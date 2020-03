Heidelberg. (bik) Die Zahl der Corona-Infizierten in Stadt und Rhein-Neckar-Kreis steigt weiter. 150 Personen wurden bis Dienstagnachmittag positiv getestet – davon 41 in Heidelberg. Das sind insgesamt 39 mehr als am Tag zuvor. 688 Personen wurden bislang in Quarantäne geschickt, 164 davon in Heidelberg. 538 Kontaktpersonen wurden ermittelt. Allein an der Universitätsklinik Heidelberg wurden bis einschließlich Montag 250 Erwachsene und Kinder getestet. Nach wie vor befanden sich gestern aber nur vier Infizierte in der Klinik. Keiner von ihnen müsse beatmet werden, sagte eine Kliniksprecherin: "Bisher hatten wir nur milde Verläufe." Die Ambulanzen in den einzelnen Kliniken sind in Betrieb, wie es hieß.

An allen Kliniken und Krankenhäusern würden derzeit Kapazitäten für schwer erkrankte Corona-Patienten geschaffen oder freigehalten, sagte ein Sprecher des Gesundheitsamtes. An den GRN-Kliniken an den Standorten Sinsheim, Schwetzingen und Weinheim werde es jeweils rund zehn zusätzliche Intensivbetten geben, die meisten davon mit Beatmungsgeräten. Dazu kommen jeweils 20 bis 30 einzelisolierte Betten auf Normalstationen. In Eberbach werden fünf zusätzliche "Corona-Intensivbetten" geschaffen.

Nach der Inbetriebnahme des ersten Drive-in-Zentrums in Schwetzingen denkt man im Gesundheitsamt bereits an die Einrichtung von drei weiteren Zentren in der Region. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran", sagte ein Sprecher am Dienstag. Ein Kriterienkatalog sei erarbeitet worden, welche Standorte Möglichkeiten für den Anschluss von Wasser-, Strom- und Internetleitungen böten.