuhause "umziehen".

Das wünschen sich zum Beispiel die Katzen Carlo (Jahrgang 2007), Dolores (2010) oder auch das Pärchen Gusti und Nepomuk (2016). Bei den Hunden sind der Schäferhund Champ (2012) oder auch Lucy (2017) zu haben. Auch die Kaninchen Paula und Peter (2018) oder die große Stallhäsin Anna – bei diesem Fundtier ist das Alter nicht bekannt – wohnen noch im Tierheim.

Für Michelle Fänderich und ihr Team ist klar, dass sich ein zukünftiger Tierhalter mit seinem neuen Mitbewohner gut verstehen sollte. Man muss bedenken, dass bei vielen Tierheim-Tieren die Biografie unbekannt ist oder schwierig war. "Man muss sich aber auch bewusst machen, dass eine Katze bis zu 20 Jahre und ein Hund zwölf bis 13 Jahre alt werden können. In dieser Zeit trägt man die Verantwortung." Man sollte ebenfalls die laufenden Kosten im Blick haben und an eine Betreuung denken, wenn man selbst krank sein sollte oder ins Krankenhaus muss.

Corona-Krise hin oder her: Das Tierheim nimmt nach telefonischer Absprache Tiere auf – wie immer, Fundtiere oder solche, die zugelaufen sind. "Das läuft normal, nicht weniger und nicht mehr", so Fänderich. Futter- und Sachspenden werden im Moment nicht angenommen. Es könnte die Gefahr einer Infektion bestehen, doch das Tierheim hat nur noch einen geringen Bestand an Desinfektionsmitteln. "Wir bitten um Verständnis, wir müssen auf unsere Gesundheit achten. Geldspenden für Futter sind jedoch willkommen."

Info: Mehr Infos beim Tierheim Heidelberg, Telefon 06221 / 24502, oder unter www.tierheim.hd.de.