Heidelberg. (rnz) Zwei große Parteien geben einen Neujahrsempfang - und beide bekommen hochkarätigen Besuch. Die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, und die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer kommen nach Heidelberg. Die Veranstaltungen sind öffentlich und der Eintritt ist frei.

Annalena Baerbock (Grüne). Fotos: Zintel/Chaperon

Die Grünen begrüßen ihre Gäste am Sonntag, 6. Januar, um 17.30 Uhr in der Halle 02, Zollhofgarten 2. Annalena Baerbock, seit dem 27. Januar 2018 Vorsitzende ihrer Partei neben Robert Habeck, wird mit Blick auf die Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai verschiedene Themen diskutieren. So findet die 38-Jährige, dass auch Europa eine kommunale Aufgabe ist, dass die Europäische Union ökologischer, demokratischer und sozialer werden soll. Außerdem wird die gebürtige Hannoveranerin darüber sprechen, wie das Miteinander heute und morgen gestalten werden kann - hier vor Ort und für Europa. Einlass ist ab 17 Uhr.

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Fotos: Zintel/Chaperon

Die CDU feiert ihren Neujahrsempfang am Freitag, 11. Januar, um 18.30 Uhr im Science Tower der SRH, Ludwig-Guttmann-Straße 6. Die neugewählte Bundesvorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, wird als Hauptrednerin auftreten. Gemeinsam mit der 56-Jährigen will die Heidelberger CDU mit Schwung in das Jahr der Kommunal- und Europawahl starten. Einlass ist ab 18 Uhr.