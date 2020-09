Heidelberg-Rohrbach. (pop) Die Rohrbacher Kerwe findet in diesem Jahr nicht vor dem Alten Rathaus, sondern im Internet statt: Unter www.stadtteilverein-rohrbach.de wird am Freitag, 4. September, ab 18 Uhr wieder ein Livestream starten. Zu sehen ist die zweite Kerweredd von Kerweborscht Konstantin Waldherr, außerdem sprechen der Stadtteilvereinsvorsitzende Hans-Jürgen Fuchs, Weinkönigin Caterina Teutsch und Karin Weidenheimer. Die stellvertretende Stadtteilvereinsvorsitzende widmet sich in ihrer Rede der Frage, wie sich wohl die Kerwe im Jahr 2021 abspielen könnte – unter der Bedingung, dass im kommenden Frühjahr ein Impfstoff zur Verfügung steht.

"Wir haben uns gesagt, dass wir uns nicht unterkriegen lassen, und schon gar nicht von einem fiesen Virus", so Fuchs. Die beiden Rohrbacher Vereine Turnerbund und Sängereinheit sowie die Kirchengemeinden und der Stadtteilverein haben deshalb "fantasievolle und fantastische Aktionen durchgeführt, um die kerwelose Zeit bis 2021 wenigstens ein bisschen erträglicher zu machen".

Turnerbundvorsitzende Bianca Flock wird mit Unterstützung von Heiko Stern von der Heidelberger Brauerei das Fass anstechen, der Turnerbund zeigt unter dem Motto "Viele Hände voll zu tun", was die vielen Helfer normalerweise erledigen müssen, damit ein Stand auf der Kerwe rundum funktioniert, und die fünf vom Kerwe-Käthchen begleiteten "Wein-Wasser-Weiber" stimmen in einem Rohrbacher Wingert das Rohrbach-Lied mit neuen Textzeilen an. Die Sängereinheit, die mittlerweile dank eines von der TSG Rohrbach bereitgestellten Sportfelds wieder zusammen proben kann, gibt ein Medley sowie ein aktuelles Lied – extra für die virtuelle Kerweeröffnung – zum Besten.

Der traditionelle Ökumenische Gottesdienst aus Anlass der Kerwe wird am Sonntag, 6. September, ab 10.30 Uhr in der St. Johannes-Kirche unter dem Motto "(W)einklang" gefeiert.