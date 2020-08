Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Schließung des Hotels Crowne Plaza hat drastisch gezeigt, wie sehr auch die Heidelberger Wirtschaft von der Corona-Krise betroffen ist. Michael Eckert, Vorsitzender des Anwaltsvereins und Fachanwalt für Arbeitsrecht, fürchtet, dass die Pleitewelle jetzt erst so richtig Fahrt aufnehmen wird. Ein Gespräch über betriebsbedingte Kündigungen, Insolvenzen und die juristischen Hintergründe.

Die Corona-Krise hat gerade das Gastgewerbe schwer getroffen. Haben Sie in letzter Zeit viel mit betriebsbedingten Kündigungen zu tun?

Das hat wirklich stark zugenommen. Teilweise gab es schon Entlassungen, teilweise werden sie von Arbeitgebern vorbereitet. Im Vorfeld suchen sie dann anwaltlichen Rat. Dasselbe gilt für Arbeitnehmer, die befürchten, dass die Kündigungswelle auf sie zurollt.

Lässt sich der Anstieg beziffern?

Nein, das nicht. Ich sehe ja auch nur einen kleinen Ausschnitt des Ganzen. Fest steht aber, dass das Thema Kündigungen bei Weitem nicht nur das Gastgewerbe betrifft.

Gibt es Branchen, die besonders leiden?

Nein, das geht kreuz und quer. Manche Unternehmen haben infolge der Pandemie mit ausbleibenden Materiallieferungen zu kämpfen, die meisten leiden aber vor allem unter Umsatzeinbrüchen. Ob die Umsätze wieder die alten Größenordnungen der Vor-Corona-Zeit erreichen, weiß ich nicht. Aus meiner Sicht nicht im nächsten halben Jahr und oft wohl auch nicht in den nächsten zwölf Monaten. Das ist dramatisch, denn 50 oder auch nur zehn Prozent weniger Umsatz bedeuten natürlich meist auch weniger Arbeit. Und das kann dann ein Grund für betriebsbedingte Kündigungen sein, wenn zum Beispiel das Kurzarbeitergeld nicht mehr ausreicht.

Schließen sich Kurzarbeitergeld und betriebsbedingte Kündigungen aus?

Entgegen einem Irrglauben ist das nicht so. Die Unternehmen können einige Mitarbeiter im Betrieb in Kurzarbeit haben und anderen kündigen. Von der Begründung schwierig, aber denkbar ist es, eine Person erst in Kurzarbeit zu schicken und dann die gleiche Person betriebsbedingt zu kündigen. Kurzarbeit bedeutet vorübergehende Beschäftigungsprobleme, für eine Kündigung muss die Beschäftigungsmöglichkeit dauerhaft entfallen.

Gelten die ganz normalen Regeln des Kündigungsschutzes?

Ja, es gibt gewisse Sonderregelungen für Kurzarbeit und Insolvenzen, aber für Kündigungen gibt es diese nicht. Der Arbeitgeber muss zunächst beweisen, in welchem Umfang die Beschäftigungsmöglichkeiten zurückgegangen sind. Er kann nicht einfach sagen: "Wir haben jetzt Corona und ich kündige mal." Entscheidend ist die Menge der Arbeit, nicht der Umsatz. Wichtig ist dann auch das Thema Sozialauswahl.

Stichwort Sozialauswahl. Was ist hier zu beachten?

Das Alter des Beschäftigten, die Dauer der Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten und eine mögliche Schwerbehinderung. Das sind die Kriterien, die das Gesetz bei der Sozialauswahl vorsieht.

Kann man davon abweichen?

Nur in seltenen Ausnahmefällen: wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter aufgrund seiner Tätigkeit oder Qualifizierung so unverzichtbar für den Betrieb ist, dass ich ihn unmöglich kündigen kann. Das kann ein IT-ler sein, ein Kellner mit seltenen Chinesisch-Kenntnissen – für die Zeit, in der es wieder chinesische Gäste gibt – oder mit einer Sommelier-Ausbildung. Und die Unternehmen können auch verschiedene Altersgruppen bilden, damit man nicht nur die Jungen auf die Straße setzen muss. Wenn ich zehn Leute entlassen müsste, könnte ich zum Beispiel fünf Altersgruppen bilden und aus jeder zwei kündigen.

Was raten Sie einem Arbeitgeber, der Entlassungen vornehmen muss? Soll er es nicht doch lieber noch einmal mit Kurzarbeitergeld versuchen?

Das Schwierige ist, die derzeitige Situation einzuschätzen. So etwas wie Corona hatten wir ja noch nie. Die Sonderregelung zum Kurzarbeitergeld soll jetzt verlängert werden. Das hilft, Kündigungen zu vermeiden, wenn die Fixkosten gering sind.

Eine zweite Welle hätte sicher Massenentlassungen zur Folge.

Gibt es wieder einen Lockdown, wie wirkt sich das auf die Lieferketten aus? Das ist alles extrem schwierig zu beantworten. Doch am Ende muss die Geschäftsleitung eine Entscheidung treffen und umsetzen. Betriebsbedingte Kündigungen spricht niemand gerne aus. Sie sind aber natürlich besser, als wenn gleich das ganze Unternehmen gegen die Wand fährt.

Beim Crowne Plaza hat die Abwägung nicht funktioniert. Was aber stutzig macht, ist, dass die Mitarbeiter nur drei oder vier Tage vor der Schließung von der Insolvenz erfahren haben. Ist das rechtens?

Das kann ich aus der Entfernung nicht beurteilen. Meines Wissens gab es in dem Haus keinen Betriebsrat. Der hätte sonst im Vorfeld informiert werden müssen. Sie haben aber recht. Es ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, dass auch noch von einem Tag auf den anderen die letzten Gäste vor die Tür gesetzt werden.

Wie können sich die Arbeitnehmer jetzt wehren?

Grundsätzlich hat jeder das Recht, Kündigungsschutzklage zu erheben, innerhalb einer Frist von drei Wochen. Dabei sollte man sich natürlich möglichst von einem Fachanwalt oder Fachanwältin für Arbeitsrecht beraten lassen. Denn das ist so kompliziert, gerade wenn eine Insolvenz im Spiel ist, dass man das nicht gerade einmal alleine machen kann.

Welches Ziel könnte solch eine Kündigungsschutzklage haben? Eine Weiterbeschäftigung wäre ja kaum möglich.

Es gibt auch Fälle, in denen ein Hotel wieder aufgemacht wird und der Insolvenzverwalter es weiter betreibt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann kommt es darauf an, ob der Vermieter bald einen neuen Pächter findet. Dann könnte ein sogenannter Betriebsübergang vorliegen. Und zwar auch, wenn es zwischen dem neuen Betreiber und dem Vorpächter keinerlei Verbindung gibt. Das wäre zum Beispiel so, wenn nur das Schild ausgetauscht wird und das Hotelkonzept ansonsten bleibt. Dann hätten die jetzt Gekündigten unter Umständen das Recht, dort wieder einzusteigen.

Wagen Sie einen Blick in die Zukunft: Fürchten Sie, dass die Pleitewelle jetzt so richtig Fahrt aufnimmt?

Ja. Unternehmen, die noch nicht wieder aufgemacht haben, können sich mit Kurzarbeit, Krediten und dem Aufbrauchen von Rücklagen vielleicht noch eine Weile über Wasser halten. Schwierig wird es, wenn sie wieder aufmachen und der Umsatz trotzdem ausbleibt.