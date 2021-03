Von Marion Gottlob

Heidelberg. Fast die Hälfte der Deutschen hat Angst vor einer Corona-Ansteckung. Einige Menschen haben so große Angst, dass sie seit Wochen oder Monaten die Wohnung nicht verlassen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Sonderbefragung des Infocenters der R+V Versicherung. Seit fast 30 Jahren befragt das Infocenter Bundesbürger nach ihren größten Sorgen rund um Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit unter dem Titel "Die Ängste der Deutschen".

Im Gespräch mit der RNZ schildert Nadia Sosnowsky-Waschek, Professorin für Gesundheits- und Klinische Psychologie an der SRH-Hochschule, wie sich Angst auswirkt, wie man mit ihr umgehen kann und welche Lösungsansätze es gibt, um Ängste zu reduzieren. "Angst ist kein guter Ratgeber, aber sie schärft die Sinne, motiviert, treibt die Dinge voran und ist manchmal eine schöpferische Kraft", sagt Sosnowsky-Waschek.

Angst sei genauso wie Wut, Ärger oder Freude eine Grundemotion und gehöre zum Leben. In der Corona-Pandemie stehen Menschen vor neuen Ängsten. Werden Ängste übermächtig, kann sich daraus eine Angststörung entwickeln. "Dabei gehören die Angststörungen zu den häufigsten psychischen Störungen überhaupt. Bis zu 30 Prozent der Bevölkerung leiden darunter. Das ist verdammt viel. Andere Studien schätzen die Prävalenz konservativ auf 14 bis 15 Prozent."

Wie sich die Pandemie auf die Ängste der Menschen in Heidelberg auswirkt, kann Sosnowsky-Waschek nicht so einfach beantworten. "Wir wissen es nicht genau. Fast jeder ist im Homeoffice, wir arbeiten, studieren, feiern Geburtstag im kleinsten Kreis. Jeder weiß vor allem über sich selbst am besten Bescheid." Durch den Online-Kontakt mit ihren Studierenden bekäme sie jedoch mit, dass viele die Situation enorm belastet. Auch Psychotherapeuten berichteten von einer Zunahme von Ängsten und Depressionen. "Möglicherweise sind das Einzelfallbeobachtungen", so Sosnowsky-Waschek. Erste internationale epidemiologische Studien scheinen aber den Trend für eine Zunahme psychischer Belastungen zu bestätigen. Eine finale Bewertung stünde jedoch noch aus. "Denn wie so oft zeigen sich die Folgen kritischer Lebensereignisse nicht sofort, sondern zeitversetzt, vielleicht ein halbes Jahr später. Ich kann mir vorstellen, dass dann, wenn die Ressourcen erschöpft sind, sich eine Art Corona-Erschöpfung zeigt."

Was kann man gegen die Angst tun? Bei einer Spinnen-Phobie könne der Betroffene systematisch lernen, die Angst-Situation mittels Konfrontation zu bewältigen, erklärt die Psychologin: "Im Fall eines realen Virus ist das schon schwieriger. Hier geht es vielleicht um Emotionsregulation und Entkatastrophisieren." Auf jeden Fall solle man dann, wenn die Angst einen kaum aushaltbaren Leidensdruck und Einschränkungen im Leben verursache, einen psychologischen Psychotherapeuten konsultieren. "Bis dahin können körperliche Aktivitäten, Entspannungstrainings, kreative Tätigkeiten, im Notfall vielleicht auch ein Anruf bei einer Vertrauensperson helfen. Eine Hilfe kann es auch sein, den Fokus von sich selbst auf andere zu lenken – ihnen zu helfen."

Sosnowsky-Waschek berichtet in diesem Zusammenhang von einer Initiative ihrer SRH-Studierenden. Unter Supervision ihrer Dozenten haben die Studierenden webbasierte psychologische Hilfsangebote entwickelt, um Kommilitonen, die sich in der Corona-Pandemie psychisch schlecht fühlen und einsam sind, zu unterstützen. Ein Projekt nennt sich "Soul Support". Da es mittlerweile mehrere derartige Initiativen gibt, will die Hochschule diese Angebote nun über die eigene Homepage bündeln und den Studierenden zugänglich machen. "Das ist eine erste Hilfe von Studierenden für Studierende", so Sosnowsky-Waschek. Eine weitere Initiative ist ein Gesundheitscoaching zur Förderung der körperlichen Aktivität – ebenfalls digital.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben mittlerweile auch viele Ideen für wissenschaftliche Abschlussarbeiten angeregt. Beispielsweise ist auch eine Abschluss-Arbeit über die positive Wirkung kreativer Tätigkeiten im Lockdown entstanden, die derzeit für eine Publikation vorbereitet wird.

Sosnowsky-Waschek erklärt: "Die Studierenden und wir Dozenten versuchen, die Herausforderungen der Corona-Krise als Chance zu begreifen. Wir akzeptieren die Situation, wie sie ist und versuchen uns an kreativen Problemlösungen, die vielleicht sogar nachhaltig positive Wirkungen entfalten."