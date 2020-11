Heidelberg. (pne) Eine Heidelbergerin zwischen 80 und 90 Jahren ist infolge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag mit. Damit gibt es in Heidelberg bislang zehn Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Nähere Angaben zu der verstorbenen Frau machte das Gesundheitsamt nicht – "aufgrund des Persönlichkeitsschutzes sowie des Schutzes der trauernden Angehörigen".

Die Zahl der positiv auf Corona Getesteten stieg von Montag auf Dienstag um 40. 266 Heidelbergerinnen und Heidelberger sind nun aktiv mit dem Virus infiziert – 19 mehr als am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist dagegen minimal gesunken. Am Montag gab sie das Gesundheitsamt des Kreises noch mit 173,4 an, am Dienstag mit 171,5. Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart, dessen Zahlen leicht von denen des Kreises abweichen, meldete am Dienstag nach wie vor neun im Zusammenhang mit Covid-19 stehende Todesfälle für Heidelberg, zudem 19 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach bei 144,3.

Update: Dienstag, 10. November 2020, 20.09 Uhr

Heidelberg. (shy) Im Pflege- und Seniorenheim Agaplesion Maria von Graimberg in Rohrbach sind zwei weitere corona-positiv getestete Bewohner verstorben. Das hat die Einrichtung am Freitag mitgeteilt. Damit gibt es im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im dortigen Wohnbereich "Rohrbach-Markt" mittlerweile drei Todesfälle. 16 der Bewohner dieses Bereichs sind aktuell infiziert, nur einer hat sich bisher nicht angesteckt. Alle stehen unter Quarantäne, es gilt ein Besuchsverbot. Am Montag werden alle Menschen in diesem Wohnbereich erneut getestet.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete am Freitag den neunten Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie in Heidelberg – eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren. Ob es sich dabei um eine der beiden Verstorbenen aus dem Seniorenheim in Rohrbach handelt, ist unklar, da das Gesundheitsamt hierzu keine Angaben macht. Möglich ist auch, dass die Verstorbenen zwar in dem Altenheim gewohnt haben, aber eine andere Meldeadresse hatten, erklärte ein Sprecher des Landratsamts auf Nachfrage der RNZ.

Laut Gesundheitsamt gab es am Freitag 43 neue Corona-Fälle in Heidelberg. Die Zahl der aktiv Infizierten liegt damit bei 222, die Sieben-Tagen-Inzidenz bei 140,6. Das Landesgesundheitsamt meldete am Freitag 52 neue Fälle im Stadtgebiet, die Inzidenz gibt es mit 132,5 an. Die Zahlen unterscheiden sich, da die Daten in Stuttgart zum Teil verzögert ankommen und der Kreis auch Infizierte zählt, die sich zum Testzeitpunkt in Heidelberg aufhielten, hier aber nicht gemeldet sind, während das Land auch Heidelberger zählt, die außerhalb der Region getestet wurden.

Update: Freitag, 6. November 2020, 20 Uhr

Die Zahl der Infizierten in Heidelberg steigt

Insgesamt gibt es 279 aktiv Erkrankte in der Stadt. Im Seniorenheim Agaplesion in Rohrbach gibt es einen neuen Fall.

Heidelberg. (jola/ani) Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete am Mittwoch 34 neue Corona-Fälle in Heidelberg. Damit steigt die Zahl der aktiv Infizierten auf insgesamt 279 – das sind fast doppelt so viele wie beim Höchststand im April, damals gab es 149 aktive Fälle. Allerdings wird heute auch deutlich mehr getestet als im Frühjahr.

Die Sieben-Tagen-Inzidenz liegt laut Gesundheitsamt bei 101,6. Das Landesgesundheitsamt meldete am Mittwoch 48 neue Corona-Fälle im Stadtgebiet, die Inzidenz gibt es mit 104,6 an. Die Zahlen unterscheiden sich häufig, da die Daten in Stuttgart zum Teil verzögert ankommen und der Kreis auch Infizierte zählt, die sich zum Testzeitpunkt in Heidelberg aufhielten, hier aber nicht gemeldet sind.

Im Altenheim Agaplesion Maria von Graimberg in Rohrbach gibt es einen weiteren Corona-Fall. Nachdem bekannt wurde, dass ein Mitarbeiter des Wohnbereichs "Philosophenweg" positiv getestet worden ist, wurden alle Bewohnerinnen und Bewohner getestet. Bei einem von ihnen konnte Covid-19 nachgewiesen werden. Der Wohnbereich steht bis 10. November unter Quarantäne, alle Bewohnerinnen und Bewohner werden auf ihren Zimmern versorgt.

Auch im Wohnbereich "Rohrbach-Markt" sind alle Bewohnerinnen und Bewohner erneut getestet worden. Bis auf zwei Personen wurde bei allen Bewohnern das Coronavirus nachgewiesen. Die Ergebnisse des letzten Tests stehen noch aus.

Update: Mittwoch, 4. November 2020, 20 Uhr

Todesfall im Altenheim nach Corona-Infektion

Der insgesamt achte Corona-Todesfall in Heidelberg ist der erste seit einem halben Jahr.

Heidelberg. (RNZ) Eine mit dem Coronavirus infizierte Person der Wohngruppe "Rohrbach-Markt" des Seniorenheims Agaplesion Maria von Graimberg ist gestorben. Das teilte das Heim in einer Pressemitteilung mit. Dabei handelt es sich um den achten Corona-Todesfall in Heidelberg. Es ist der erste seit einem halben Jahr: Den siebten Todesfall hatte das Gesundheitsamt am 1. Mai 2020 gemeldet.

"Wir sind sehr betroffen und sprechen den Angehörigen unser tiefes Beileid aus", sagt Geschäftsführer Michael Thomas. "Wir tun alles in unserer Macht stehende, um unsere Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich zu schützen. Wir stehen in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt."

Am Freitag, 23. Oktober, waren 13 Bewohner und später sieben Mitarbeiter der Wohngruppe "Rohrbach-Markt" positiv, sechs negativ auf das Coronavirus getestet worden. Eine Person hatte den Test verweigert. Wie das Heim jetzt mitteilte, haben mittlerweile fünf weitere Bewohnerinnen und Bewohner ein positives Testergebnis – wann diese sich infiziert haben könnten, dazu äußerte sich das Seniorenheim nicht.

Damit gelten von den 19 Bewohnern der Wohngruppe, die am Montag alle erneut getestet wurden, nur zwei als nicht infiziert. 16 der Erkrankten zeigen einen leichten, einer einen schweren Verlauf. Eine Mitarbeiterin sei mittlerweile genesen und habe am Montag ihren Dienst wieder aufgenommen. Zwei Testergebnisse von Mitarbeitern stünden noch aus.

Die Testergebnisse der Bewohner des Wohnbereichs "Philosophenweg" liegen noch nicht vor. Nachdem ein Mitarbeiter des Wohnbereichs positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sei am Freitag die Testung aller Bewohner des Bereichs erfolgt. Beide Wohnbereiche stehen weiterhin unter Quarantäne und es gilt ein Besuchsverbot.

Update: Montag, 2. November 2020, 20.48 Uhr

Heidelberg. (jola) 13 Bewohner des Seniorenheims "Agaplesion Maria von Graimberg" in Rohrbach sind am Freitag – Stand 15 Uhr – positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie eine Sprecherin mitteilte, werden die betroffenen Bewohner isoliert und "unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben und Hygienestandards versorgt".

In dem Wohnbereich leben noch sieben weitere Personen. Er steht unter Quarantäne. Es besteht ein Besuchsverbot. "Wir werden alles dafür tun, die anderen Bewohner zu schützen. Wir befolgen alle Anweisungen des örtlichen Gesundheitsamtes, die auch entsprechend der Agaplesion Verfahrensanweisungen umgesetzt werden. Dazu gehört zum Beispiel die sofortige strikte räumliche Trennung der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner von den übrigen Bewohnern", sagt Michael Thomas, Geschäftsführer Agaplesion Maria von Graimberg.

Auch zwei Mitarbeiter des betroffenen Wohnbereichs sind an Covid-19 erkrankt. Alle weiteren Mitarbeiter des Wohnbereichs haben sich umgehend zur Testung angemeldet. Die Ergebnisse stehen teilweise noch aus.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete am Freitag insgesamt 39 Neuinfektionen in Heidelberg. Es gibt damit im Moment 108 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 65.

Update: Freitag, 23. Oktober 2020, 17.04 Uhr

Sieben-Tage-Inzidenz unverändert bei 48,1

Damit liegt der Wert weiterhin knapp unter der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Heidelberg. (dns) Sieben neue Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt Rhein-Neckar am Dienstag für das Heidelberger Stadtgebiet. Damit lag die Sieben-Tage-Inzidenz wie schon am Montag bei 48,1 – und weiter knapp unter der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Laut Zahlen des Landesgesundheitsamtes ging die Inzidenz in Heidelberg sogar leicht zurück: Trotz neun neuer Fälle meldete Stuttgart am Dienstag einen Wert von 39,0. Dass die Zahlen sich unterscheiden, liegt daran, dass die Daten in Stuttgart zum Teil mit Verzögerung ankommen. Außerdem zählt der Kreis Fälle, die sich zum Zeitpunkt des Befundes in Heidelberg aufgehalten haben. Die Zahlen des Landes beziehen sich dagegen auf die Meldeadressen der Personen.

Laut dem hiesigen Gesundheitsamt galten am Dienstag 79 Menschen als aktive Fälle – fünf weniger als am Vortag. Insgesamt wurde das Virus seit Beginn der Pandemie bei 682 Menschen in Heidelberg festgestellt.