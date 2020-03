Die Inhaber von mehreren Altstadt-Geschäften kamen am Dienstag zusammen, um gemeinsam zu überlegen, wie sie weitermachen. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen haben Bund und Länder beschlossen, dass die meisten Läden geschlossen werden. Um als Einzelhändler überleben zu können, sind nun gerade kleinere Geschäfte darauf angewiesen, dass sie weiterhin Dinge verkaufen – und sie etwa per Fahrrad oder Post ausliefern.

Um die Einzelhändler, die ihren Laden schließen mussten, zu unterstützen, listet die RNZ die Geschäfte in Heidelberg auf, die weiterhin für ihre Kunden da sind.

Inhaber weiterer Geschäfte, die ebenfalls weiter Produkte liefern und in diese Liste aufgenommen werden wollen, melden sich bitte per E-Mail an aktion@rnz.de und schicken die entsprechenden Informationen mit. Diese Liste der Einzelhändler wird regelmäßig aktualisiert. Die Redaktion prüft jede Meldung. Ein Anrecht auf Veröffentlichung besteht nicht.

Buchhandel

Artes Liberales Buchladen

Kornmarkt 8, 69117 Heidelberg

06221 / 77 86 574

Buchladen@ArtesLiberales.name

www.artesliberales.name

Büchergilde Buch und Kultur

Kleinschmidtstraße 2, 69115 Heidelberg

06221 / 282 88

heidelberg-buechergilde@t-online.de



Buch und Kunst

Odenwaldstraße 20, 69124 Heidelberg

06221 / 78 20 40

buk.madani@web.de

Buch-Markt

Kleingemünder Straße 16, 69118 Heidelberg-Ziegelhausen

Telefon: 06221 / 80 90 55

info@buchmarkt-heidelberg.de

www.buchmarkt-heidelberg.de

Bücherstube an der Tiefburg

Dossenheimer Landstraße 2, 69121 Heidelberg

Telefon: 06221 / 47 55 10

rkg@buecherstube-hd.de

www.buecherstube-handschuhsheim.de

Buchhandlung & Antiquariat Schöbel

Plöck 56a, 69117 Heidelberg

06221 / 260 36

schoebel@schoebel-buch.de

www.schoebel-buch.de

Buchhandlung am Eichendorffplatz

Karlsruher Straße 50, 69126 Heidelberg

Telefon: 06221 / 37 38 37

info@buchhandlung-eichendorffplatz.de

www.buchhandlung-eichendorffplatz.de

Bücher-Truhe Heidelberg - Modernes Antiquariat

Brückenstraße 9, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 400 660

buecher-truhe@t-online.de

www.facebook.com/buechertruhe



Fremdsprachenbuchhandlung Wetzlar

Plöck 79-81, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 24 165

fbw-hd@t-online.de

Kinder- und Jugendbuchhandlung Murkelei

Plöck 46a, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 728 20 20

info@buchhandlung-murkelei.de

www.buchhandlung-murkelei.de



Lehmanns Media GmbH

Universitätsplatz 12, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 90567-0 (10-16 Uhr)

hd-uniplatz@lehmanns.de

www.lehmanns.de

LOB - Liane Opitz Bücher und Erlesenes

Mannheimer Straße 258, 69123 Heidelberg

Telefon: 06221 / 75 33 050

liane.opitz@buecher-lob.de

www.buecher-lob.de

Petras Bahnstadt-Buchhandlung

Pfaffengrunder Terrasse 6, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 353 97 49

petra.berschin@gmx.de

Reisebuchladen

Kettengasse 5, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 20 552

info@reisebuchladen-heidelberg.de

www.reisebuchladen-heidelberg.de

WortReich

Blumenstraße 25, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 18 96 44

E-Mail: wortreich@t-online.de

Homepage: www.wortreich-hd.de

Blumen

Blume sucht Vase

St.-Anna Gasse 3, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 22 375

info@blumesuchtvase.de

www.blumesuchtvase.de

Florales Ambiente - Blumenfachgeschäft

Bahnhofstraße 35, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 658 059

info@florales-ambiente.de

www.florales-ambiente.de

Blumen Reinhard

Dallgarten 8, 69121 Heidelberg

Telefon: 06221 / 40 10 64 oder 0151 / 1453 2193

blumenreinhard@aol.com

www.blumen-reinhard.info

Einrichtung und Möbel

Bett und Couch, die Einrichter

Kriegsstraße 25, 69121 Heidelberg

Telefon: 06221 / 16 55 52

info@bettundcouch.de

www.bettundcouch.de

Seyfarth - Die Kunst sich einzurichten

Plöck 64, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 160 550

heidelberg@seyfarth-einrichtungen.de

www.seyfarth-einrichtungen.de

Computer und Elektro

Pro-Comp

Odenwaldstraße 8, 69124 Heidelberg

Telefon: 0176 / 510 868 08

madani@pro-comp-hd.de

Deytronic GmbH

Ladenburger Straße 85, 69120 Heidelberg

Telefon: 06221 / 410 335

deytronic@arcor.de

Fahrräder und Autozubehör

Eduard Witter GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 24

69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 41 85 70

patrick.theiss@autoteile-witter.de

Heidelbike

Susann Kattus

Rohrbacher Straße 13-15, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 23 170

info@heidel-bike.de

www.heidel-bike.de

Ruprecht-Rides

Langer Anger 40/42, 69115 Heidelberg

Telefon: 0176 / 628 89 050

www.ruprecht-rides.de

Fotografie

Dipixelprinter

Bergheimer Straße 34, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 16 00 24

info@dipixelprinter.de

www.dipixelprinter.de

Fotoagenten Angelika Löffler & Team

Alte Glockengießerei 2, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 288 23

info@fotoagenten-hd.de

www.fotoagenten-hd.de

Geschenkartikel und Papierwaren

Heimat - Schönes aus der Region

Marktplatz 2, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 1 666 77

unsere@heimatheidelberg.de

www.heimatheidelberg.de

Büro- und Schreibwaren Knoblauch

Plöck 2, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 290 66

Info@ploeck2.de

www.ploeck2.de

Noordvint - Der Werkstattladen

Steubenstraße 74, 69121 Heidelberg

Telefon: 06221 / 672 55 46

kontakt@noordvint.de

www.noordvint.de

Papier+Form

Sankt Anna Gasse 3, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 23893

papierundformgmbh@t-online.de

Papierladen Heidelberg

Handschuhsheimer Landstraße 45a, 69121 Heidelberg

Telefon: 06221 / 6500 141

hallo@papierwerkstatt-heidelberg.de

www.papierwerkstatt-heidelberg.de

victor&linchen - Schöne Dinge schenken

Schwetzinger Terrasse 6, 69115 Heidelberg

Telefon: 0170 / 81 31 769

sandra.walter@victorundlinchen.de

www.victorundlinchen.de

Kaffee und Tee

Rada Coffee & Rösterei

Daisy Schwarz, Raphael Pulgar

Untere Straße 21, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 180 55 85

radacoffeeroesterei@gmail.com

www.rada-roesterei.com



Tea Time Tee-Fachgeschäft

Dossenheimer Landstraße 48-50, 69121 Heidelberg

Telefon: 06221 / 45 57 57

info@teatime-Heidelberg.de

Tee Gschwendner Heidelberg

Hauptstraße 56, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 20 557

heidelberg@teegschwendner.com

www.teegschwendner.de

Kleidung/Stoffe/Accessoires

Atelier Juni & Co.

Christiane Lachnitt

Ladenburger Straße 31, 69120 Heidelberg

Telefon: 0174 / 30 86 985

atelier@juniundco.com

www.facebook.com/AtelierJuniundCo

BabyOne - Baby- & Kinderbedarf

Grenzhöferweg 31, 69123 Heidelberg

Telefon: 06221 / 832 40

heidelberg@babyone.de

www.babyone.de

Backpacker Store & Jack Wolfskin Store

Kurfürsten-Anlage 62, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 650 1965

info@backpacker-store.de

www.backpacker-store.de

Bagstory

Plöck 3, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 25 325

bagstoryheidelberg@gmail.com

www.bagstory.de

Blue Sense

Nathalie Nicoletti

Theaterstraße 2a, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 656 71 70

info@bluesense.me

www.bluesense.me

CS Lederwaren

Hauptstraße 101, 69115 Heidelberg

Telefon: 0152 / 53 45 69 81

info@cs-lederwaren.de

www.cs-lederwaren.de

Ezati

Solmaz Ezati

Untere Straße 1, 69117 Heidelberg

Telefon: 0162 / 333 89 80

Info@ezati.de

www.ezati.de

Farbenreich

Barbara Wolf

Plöck 75, 69117 Heidelberg

Telefon: 06228 / 912279

kontakt@farbenreich-shop.de

www.farbenreich-shop.de

Freitagskind

Schillerstraße 21, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 729 4004

www.freitagskind.de

Freudenhaus

Michael Schweyher

Plöck 7, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 166 660

freudenhaushd@gmail.com

www.freudenhaus-hd.de

Glück

Katrin Dellmuth

Hauptstraße 134, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 89 36 856

info@glueck-hd.de

www.glueck-hd.de



GoodsHouse

Nicola Mirus

Hauptstraße 113a, 69117 Heidelberg

nicola.mirus@goodshouse-hd.de

www.goodshouse.wordpress.com

HOT! Heidelberg

Ladenburger Straße 7, 69120 Heidelberg

Telefon: 0173 / 341 44 69

Info@hot-hd.com

www.hot-hd.com

Hut-Vogel

Schwetzinger Straße 46

69124 Heidelberg-Kirchheim

Telefon: 06221 / 78 57 68

MichiW75@googlemail.com

I-am Design-Manufaktur

Marta Sobczyk

Hauptstraße 152, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 65 55055

info@i-am-for-you.com

www.i-am-for-you.com

Impulse - Mode, Wohnen, Accessoires & Ballons

Heuauer Weg 40, 69124 Heidelberg

Telefon: 0170 / 830 45 82 oder 06221 / 780 689

info@impulse-heidelberg.de

www.impulse-heidelberg.de

Incognito

Brückenstraße 24, 69120 Heidelberg

Telefon: Telefon: 06221 / 40 1779

www.incognito-shop.com

Mein Brautkleid

Christina Sonnek

Langer Anger 68, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 43 122 67

info@mein-brautkleid.de

www.mein-brautkleid.de

Napapijri

Wibke Münscher

Hauptstraße 100, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 244 11

napapijri-heidelberg@t-online.de

New Point women & kids

Brückenstraße 15, 69120 Heidelberg

Telefon: 06221 / 40 97 39

m-sommer.fashion@t-online.de

www.newpoint-heidelberg.de

Niebel KG

Dossenheimer Landstraße 98, 69121 Heidelberg

Telefon: 06221 / 65 11 622

marketing@niebelmode.de

www.niebel-mode.de

Room Mate - Beautiful Things

Julia Gless

Plöck 20, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 719 77 54

Gless@room-mate.biz

www.room-mate.biz

Stoffe Lott

Rohrbacher Straße 45, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 252 75

info@stoffelott.de

www.stoffelottshop.de

The Flame Store

Martin Stieber

Plöck 20, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 18 21 27

info@freshoutthebox.de

www.freshoutthebox.de

Vierling

Gudrun Vierling

Theaterstraße 16, 69117 Heidelberg

E-Mail: gudrun@vierling.eu

Homepage: www.vierling.eu

WerkStaat

Stavroula Papadopoulou

Oberbadgasse 2, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 903183

werkstaat@gmx.de

www.werkstaat-design.com

Kosmetik

CitySpa Heidelberg

Angela Friedrich Aveda Spa

Große Mantelgasse 14, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 288 90

a.friedrich@cityspa-Heidelberg.de

www.cityspa-heidelberg.de

Kunst und Antiquitäten

Antiquariat Goethe & Companie

Ingrimstraße 20a, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 16 61 14

goetheundco@online.de

www.zvab.com/goethe-companie-heidelberg

Antiquariat Hatry

Hauptstraße 119, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 26 202

info@antiquariat-hatry.de

facebook.com/antiquariathatry

Antik-Zimmer Heidelberg

Mannheimer Straße 282, 69123 Heidelberg

Telefon: 0176 / 770 919 33

antikzimmer@gmx.de

www.antik-zimmer-heidelberg.net

Kunstmaßnahmen Jürgen Leibig

Hauptstraße 106, 69117 Heidelberg

Telefon: 0179 / 82 75 650

E-Mail: info@kunst24.shop

Homepage: www.kunst24.shop

Kunsthandlung Matthias Rachel

Poststrasse 28, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 60 21 84

www.matthias-rachel.de

Musik

Musikhaus Hochstein

Bergheimer Straße 9-11, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 9106-0

kontakt@musikhaus-hochstein.de

www.musikhaus-hochstein.de

Schmuck

FriDa Heidelberg

Untere Straße 33, 69117 Heidelberg

mail@fri-da.de

www.fri-da.de

Goldschmiede höllwerk - Schmuck & Design

Kleingemünder Straße 12, 69118 Heidelberg

Telefon: 06221 / 72 979 13

info@hoellwerk.de

www.hoellwerk.com

Perlen Insel

Am Universitätsplatz, 69117 Heidelberg

Telefon: 06223 / 48 172

info@perleninsel.de

www.perleninsel.de



Schmuckatelier mämecke & rauen

Hauptstraße 219, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 277 40

rauenjulia@web.de

www.maemecke-rauen.de

Trendhouse Reeb

Hauptstraße 180, 69127 Heidelberg

Telefon: 0151 / 119 28 421

Ramona-reeb@t-online.de

Heidelberg-Trendhousereeb.de

Yabis Cashmere

Untere Straße 9, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 650 26 49

info@yabis-cashmere.de

www.yabis-cashmere.de

Spielzeug

Spielzeugladen Neusser

Ringstraße 1, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 65 27 834

support@spielzeugladen-neusser.de

www.spielzeugladen-neusser.de

Fantasy Kolosseum Heidelberg

Poststraße 36/7, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 91 44 015

torwache@kolosseum.de

www.kolosseum.de

Troll Spielzeug

Plöck 71, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 893 66 77

spielzeug@troll-kinderladen.de

www.troll-kinderladen.de

Süßwaren

Bonbon-Manufaktur

Steingasse 4, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 73 525 61

hallo@heidelbonbon.de

www.heidelbonbon.de

Chocamí Chocolaterie & Pâtisserie

Ladenburger Straße 9, 69120 Heidelberg

Telefon: 06202 / 66 51 295

i.wagner@chocami.de

www.chocami.de

Pralinenmanufaktur Vorbach

Hauptstraße 211, 69117 Heidelberg

info@vorbachpralinen.de

www.vorbachpralinen.de

Rocos Süße Metzgerei

Dirk Rethfeldt

Plöck 14, 69117 Heidelberg

Telefon: 0162 / 162 55 30

reisedienst.hd@gmx.de

Telekommunikation

BusinessPoint Herz

Schlierbacher Landstraße 126, 69118 Heidelberg

Telefon: 06221 / 80 50 70

herz@business-heidelberg.de

www.business-heidelberg.de

The iPhone Doc

Nicole Becker

Untere Straße 24, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 18 66 377

support@theiPhoneDoc.de

www.theiphonedoc.de

Weine

Feine Weine in der Weststadt

Kleinschmidtstraße 18, 69115 Heidelberg

Telefon: 06221 / 915 75 73

info@feine-weine-weststadt.de

www.feine-weine-weststadt.de

Bordelais Weinhandel

Peterstaler Straße 33, 69118 Heidelberg

Telefon: 06221 / 80 99 77

info@bordelais-weinhandel.de

www.bordelais-weinhandel.de

Sonstiges

Heidelberger Zuckerladen

Plöck 52, 69117 Heidelberg

Telefon: 06221 / 24 365

hdzuckerladen@t-online.de

www. heidelbergerzuckerladen.de

Werbestudio Zeidler

Alte Eppelheimer Straße 6, Heidelberg

info@zeidler-hd.de

www.zeidler-hd.de

Wolkenseifen

Hauptstraße 135, 69117 Heidelberg

Telefon: 06223 / 72 99 587

info@wolkenseifen.de

www.wolkenseifen.de