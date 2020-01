Von Denis Schnur

Heidelberg. Betreibt Heidelberg vor allem gutes "Klima-Marketing" und unternimmt sonst zu wenig gegen den Klimawandel? Und stimmt die CO2-Bilanz oder enthält sie grobe Fehler, die die Stadt besser dastehen lassen? Diese Vorwürfe hatte der Klimaforscher Prof. Mario Schmidt im RNZ-Interview erhoben.

Lothar Eisenmann, Geschäftsführer des Institutes für Energie- und Umweltforschung (Ifeu), das die CO2-Bilanz erstellt hat, sieht das entspannter: Die Zahlen stimmen und Heidelberg ist sehr aktiv, sagt er im RNZ-Interview – auch wenn die CO2-Ersparnis pro Kopf wohl etwas geringer ausfällt als ursprünglich angegeben.

Herr Eisenmann, Ihr früherer Ifeu-Kollege sagt, die Zahlen in der Bilanz stimmten nicht. Müssen Sie die neu auflegen?

Lothar Eisenmann Foto: privat

Die Zahlen in der städtischen Bilanz stimmen. Herr Schmidt weist auf wichtige methodische Punkte hin, die wir bei zukünftigen Bilanzen berücksichtigen werden. Aber wir hatten gute Gründe für unsere Vorgehensweise. Und seine Schlussfolgerung, dass in Heidelberg kaum CO2 eingespart worden sei, teile ich auch nicht.

Einer seiner Vorwürfe betrifft die CO2-Einsparung pro Kopf. Laut Ihrer Bilanz 30 Prozent seit 1987. Laut Schmidt wären es eher null Prozent, weil Sie die US-Amerikaner nicht eingerechnet hatten.

Die sind tatsächlich nicht drin, weil wir uns an die offizielle Bevölkerungsstatistik gehalten haben. Ob man sie einrechnen muss, ist die Frage. Es gibt auch weitere Gruppen, die man nicht einrechnen kann – etwa Menschen mit Zweitwohnsitz oder Geflüchtete.

Angenommen, man würde die US-Amerikaner einrechnen. Wie hoch wäre dann die Einsparung pro Kopf?

Insgesamt schätzen wir, dass die Pro-Kopf-Einsparung dann nicht mehr bei 30, sondern bei 23 Prozent liegt. Aber der genaue Wert hängt ja auch von den Gesamtemissionen ab.

Die Schmidt ebenfalls kritisiert. Die seien vor allem gesunken, weil man den Verkehr anders bilanziert habe.

Dass wir dafür seit dem Bilanzjahr 2010 eine andere Methode nutzen, ist richtig. Darauf haben wir damals auch hingewiesen. Davor ging es um Ziel- und Quellverkehr: Bei einem Einpendler wurde die Hälfte des Weges Heidelberg und die andere seinem Wohnort zugeschlagen. Heute schauen wir uns alle auf Heidelberger Gemarkung zurückgelegten Strecken an. Deshalb sind die Zahlen prinzipiell nicht vergleichbar. Aber die aktuelle Methode ist mittlerweile Bundesstandard.

Aber teilen Sie die Ansicht, dass sich durch den Wechsel der Methode der ermittelte Ausstoß reduziert hat?

Nein, im Grunde ist nicht klar, was höher ist. Bei einigen Pendlern wird nun nur noch ein Teil der Fahrt einberechnet, das stimmt. Dafür ist der gesamte Durchgangsverkehr mit drin – auch auf der Autobahn. Der war 1987 nicht dabei.

Also bleiben Sie dabei, dass die Emissionen insgesamt 13 Prozent gesunken sind?

Ja, ich stehe hinter dieser Zahl. Der Energieverbrauch abseits des Verkehrs – der fast dreimal so hoch wie im Verkehr ist – ging ebenfalls um zwölf bis 13 Prozent zurück. Da hätten die Werte im Verkehr massiv steigen müssen, damit wir insgesamt kein positives Ergebnis haben.

Bundesweit sind die Emissionen im Verkehr auch gestiegen. Und hier stauen sich täglich Tausende Autos.

Das stimmt. Aber wenn wir uns die Verkehrszählstellen anschauen, sieht man, dass der Autoverkehr in Heidelberg an vielen Orten, gerade auch an Ein- und Ausfallstraßen, seit 2010 nicht gestiegen, teilweise sogar leicht rückgängig ist. Das ist nicht die Welt, macht aber schon etwas aus. Gleichzeitig stoßen die Fahrzeuge im Vergleich zu damals weniger CO2 pro Kilometer aus.

Also sind wir auf einem guten Weg?

So weit würde ich nicht gehen. Zwar sind die 13 Prozent in einer prosperierenden, wachsenden Stadt eine Leistung. Schaut man sich aber den Zielpfad aus dem Masterplan-Prozess an, sieht man, dass wir klar hinter unseren Zielen sind. Wir müssen die Bemühungen in allen Bereichen deutlich intensivieren – auch im wichtigen Verkehrssektor.

Schmidt sagte, in Heidelberg sei nur das "Klima-Marketing" spitze. Teilen Sie diese Einschätzung?

Nein. Wir begleiten als Institut 41 Klimaschutz-Vorreiter-Kommunen seit sieben Jahren. Und da kann man schon sagen, dass die Heidelberger Stadtverwaltung zu den aktivsten gehört und sich mit Städten wie Münster und Hannover vergleichen kann. Im Verkehrsbereich hat man sich früher zwar zurückgehalten, aber sonst hat man sehr viele Maßnahmen angepackt. Auch wenn wir heute natürlich wissen: Das reicht noch nicht aus. Wir müssen nachlegen.

Wie mit dem Klimaschutz-Aktionsplan?

Erst mal ist der gut, aber bislang enthält er neben konkreten Maßnahmen eine Reihe abstrakter Zielsetzungen, die noch nicht mit Leben gefüllt sind. Hier muss tatsächlich etwas auf den Weg gebracht werden, Akteure wie die Universität müssen mehr tun – und beim Wohnungsbau muss mehr passieren.

Sie befassen sich schon lange mit kommunalem Klimaschutz. Welche Maßnahme vermissen Sie in dem Plan?

Ich bin seit 25 Jahren beim Ifeu und seitdem werbe ich dafür, in Heidelberg Windkraft zu nutzen. Das wäre auch ein Zeichen. Denn der Ausbau der Windkraft stagniert gerade, obwohl wir ihn dringend brauchen. Mit Drei Eichen ist ein potenzieller Standort ja schon seit den 90er Jahren im Gespräch. Das ist bislang aber immer wieder gescheitert.

Braucht es im Verkehr nicht auch abschreckende Maßnahmen – also Push-Faktoren –, wie sie Schmidt fordert?

Es ist sehr schwierig, Maßnahmen durchzusetzen, die das Auto aus der Stadt heraushalten sollen. Das merkt man jetzt wieder beim Echo auf die höheren Parkgebühren. Da ist es wichtig, zunächst den Umweltverbund – also Rad- und Nahverkehr – zu verbessern. Wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz von Push-Maßnahmen ist es, dass Alternativen zum eigenen Pkw existieren, auch für die nach wie vor sehr hohen Ein- und Auspendelverkehre. Mit der Bereitstellung solcher umweltfreundlicher Mobilitätsangebote braucht es dann aber auch den Mut zu einschränkenden und verteuernden Maßnahmen gegen zu viel Pkw-Verkehr.

Sehen Sie die Chance, dass die Stadt bis 2030 klimaneutral wird, wie es OB Würzner als Ziel vorgegeben hat?

Wenn wir uns die Gesamtbilanz anschauen und sehen, was bisher gemacht wurde, könnte ich nicht sagen, wie wir das hinbekommen sollen. Gerade im Gebäudebereich geht das so schnell nicht.

Wann wäre es nach Ihrer Ansicht realistisch?

Es gibt ja keine einheitliche Definition von Klimaneutralität. Wenn wir das aber nicht zu weich definieren, wäre ich schon zufrieden, wenn wir zumindest auf den Pfad des "Masterplans 100 Prozent Klimaschutz" bis 2050 zurückkehren. Je früher, desto besser.