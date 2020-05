Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Das Essen geht weiter. Die einen haben das Kochen in den letzten Wochen wieder oder überhaupt erst für sich entdeckt, die anderen lassen sich ihr Mahl lieber bequem nach Hause bringen. Zum Beispiel von Kilian Folger. Der 25-Jährige arbeitet seit Anfang des Jahres für Lieferando, dem deutschen Marktführer unter den Lieferdiensten.

Ausgerüstet mit Handy, Fahrrad und Transportbox beliefert er die Menschen in Neuenheim, Handschuhsheim, Rohrbach, in der Altstadt, Weststadt, Südstadt und Bahnstadt. Ein Gespräch über die hygienischen Anforderungen an einen Fahrradkurier in Corona-Zeiten und die Essgewohnheiten der Heidelberger.

Ein Anruf bei ...

Herr Folger, Ihre Arbeit war vielleicht noch nie so wichtig wie derzeit. Fühlen Sie sich eigentlich systemrelevant?

Naja, ich komme mir ehrlich gesagt nicht so wichtig vor. Ich glaube nicht, dass alles ohne mich zusammenbrechen würde.

Jetzt, wo man nur noch mit Maske einkaufen darf, wo jeder Gang in den Supermarkt bedeuten könnte, sich mit dem Virus anzustecken – lassen sich die Menschen das Essen da nicht lieber liefern?

Von anderen Fahrern habe ich gehört, dass bei Ihnen jetzt mehr los ist. Ich für meinen Teil habe eher wenig zu tun in letzter Zeit. Schwer zu sagen.

Woran liegt das?

Ich glaube, die Leute kochen jetzt wieder mehr selbst. Außerdem bestellen viele Kunden normalerweise in der Mittagspause auf der Arbeit. Das fällt jetzt weg. Und vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt viele Restaurants einen eigenen Lieferdienst haben.

Was essen die Heidelberger in diesen Zeiten am liebsten?

Gewinner ist auf jeden Fall das Fast Food: McDonald’s, Burger King, Kentucky Fried Chicken. Aber auch Mahmoud’s ist extrem beliebt. Und natürlich Döner.

Sie holen das Essen in den Restaurants ab und bringen es bis an die Haustür. Haben Sie keine Sorge, sich anzustecken oder das Virus weiterzutragen.

Nein, ich glaube, das Risiko ist relativ gering. Sowohl in den Restaurants als auch bei den Kunden versuche ich, den Kontakt so gering wie möglich und Abstand zu halten. Ich stelle das Essen vor der Haustür ab und muss kein Geld entgegennehmen, da die Kunden ja online bezahlen. Zudem trage ich nun permanent Maske. Ich wüsste nicht, was ich noch tun könnte.

Reinigen Sie Uniform, Transportbox und Fahrrad nun besonders gründlich?

Es gab schon vorher die Anweisung, die Box nach der Schicht zu reinigen. Und die Uniform wasche ich eh, weil ich nicht gerne schmutzige Klamotten trage. Was sich geändert hat: dass wir jetzt immer Handschuhe tragen. Das ist gut, denn es erinnert mich, dass ich mir nicht ins Gesicht fasse.

Zuletzt gab es auch Kritik an Lieferando. Fahrer beklagten, dass Schutzmaßnahmen und entsprechende Ausrüstung fehlten. Fühlen Sie sich von Ihrem Arbeitgeber ausreichend geschützt?

Ja. Ich habe gerade erst ein Paket bekommen mit 50 Schutzmasken und vier Flaschen Desinfektionsmittel. Als kleinen Bonus gibt es derzeit für alle Kuriere eine Kilometerpauschale dafür, dass wir auch jetzt, unter diesen Bedingungen, arbeiten.

Sind die Menschen jetzt freundlicher zu Ihnen als vor Corona?

Letztens hat mich mal eine wildfremde Frau angesprochen und gesagt, es sei ganz toll, dass ich das mache. Ansonsten sind die Leute aber eh immer sehr happy, wenn sie ihr Essen kriegen.