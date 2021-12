Von Anica Edinger

Heidelberg. Zweieinhalb Jahre ist es nun her, dass Heidelberg einen neuen Gemeinderat wählte. Zur Halbzeit der Legislatur traf sich die RNZ mit den Fraktionschefs von Grünen, CDU und SPD. Jan Gradel ist Stadtrat seit 1994, seit 2002 ist er CDU-Fraktionsvorsitzender. Im Interview erklärt er, weshalb seiner Ansicht nach die Stimmung im Heidelberger Gemeinderat in den letzten Monaten "immer düsterer" geworden ist, was das mit der Grünen-Fraktion zu tun – und wieso Bergheim einer der großen Verlierer in der Stadtentwicklung ist.

Herr Gradel, kommunalpolitisch lief in den letzten zwei Jahren vieles nicht gerade so, wie es sich die CDU-Fraktion vorgestellt hat. Zuletzt kämpften Sie vergebens gegen die Erhöhung der Gebühren fürs Anwohnerparken, auch die letzten beiden Bürgerentscheide zur Verlagerung des Betriebshofs und zum Standort des Ankunftszentrums für Geflüchtete gingen nicht nach Ihrem Willen aus. War da in den letzten beiden Jahren mehr Schatten als Licht für die Heidelberger CDU-Fraktion?

Es gibt Licht und Schatten – wie immer in der Politik. Und das nicht nur mit Blick auf die Lokalpolitik. Einerseits ist es uns doch gelungen, einige Akzente zu setzen. Andererseits hat es uns gerade die Bundespolitik nicht leicht gemacht. Rückenwind hatten wir jedenfalls nicht. Umso mehr hoffen wir nun alle auf das Jahr 2022 und unseren designierten Vorsitzenden Friedrich Merz. Aber zurück zu Heidelberg: Die Dinge, die wir vor Ort angehen und vorschlagen, die tun wir nicht der Parteiideologie wegen, sondern weil wir glauben, dass es der richtige Weg ist. Und beim Anwohnerparken etwa glauben wir nicht, dass dies das richtige Instrument ist, um klimaneutral zu werden.

Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb Sie die Erhöhung abgelehnt haben?

Nein, wir finden das Ganze auch unausgewogen und nicht sozial gerecht. Oder im Klartext: Wir sehen es als Abzocke. Der Preis wird vervierfacht – und die Grünen bezeichnen das als "Gebührenanpassung". Meine Güte! Man muss doch auch dazu stehen, was das ist: eine saftige Erhöhung. Wir haben dagegen gekämpft und verloren. Ein großer Teil der Bevölkerung hat grün gewählt. Nun wird sie auch grün bekommen. Und wir wollen im Hinblick auf zukünftige Wahlen aufzeigen, dass es bessere Politikkonzepte gibt.

Seit der letzten Gemeinderatswahl im Mai 2019 stellen die Grünen die mit Abstand größte Fraktion im Stadtrat. Hat das die Stimmung verändert?

Die Stimmung ist gerade in den letzten Monaten immer düsterer geworden. Früher wurden Projekte gemeinschaftlich angepackt. Jetzt merkt man immer stärker, dass vonseiten der Grünen der Oberbürgermeister-Wahlkampf eröffnet wurde. Oberste Maßgabe grüner Politik in Heidelberg ist gerade, den OB anzugehen und ihm jeden Erfolg zu vermiesen. Dafür verabschieden sich die Grünen zunehmend von konkreter Sachpolitik. Da, wo Lösungen vorgeschlagen werden, werden Gesamtkonzepte gefordert, wo Gesamtkonzepte vorliegen, wird nach Konkreterem gerufen. Das ist wie in den achtziger und neunziger Jahren, als es mehr um Ideologien und Macht ging als um das Konstruktive. Das ist nicht gut für die Stimmung im Rat, aber auch nicht für unsere Stadt.

Wo hat die Stadtentwicklung Ihrer Meinung nach gelitten in den letzten beiden Jahren?

Wenn man Stadtentwicklung betreibt, gibt es immer Gewinner und Verlierer. Ein deutlicher Verlierer ist für mich Bergheim. Der Verbleib des Betriebshofs am alten Standort ist eine vertane Chance für den Stadtteil. Ebenso sieht es mit dem Masterplan-Prozess aus, der wirklich enttäuschend verlaufen ist und der auf dem Rücken von Bergheim ausgetragen wird, das auch zukünftig den Großteil der Verkehrserschließung wird tragen müssen. Wir wollten Bergheim deutlich aufwerten, aber es fehlt der politische Mut und die politische Mehrheit. Auch die Wolfsgärten als Standort für das Ankunftszentrum für Geflüchtete wären eine Chance für die Stadtentwicklung gewesen. Ja, wir hätten bei den Wolfsgärten in die Natur eingegriffen, aber nach Abwägung aller Argumente wäre es der beste Standort gewesen. Wir hätten Patrick-Henry-Village so entwickeln können, wie es die Internationale Bauausstellung Heidelberg vorgesehen hat – mit Modellcharakter für die ganze Welt.

Und dennoch haben Sie in der letzten Gemeinderatssitzung für den Standort des Ankunftszentrums auf PHV gestimmt ...

Wir als CDU-Fraktion haben geteilt abgestimmt. Und ich persönlich habe mich dafür entschieden, für den Standort zu stimmen – er ist unter allen schlechten Standorten der Beste. Wir mussten ein Angebot ans Land machen, das haben wir nun getan. Jetzt ist es wichtig, dass wir als Stadtrat und als Verwaltung auch Einfluss auf die bauliche Entwicklung des Ankunftszentrums nehmen. Darauf werden wir in den nächsten Monaten ein Auge werfen müssen.

Sowohl der Betriebshof aus auch der Standort des Ankunftszentrums auf PHV wurden nun vom Gemeinderat so entschieden, weil ihnen ein Bürgerentscheid vorausgegangen ist. Sind die der Grund allen Übels?

Meiner Ansicht nach ist es bei Bürgerentscheiden nach wie vor eine Minderheit, die sich da durchsetzen kann. Mit unzulässiger Vereinfachung komplexer Vorgänge und Angstmacherei. Es beteiligen sich dann diejenigen, die etwas zu verlieren haben, die anderen kriegt man nicht an die Urne.

Sie sprachen anfangs auch von "Licht" für die CDU-Fraktion in dieser halben Legislatur. Was lief denn gut?

Wir konnten uns in fast allen Bereichen einbringen. Stichwort Jugendpolitik: Wären wir nicht gewesen, hätten wir jetzt keinen Beschluss zur Neuauflage des "Feierbads". Das muss man einmal so sagen. Der Antrag zur schnellen Umsetzung kam von uns. Das ist eines dieser Beispiele, bei denen die Grünen statt schnellen Lösungen lieber ein vollumfängliches Gesamtkonzept forderten. Generell das Thema Nachtkultur: Da glauben wir, auch mit den beiden Nachtbürgermeistern die richtigen Schritte in die Wege geleitet zu haben. Wir haben etwa gerade die Außenbewirtschaftung wieder verlängert, das sind auch wichtige Standortfaktoren für eine Stadt, gerade in Corona-Zeiten.

Die CDU-Fraktion war aber auch immer diejenige, die sich hinter den OB stellte, wenn der Verbote forderte – zuletzt beim Alkoholverkaufsverbot in Teilen der Altstadt wegen feiernden Jugendlichen an der Alten Brücke ...

Ich war auch einmal jung – und ich war sicher jeden Tag in der Altstadt. Aber mir wäre nie eingefallen, mich beim Späti mit Bierdosen zu bewaffnen und mich vor den Kneipen zu betrinken und rumzupöbeln. Uns geht es dabei auch darum, die Wirte zu unterstützen. Die haben das Problem: Die Leute kommen in die Altstadt, aber sie stehen vor der Gaststätte und konsumieren. Dem könnte man mit einem Alkoholverkaufsverbot auch entgegenwirken. Das ist der Hintergrund, weshalb wir das Ansinnen des Oberbürgermeisters unterstützt haben.

Apropos Oberbürgermeister: Im November 2022 steht die OB-Wahl an. Werden Sie Eckart Würzner als CDU weiter unterstützen?

Die Entscheidung werden wir als Partei im März fällen. Vorher wollen wir mit ihm die Punkte, die uns als CDU wichtig sind, besprechen. Ich bin mir aber sicher, dass die Unterstützung von Eckart Würzner steht. Er hat in den vergangenen Jahren viel für Heidelberg bewegt und das war gut so. Niemand arbeitet jedenfalls daran, einen eigenen Kandidaten aufzustellen.

Und das, obwohl der Oberbürgermeister hinter vielen Entscheidungen steht, die der CDU gar nicht gefallen, etwa der Gebührenerhöhung fürs Anwohnerparken?

Im Großen und Ganzen muss und kann man mit der Arbeit von Eckart Würzner zufrieden sein. Ja, er vertritt manchmal auch andere Positionen. Das ist auch in Ordnung, auch wenn es uns manchmal nicht passt. Aber er ist auch ein Macher, ein Gestalter, der immer das Beste für Heidelberg will. Er zieht die Dinge durch, für die wir ihn gewählt haben.

Wie zum Beispiel?

Wir werden als Stadt Heidelberg weltweit in vielen Bereichen als Vorreiter gesehen. In der Digitalisierung zum Beispiel sind wir viel besser als andere. Wir sind die einzige Kommune in Baden-Württemberg, die über 100 Produkte der Verwaltung digital anbietet – etwa die Beantragung des Personalausweises. Außerdem haben wir in den letzten Jahren einen Teil der Fernwärmeerzeugung direkt nach Heidelberg geholt, bauen Luft- und Flusswärmepumpen. Als Erfolg kann man auch die Gesamtstadtentwicklung werten. Die Entwicklung der Konversionsflächen mit preisgünstigem Wohnraum, den Heidelberg Innovation Park mit der Großsporthalle, den Ausbau der Kita-Betreuung und den Neubau von Kitas, den wir gemeinsam mit der Stadt vorantreiben. Das Schulsanierungsprogramm. Es läuft vieles gut in der Stadt. Doch häufig gilt leider der Prophet im eigenen Land nichts.

Wünschen Sie sich das für die kommenden zwei Jahre: Dass weniger gemeckert und mehr gelobt wird?

Mein Hauptwunsch ist, dass die linke Gemeinderatsmehrheit zur Sachpolitik zurückkehrt, dass sie dieses "Wir sind im OB-Wahlkampf" hinter sich lässt und wir uns darüber unterhalten, wie und wovon diese Stadt in den nächsten Jahren lebt und wohin sie sich entwickelt. Ich bin mir sicher: Damit haben wir genug zu tun.