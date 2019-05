Von Inga Jahn

Heidelberg. "Er war so wichtig für unser Schloss, hat hier aber eigentlich bis jetzt irgendwie gefehlt", stellt Uta Coburger, Konservatorin des Schlosses Heidelberg, fest, während sie im neu eingerichteten Raum des Grafen Charles de Graimberg steht. Ein französischer Emigrant, der das Schloss schützte, es liebte und in der Welt bekannt machte - von ihm und seinen Werken soll berichtet werden, wenn Besucher das Zimmer im Gläsernen Saalbau betreten, in dem er bis 1823 lebte. Mit neuer Einrichtung wirkt es nun, als sei Graimberg gerade erst von seinem Tisch vor dem Fenster mit Blick auf den Innenhof des Schlosses aufgestanden - als wache er immer noch dort.

Am 4. Mai 1810 kam der Royalist das erste Mal nach Heidelberg. Wildromantisch, überwuchert, eben ganz besonders müsse es damals auf dem Schloss gewesen sein. Touristen kamen damals nicht an den Ort, der heute ein Muss für jeden Besucher der Stadt ist, denn "das Bewusstsein für das Schloss wuchs erst mit der Zeit", so Coburger. Graimberg hingegen war sofort begeistert, zog in die Ruine ein, schützte sie gemeinsam mit zwei weiteren Männern, machte sie anhand von Kupferstichen und Lithografien in der Welt bekannt. "Diese Kupferstiche waren sehr aufwendig. Dafür scheute Graimberg keinerlei Kosten und Mühen. Er widmete sie angesehenen Persönlichkeiten und zog so die Aufmerksamkeit nach Heidelberg", erzählt Coburger.

Auf dem Schloss hatte Charles de Graimberg im Gläsernen Saalbau ein kleines Zimmer, das jetzt wieder eingerichtet wurde. Foto: Philipp Rothe

Zur Inszenierung des Zimmers von Graimberg, das er später als Atelier und Verkaufsraum nutzte, gab das Motto "Ziemlich gute Freunde. Frankreich und der deutsche Südwesten", unter dem das Jahr 2019 steht, den notwendigen Anstoß. "Als wir vor eineinhalb Jahren von diesem Motto hörten, waren wir uns einig, dass es Charles de Graimberg sein soll, dessen Wirken und Leben hier im Heidelberger Schloss zu diesem Anlass deutlicher in den Vordergrund gerückt werden sollen", erinnert sich Coburger.

Einige Recherche, Diskussionen und genau überlegte Entscheidungen liegen nun hinter Coburger und ihrem Team. "Da wir in diesem Zimmer keine konstanten Licht- und Temperaturverhältnisse haben, können wir hier keine Originale ausstellen", erklärt Jonas Hock, wissenschaftlicher Volontär des Projektes. Auch sei nicht genau überliefert, wie Graimberg sein Zimmer tatsächlich einrichtete. "So lag es oft in unserem Ermessen, wie wir die Nachbildungen platzierten, um eine möglichst realistische Szene zu erschaffen", erzählt Urs Brachthäuser, der Coburger ebenfalls als wissenschaftlicher Volontär in der Recherchearbeit unterstütze.

Am liebsten führte der Franzose wohl den Bleistift über das Papier. Zu finden war Graimberg nicht nur in seinem Zimmer, sondern auch draußen, wo er Teile der Mauern maßstabsgetreu abzubilden versuchte. Neben dem Heidelberger Schloss faszinierten ihn Gemälde, Münzen, Keramik und Porzellan zur Geschichte der Pfälzer Kurfürsten. "Auch diese halfen uns dabei, seine Vorlieben zu kennen", so Brachthäuser.

Die dauerhafte Inszenierung wird nun fester Bestandteil der Führungen durch das Schloss sein. An Graimberg und seiner Geschichte führte jedoch schon in der Vergangenheit kein Weg vorbei. Symbolisiert wurde sie hingegen nur durch ein Porträt. "Nun haben wir die Möglichkeit, den Besuchern ein noch griffigeres Bild davon vermitteln zu können, wer er war und welche Bedeutung er für diesen Ort hatte", strahlt Hock, der seit 2013, damals als Student, Besucher aus aller Welt durch das Denkmal führt. Auch Michael Bös, Leiter der Schlossverwaltung, freut sich über die neue Einrichtung: "Der Raum ist nun endlich mit Leben gefüllt. Das ist wichtig für unsere Führungen", so Bös. Nun führe kein Weg mehr an Graimberg und seinem Anliegen, das Heidelberger Schloss zu schützen und zu erhalten, vorbei.