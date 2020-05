Von Anica Edinger

Heidelberg. Einen Funken Hoffnung hatten einige Kneipiers in die Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Krise am vergangenen Mittwoch gesetzt. Doch mittlerweile ist klar: Gemeinsam mit Clubs und Diskotheken werden Bars und Kneipen die letzten sein, die nach dem Shutdown wieder öffnen dürfen. Oder, wie es im Stufenplan des Landes zum Ausstieg aus dem Shutdown heißt – ein Datum zur Öffnung ist "derzeit nicht abschätzbar".

Für Luciana Nicolae, die Inhaberin des Drugstore in der Kettengasse, bedeutet das mittelfristig: "Ruin", wie sie sagt. Als Studentin hat die heute 45-Jährige den Laden vor 13 Jahren übernommen – "um mir so mein Jurastudium an der Universität zu finanzieren", erinnert sich Nicolae. Eine Situation wie diese hätte sie sich nicht in ihren schlimmsten Albträumen ausmalen können. "Ich hänge sehr an dem Laden", sagt die Wirtin, die zum Studium aus Rumänien nach Deutschland kam. Auch ihren studentischen Mitarbeitern würde sie gern eine Perspektive geben. Doch ihr sind die Hände gebunden. Jetzt komme es auch darauf an, "wie kulant meine Vertragspartner sind".

Erlässt der Vermieter einen Teil der Pacht? Wird sie, wenn die Bundesliga-Saison weitergeht, die Kosten für den Sky-Anschluss weiter bezahlen müssen – also über 500 Euro im Monat? Was passiert mit den GEZ-Gebühren? Und wird es einen weiteren Rettungsschirm vom Bund oder dem Land geben? "Alles hängt jetzt von der Menschlichkeit der Menschen ab", sagt Nicolae. Denn klar ist auch: Von der Öffnung der Außengastronomie noch vor Pfingsten profitiert sie nicht. "Ich habe fünf Tische draußen", sagt sie. Wenn dann auch noch Abstandsregeln eingehalten werden müssen oder sie nur 50 Prozent der Gäste bewirten darf, lohne es sich schlicht nicht, überhaupt zu öffnen. Zumal die Fixkosten gleich blieben. "Da ist Pleite leider groß geschrieben", sagt Nicolae.

Mitarbeiter haben nun eine Spendenkampagne über die Internetseite "Startnext" ins Leben gerufen. 4000 Euro sind bereits zusammenkommen. Es berührt Luciana Nicolae, dass offensichtlich nicht nur sie selbst ein Herz für den "Drugstore" hat. "Jeder Cent hilft", sagt Nicolae – und könnte die Mutter zweier kleiner Kinder vor der Insolvenz retten. Doch sie ist auch fest entschlossen, ihrem Team etwas von den Spenden abzugeben. "Sie haben es initiiert", meint Nicolae. Und beruflich stünden sie aktuell genauso vor dem Nichts wie die "Drugstore"-Wirtin.

Dass mit der Corona-Krise auch viele "menschliche Schicksale" einhergehen: Das weiß auch Daniel Wilson, Betreiber des Mels, Jinx und des ZKB am Marktplatz in der Altstadt. Einer seiner festangestellten Mitarbeiter habe gerade ein Haus gebaut – wie für Tausende andere in der Branche kam die hundertprozentige Kurzarbeit schlicht zu plötzlich. Wilson kann immerhin am 18. Mai die Außen- wie auch Innengastronomie des ZKB am Marktplatz wieder in Betrieb nehmen. So sieht es der aktuelle Fahrplan des Landes für Speisewirtschaften vor. Ob aber nur mit der Hälfte der üblichen Gästezahl oder mit Abstandsregeln: All das wurde noch nicht kommuniziert. Dennoch ist er überzeugt, dass man so wenigstens "ein bisschen was kompensieren" könne.

Für seine beiden anderen Läden – und den Rest der Kneipen in der Altstadt und im restlichen Stadtgebiet – geht Wilson allerdings vom Schlimmsten aus. Das bedeutet: "Öffnung erst, wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus oder ein wirksames Medikament gefunden ist." Dass das definitiv noch Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern wird, das ist auch Wilson klar. Deshalb sagt er auch ganz deutlich: "Die Branche wird weitere Hilfen benötigen." Das sei die einzige Rettung. Dass etwa der Bund die Kosten für die Pacht trägt, sei ein vorstellbares Konzept. Denn: "Die Pacht zu stunden, bringt uns auch nichts", sagt Wilson, "denn die holt dich dann ja wieder ein." Und: "Das Bier, das wir heute nicht verkaufen, verkaufen wir nächstes Jahr nicht doppelt", so Wilson. Natürlich habe auch er die Soforthilfe beantragt. Sie sei "nett", aber schlicht zu wenig. Knapp könne man damit die Basiskosten decken. Und deshalb müssen viele Kneipiers nun auf ihre hart erarbeiteten Rücklagen zurückgreifen – damit es sie nach der Krise überhaupt noch gibt.

Über all dem hänge noch ein weiteres Damoklesschwert: eine ausstehende Gerichtsentscheidung zu den Sperrzeiten in der Altstadt. Die könnte dazu führen, dass lärmgeplagte Altstädter einen Sieg einfahren und Kneipen, wenn sie wieder öffnen dürfen, früher schließen müssen. Dann, sagt Wilson, "kannst du dir gleich die Kugel geben".