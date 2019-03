Über das Gelände von Rematec (im Hintergrund) führten die beiden Werksleiter Wolfgang Weißmann (l.) und Torsten Rink sowie Larissa Epp vom Klu᠆the-Marketing. Epp hält eine etwa frühstückstellergroße Graphitscheibe in der Hand, die beim Zwischenfall am 2. Februar geborsten war. Foto: Hoene

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Vor genau einem Monat gab es in der Wieblinger Chemiefabrik Rematec einen schweren Zwischenfall: Eine Dampfwolke trieb über die nahe A 5, sie musste vier Stunden lang gesperrt werden. Heute sind sich die Verantwortlichen sicher, was die Ursache war: ein Wärmestau, ausgelöst durch verunreinigten Abfall, der bei Rematec wieder aufbereitet werden sollte.

Die Chemischen Werke Kluthe sind spezialisiert auf die Behandlung von Oberflächen, sie produzieren vor allem Löse- und Reinigungsmittel sowie Öle. Ihre Tochter Rematec holt bei der Industrie solche Abfälle ab und recycelt sie wieder zu Lösungsmittel - wie das Toluol, das am 2. Februar als Gemisch in Dampfform ausgetreten ist. Nun ermöglichte das Unternehmen es der RNZ, die Anlage direkt an der A 5 in Augenschein zu nehmen.

Torsten Rink erhielt am Morgen des Unfalls einen Anruf vom Pförtner, dass etwas nicht stimmt. Sofort fuhr der Kluthe-Werksleiter aufs Gelände - und ahnte, was Sache war: Es handelte sich hier nicht um reines Toluol. Das roch nicht nach Lackverdünner wie sonst, sondern nach verbrannten Autoreifen. Da wusste er: Das Ausgangsmaterial kam aus der Kunststoffindustrie. "Der Stoff war uns seit sechs Jahren bekannt und bisher völlig unauffällig. Es gab eine Eingangskontrolle und eine Probe", erklärt Rink und zeigt der RNZ das Labor. Dort wird das eingehende Material - in diesem Fall ein Toluol-Gemisch - vor dem Entladen analysiert.

Ein Lastwagen hatte mit diesem "Abfall" einen der 34 Tanks auf dem Werksgelände gefüllt. Dort entwickelte sich offenbar eine Temperatur von 130 Grad und mit dieser ein Druck, der eine Graphitscheibe, eine Art Sicherheitsventil, durchschlug: Die Wolke entwich.

Rematec-Werksleiter Wolfgang Weißmann erklärt: "Auch wenn das immer wieder behauptet wurde: Es gibt hier keine chemische Reaktion. Wir arbeiten rein physikalisch, also mit Wärme." Deswegen sei auch im Kessel, der komplett unbeschädigt ist, nichts passiert: Als die weiße, stinkende Wolke durch das Rohr mit der geborstenen Graphitscheibe ihren Weg gefunden hatte, war alles vorbei.

Schon auf der Fahrt ins Werk telefonierte Rink mit der Firma, aus der die Abfälle, die Rematec aufarbeiten sollte, stammten: "Wir wussten von der ersten Minute an, was ausgetreten war." Und so makaber es sich anhört, Rink war erleichtert: "Erstens hatte die Alarmkette funktioniert. Und zweitens: Das, was wir hier am meisten fürchten, sind Brände." Und ein Feuer war angesichts dessen, was er am Telefon erfahren hatte, unwahrscheinlich.

Unterdessen waren aus dem 3000-Liter-Tank rund 50 Liter Toluol "maximal eine Stunde lang" (Rink) ausgetreten, davon ging ein Teil als Dampf in die Luft, der größte Teil sammelte sich als Schmierfilm auf dem Boden. Toluol sei nicht giftig, aber immerhin wassergefährdend, so Weißmann.

Natürlich bedauere er, dass es zwölf Leichtverletzte - sie klagten über Übelkeit und gereizte Schleimhäute - gegeben habe, allerdings musste niemand ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dass die Bevölkerung überhaupt betroffen war, kam für Rink und Weißmann überraschend: "Die Anlage wird mindestens einmal im halben Jahr überwacht, kontrolliert und zertifiziert, das letzte Mal im Januar."

Dass überhaupt eine nebelartige Wolke entstand, lag wohl hauptsächlich am Wetter: "Im Sommer oder in den letzten Tagen mit viel Sonnenschein wäre die nicht entstanden, das Toluol wäre sofort kondensiert und im Auffangbecken niedergegangen", so Weißmann. "Das Beste wäre an jenem Tag gewesen, wenn es geregnet hätte."

Der Werksleiter schloss gegenüber der RNZ aus, dass die Toluol-Wolke zu einer erhöhten Feinstaubbelastung geführt habe: "Wir hatten hier keinen Staub, sondern Dampf." Und auch einen Zusammenhang mit dem blauen Trinkwasser fünf Tage später hält er für "Kokolores".

Am Montag war der TÜV bei Rematec - die Firma hatte ihn selbst angefordert - und stellte fest, dass die Sicherheitseinrichtung funktioniert habe und die fünf Jahre alte Anlage nicht beschädigt sei. Gestern gab es eine große Runde mit der Polizei und dem Regierungspräsidium als Genehmigungsbehörde: Hier wurde die Wärmestau-Theorie bestätigt, jetzt macht sich Rematec Gedanken darüber, wie es verhindert werden kann, dass die angelieferten Abfallstoffe eine solche Temperatur verursachen. In der nächsten Woche nimmt die Anlage wieder ihren Betrieb auf.