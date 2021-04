>>> Aktualisiert: Warum die Lockerungen in Heidelberg erst ab Samstag gelten lesen Sie hier. <<<

Heidelberg. (ani) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg sinkt weiter. Am Montag gab das Landesgesundheitsamt (LGA) den Wert mit 78,6 an, am Sonntag hatte er noch bei 82,4 gelegen. Am Wochenende hatte das LGA Corona-Fallzahlen korrigiert und insgesamt minus 18 Fälle gemeldet. Auf die Sieben-Tage-Inzidenz hatte das aber keinen Einfluss, wie nun das Kreisgesundheitsamt erklärt. Weshalb das so ist, was es mit den Korrekturen auf sich hat und wann genau die Notbremse wieder entfällt: Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Corona-Zahlen und zum Infektionsgeschehen in Heidelberg.

> Wieso musste das Landesgesundheitsamt am Wochenende seine Zahlen korrigieren? Das LGA teilt auf RNZ-Anfrage mit, dass es sich bei den korrigierten Fällen um ältere Fälle handelt, die in der Vergangenheit fälschlicherweise dem Stadtkreis Heidelberg zugeordnet wurden, eigentlich aber zum Rhein-Neckar-Kreis gehörten. Der Fehler sei bei einer routinemäßigen Bereinigung im System "SurvNet", das zur Übermittlung der Fälle diene, gefunden worden, erklärt das Kreisgesundheitsamt weiter, das die Corona-Fallzahlen ans LGA übermittelt.

> Hat das Einfluss auf die Sieben-Tage-Inzidenz? Nein, sagen LGA wie auch Kreisgesundheitsamt. Da es sich um "Altfälle" handle, hätte die Korrektur keine Auswirkung mehr auf die Berechnung der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz. Das heißt auch: Die Notbremse, die am Freitag in Kraft getreten war, weil die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge über 100 lag, wäre auch ohne den Fehler in Kraft getreten.

> Wann genau entfällt die Notbremse? Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz auch an diesem Dienstag unter 100, und damit fünf Tage in Folge, entfällt die Notbremse ab Samstag* wieder. Dann gibt es etwa keine Ausgangssperre mehr ab 22 Uhr, auch Shopping ohne Corona-Test wäre wieder möglich, zudem dürften Museen und Galerien wieder öffnen. Für die Bundes-Notbremse sind die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgeblich. Da diese erst am nächsten Morgen nach der Veröffentlichung durch das LGA veröffentlicht werden, kann auch erst dann das Kreisgesundheitsamt bekanntgeben, dass wieder Lockerungen anstehen. Und erst am Tag nach dieser Veröffentlichung entfällt die Notbremse. Liegt die Inzidenz also am Dienstag unter 100, meldet dies das RKI am Mittwochmorgen, das Kreisgesundheitsamt macht es bekannt, und am Donnerstag treten Lockerungen in Kraft.

> Das LGA korrigierte auch die Totenzahlen nach unten – von 59 auf 57. Wie ist das zu erklären? Die beiden Verstorbenen wurden laut Kreisgesundheitsamt beim LGA im Rahmen einer Überprüfung von Heidelberg auf den Rhein-Neckar-Kreis umgeschrieben.

> Gibt es derzeit Infektionscluster? Nein. Insgesamt nur 30 Fälle mit einer Relevanz für die Sieben-Tage-Inzidenz seien momentan 15 verschiedenen Einrichtungen oder Unternehmen in der Stadt zugeordnet. Das Cluster im Landesankunftszentrum für Geflüchtete in Patrick-Henry-Village – dort hatten sich 20 Menschen infiziert – fällt aus der Berechnung heraus, weil es dort in den letzten sieben Tagen keine Neuinfektionen mehr gab.

> Wie alt sind die Menschen, die sich infizieren? Das Durchschnittsalter liegt bei 35,4 Jahren. Zahlenmäßig sind weiter die 21- bis 30-Jährigen am häufigsten betroffen: mit 47 der derzeit 229 aktiven Corona-Fälle in Heidelberg. Direkt danach kommt die Gruppe der 31- bis 40-Jährigen mit exakt 40 Fällen.

> Wo stecken sich die Menschen in Heidelberg am häufigsten an? Laut Kreisgesundheitsamt nach wie vor hauptsächlich im familiären und sozialen Umfeld. Das Infektionsgeschehen ist allerdings weiter als diffus einzustufen, da der exakte Ursprung der Erstinfektion häufig nicht zurückverfolgt werden kann.

* In einer vorherigen Version des Artikels hieß es, die Notbremse würde bereits am Donnerstag entfallen. Diese Information hat sich zwischenzeitlich geändert.

