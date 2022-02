In der Spitze kamen rund 160 Menschen bei der Demonstration des „Netzwerk Progressives Heidelberg“ zusammen. Am Karlsplatz wurden dann Reden gehalten. Foto: Philipp Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Das "Netzwerk Progressives Heidelberg" hat am Montag wieder zu einer Demonstration gegen "Querdenker" aufgerufen. Laut Polizei zogen dabei rund 160 Menschen vom Schwanenteich zum Karlsplatz. Zeitgleich waren auch wieder "Spaziergänger" unterwegs. Die Aktionen verliefen friedlich.

"Progressives Heidelberg" verstehe sich als lokales sozialökologisches Netzwerk, erklärte Penelope Frank als Organisatorin. Aktuell stünden dahinter Aktivistengruppen wie Animal Rebellion Heidelberg, Heidelqueer, Zerocovid Heidelberg und Critical Mass Heidelberg. Unterstützung gegen Demos der Corona-Maßnahmengegner, gegen Rechte und für eine solidarische Corona-Politik käme auch von anderen linken Gruppierungen wie der Antifa Heidelberg oder von politischen Parteien in der Stadt, so Frank.

Einige der Redebeiträge an diesem Abend sorgten allerdings auch für Befremden. Manche Teilnehmende verließen vorzeitig die Kundgebung. Das mag an der sehr allgemein gefassten Kritik an kapitalistischen Gesellschaften oder den Hinweisen auf eine "Faschisierung" des Landes gelegen haben, vielleicht auch an den wiederholten Slogans wie "Nazis raus aus Heidelberg" in Richtung Marktplatz.

Viel Beifall gab es allerdings für die Kommunalpolitiker Gerd Guntermann (GAL) und Dorothea Kaufmann (Grüne). "Wer sich an den sogenannten Spaziergängen der Corona-Maßnahmengegner beteiligt und nicht offen ist für rechtes Gedankengut, der ist politisch zumindest unterbelichtet", wetterte Guntermann gegen Mitläufer dieser Bewegung. Und mahnte gleichzeitig vor professionellen Mechanismen, die zu Spaltung und Hetze führten und ganz bewusst von den Rechten in der Bewegung eingesetzt würden. In vielen Zusammenhängen sei er auch dankbar für den Schutz durch die Polizei. "Was wir an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit haben, lassen wir uns von diesen Spaziergängern nicht wegnehmen." Auch Dorothea Kaufmann machte deutlich: "Das sind nicht Bürger wie Sie und ich. Ich stelle mich nicht mit Rechten auf die Straße."

Laut Polizei war ein Demonstrationszug der Corona-Maßnahmengegner vom Bismarckplatz zum Marktplatz zwar zunächst angemeldet gewesen, dann aber am Montagmorgen wieder abgesagt worden. Unterwegs waren die Menschen – augenscheinlich eine heterogene Gruppe – also nur als sogenannte Spaziergänger. "Die machen hier ein Happening und verstoßen eindeutig gegen Corona-Auflagen", wunderten sich Passanten jedoch. Tatsächlich stand man eng beieinander auf dem Marktplatz, Lieder singend ("We shall overcome…") und trug zum ganz großen Teil keine Masken. "Wenn ich aber ohne Maske in der Straßenbahn sitze, werde ich rausgeschmissen", ärgerte sich ein junger Mann.

Für die Polizei sind solche Treffen eine Situation, bei der man abwägt, ob ein Einschreiten mit allen möglichen Konsequenzen der Verhältnismäßigkeit entspricht. Auf Anfrage der RNZ teilte die Stadt als zuständige Versammlungsbehörde mit, dass man die Lage "fortlaufend" bewerte. Die sogenannten Spaziergänge seien bisher friedlich und "ohne massive Verstöße" verlaufen. Sollte sich die Lage ändern, bestehe jederzeit die Möglichkeit, diese vor Ort auflösen zu lassen. "Aktuell wird lageorientiert entschieden, ob solche Schritte notwendig sind."