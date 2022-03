Heidelberg. (RNZ) Von der St. Anna-Gasse aus ziehen am Sonntag, 27. März, ab 15 Uhr wieder Kinder mit ihren Familien entlang der Hauptstraße in Richtung Marktplatz. Mit melodischem "Schtrieh, Schtrah, Schtroh, der Sommerdag is do" und reich verzierten Stecken soll die kalte Jahreszeit ausgetrieben werden.

Angeführt wird das bunte Treiben von Liselotte von der Pfalz, dargestellt von Diana Härle. Kurfürsten-Tochter Liselotte war eine der größten Bewunderinnen des lokalen Brauchs, der in Heidelberg schon seit 500 Jahren gefeiert wird. Umrahmt wird der Zug sowohl durch die Musikvereinigung der Heidelberger Straßenbahner und der Musikvereinigung Pfaffengrund als auch durch wundervoll riesige Gestalten, die einen mit sommerlichem Grün umkleidet, die anderen noch winterlich in Stroh gehüllt.

Im szenisch dargestellten Kampf gewinnt der Sommer und vertreibt den Winter. Foto: Heidelberg Marketing/Sabine Arndt

Der Sommer siegt auf dem Marktplatz

Auf dem Marktplatz wird der Winter im szenisch dargestellten Kampf besiegt und vertrieben, der Sommer anschließend im Jubel gefeiert. Der Wettstreit zwischen Sommer und Winter, beide personifiziert in fantastischer Gestalt durch Ruscha Kouril und Daniel Lewis, treten zu diesem Kampf an.

Umrahmt wird das Bühnenprogramm durch die Darbietungen der SG Nußloch, Abteilung Turnen und der Ballettschule Szymczak-Weber Heidelberg unter der Leitung von Ruscha Kouril sowie der Ballettwerkstatt Heidelberg unter der Leitung von Wiebke Hofmann.

Zum Abschluss gibt es frische Sommertagsbrezeln für die Kleinen. Foto: Heidelberg Marketing/Sabine Arndt

Die Rolle der Sprecherin übernimmt Laura Treiber, Mitarbeiterin der Heidelberg Marketing GmbH. Als Vertreter der Stadtverwaltung wird Stadtrat Alexander Föhr Grußworte an alle Anwesenden richten.

Sommertagsbrezeln für alle

Zum feierlichen Abschluss erhalten die Kinder von "Liselotte" und tatkräftigen Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt frische Sommertagsbrezeln.