Heidelberg. (pol/mün) Auch sieben Tage nach dem Chemieunfall in Heidelberg-Wieblingen steht noch nicht fest, wie es zu der massiven Rauchentwicklung kommen konnte. Das Landeskriminalamt in Stuttgart untersucht jetzt Proben aus der "abreagierten" Flüssigkeit, die am Samstag zu dem Großeinsatz beim Chemieunternehmen Firma Rematec/Kluthe führte.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurden insgesamt zwölf Menschen verletzt, darunter acht Polizeibeamte. Die Rauchwolke hatte zu einer erheblichen Geruchsbelästigung geführt. Die Anwohner durften nicht auf die Straße und mussten Fenster und Türen geschlossen halten. Die Autobahn A5 war gesperrt worden, da die Rauchwolke darüber zog.

Die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim hat mittlerweile die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wurden Frachtpapiere eines Chemikalien zuliefernden Betriebes zur Auswertung beschlagnahmt.

Die beschlagnahmte Recyclinganlage innerhalb des Firmenbereichs ist wieder freigegeben.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Luftverunreinigung und der fahrlässigen Körperverletzung in mehreren Fällen dauern an. Mit einem Ergebnis der Ermittlungen sei erst in einigen Wochen zu rechnen, so die Ermittler.