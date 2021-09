Das gab es in Heidelberg noch nie: In keinem der 15 Stadtteile ist die CDU bei den Zweitstimmen die stärkste Kraft. Stattdessen können sich in zwölf Stadtteilen die Grünen über Wahlsiege freuen – in der Weststadt sogar mit über 40 Prozent –, die SPD immerhin in dreien.

Von Denis Schnur

Heidelberg. Die politische Landkarte in Heidelberg ist grün. In zwölf von 15 Stadtteilen hat die Partei bei der Bundestagswahl die meisten Zweitstimmen geholt – zum Teil mit riesigem Vorsprung vor der Konkurrenz. Die SPD lag immerhin in drei Stadtteilen vorne, die CDU konnte dagegen selbst ihre Hochburgen nicht verteidigen. Ein Überblick über die Ergebnisse in den Stadtteilen:

Hintergrund Brantner siegt klar in der Stadt Das erste Direktmandat für eine Grüne im Wahlkreis 274 hat Franziska Brantner vor allem ihren Wählerinnen und Wählern in Heidelberg zu verdanken. Hier holte sie stolze 38,7 Prozent der Erststimmen. Im Umland kam sie überall auf weniger Stimmen – und landete zum Teil sogar auf Platz drei hinter Alexander Föhr (CDU) und Elisabeth [+] Lesen Sie mehr Brantner siegt klar in der Stadt Das erste Direktmandat für eine Grüne im Wahlkreis 274 hat Franziska Brantner vor allem ihren Wählerinnen und Wählern in Heidelberg zu verdanken. Hier holte sie stolze 38,7 Prozent der Erststimmen. Im Umland kam sie überall auf weniger Stimmen – und landete zum Teil sogar auf Platz drei hinter Alexander Föhr (CDU) und Elisabeth Krämer (SPD). Nur in den direkten Nachbarstädten Dossenheim (33,3 Prozent) und Eppelheim (24,3 Prozent) ging Brantner als Siegerin hervor. In den anderen Gemeinden war größtenteils Föhr der Stimmkönig. Da Heidelberg jedoch fast die Hälfte der Wahlberechtigten im Wahlkreis stellt, gab das Ergebnis der Stadt den Ausschlag für Brantner. Innerhalb der Stadtteile zeigt sich bei den Erststimmen ein ähnliches Bild wie bei den Zweitstimmen (siehe Grafik), nur dass die "kleinen" Parteien eine geringere Rolle spielen. Am besten schnitt Grünen-Kandidatin Brantner in der Weststadt ab, wo sie sogar jede zweite Erststimme holte (50,4 Prozent). CDU-Konkurrent Föhr konnte immerhin seinen Heimatstadtteil Ziegelhausen (32,1 Prozent) gewinnen – ebenso wie den Emmertsgrund (25,1 Prozent). Die aus Walldorf stammende SPD-Kandidatin Elisabeth Krämer lag im Pfaffengrund deutlich vorne (29,6 Prozent) und im Boxberg knapp (24,8 Prozent). (dns)

> Die Grünen haben ihr Ergebnis von 2017 stadtweit enorm gesteigert: von 21,9 Prozent der Zweitstimmen auf 32,9 Prozent. Das liegt vor allem daran, dass die Partei in ihren Hochburgen – etwa der Weststadt, wo sie 42,2 Prozent erhielt, oder der Bahnstadt (39,5 Prozent) und Altstadt (39,3 Prozent) – massiv zulegen konnte mit jeweils deutlich zweistelligen Gewinnen. Aber auch in den Stadtteilen, wo die Grünen traditionell schlecht abschneiden, bekamen sie deutlich mehr Stimmen: Im Boxberg stieg ihr Stimmanteil von 10,5 auf 15,0 Prozent, im Emmertsgrund immerhin von 10,1 auf 12,1 Prozent.

> Die Sozialdemokraten können sich – vermutlich dank ihres Kanzlerkandidaten – über moderate Zugewinne freuen. Nach 17,4 Prozent der Zweitstimmen im Jahr 2017 erhielten sie diesmal 20,6 Prozent. Dabei konnte sich die SPD auf ihre traditionelle Hochburg verlassen: Im Pfaffengrund, dem einzigen Stadtteil, den sie auch schon 2017 für sich entscheiden konnte, erhielt sie diesmal fast jede dritte Zweitstimme (31,2 Prozent) und damit nochmal 5,5 Prozent mehr als bei der letzten Wahl. Aber auch die beiden Bergstadtteile Boxberg (25,7 Prozent) und Emmertsgrund (25,3 Prozent) können die Sozialdemokraten zurückerobern. In allen anderen Stadtteilen kann die SPD ebenfalls zulegen, schneidet jedoch schlechter ab als im Bundesschnitt. Am schwächsten ist die Partei wie schon 2017 in der Bahnstadt (15,2 Prozent).

> Die Christdemokraten müssen in Heidelberg eine herbe Niederlage einstecken. Gerade einmal 17,0 Prozent der Zweitstimmen erhält die CDU stadtweit, fast zehn Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren. Während sich die Verluste in den Bergstadtteilen und in Ziegelhausen, dem Heimatstadtteil von Kandidat Alexander Föhr, in Grenzen halten (Emmertsgrund: 24,1 Prozent, Boxberg 21,4 Prozent, Ziegelhausen: 24,1 Prozent), büßte die Partei in den Grünen-Hochburgen fast die Hälfte der Stimmen ein und kam in der Weststadt nur auf 12,3, in Bergheim auf 12,4 und in der Altstadt auf 12,8 Prozent.

> Die Liberalen können sich in Heidelberg über den vierten Platz freuen. 12,2 Prozent der Zweitstimmen gingen an die FDP, minimal mehr als 2017 (12,1 Prozent). Innerhalb der Stadtteile hält sich die Fluktuation in Grenzen, die größten Verluste muss sie in der Südstadt hinnehmen (11,4 nach 12,7 Prozent bei der letzten Wahl). Zulegen kann die Partei dagegen im Osten Heidelbergs: In Schlierbach, dem Heimatstadtteil von Kandidat Tim Nusser, kommen die Liberalen auf starke 17,8 Prozent. Absolute Hochburg bleibt jedoch die Bahnstadt mit 19,3 Prozent.

Hintergrund Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21. Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21.

> Die Linke muss ebenfalls massive Einbußen hinnehmen: Ihr Zweitstimmenanteil sank von 10,4 auf 6,6 Prozent. In allen Stadtteilen erhielt die Partei dabei weniger Stimmen als noch vor vier Jahren. Zur Zweistelligkeit reicht es nirgends mehr – auch wenn die Linke sie in der Südstadt mit 9,7 Prozent nur knapp verfehlt, in der Altstadt kam sie immerhin auf 8,3 Prozent. Am schwächsten schneidet die Partei in den beiden wohlhabenden Stadtteilen Bahnstadt und Neuenheim ab, wo sie nicht einmal die Fünf-Prozent-Hürde knacken würde (jeweils 4,7 Prozent).

> Die AfD verliert ebenfalls stark in Heidelberg und würde mit 4,8 Prozent an einer stadtweiten Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Vor vier Jahren erhielten die Rechtspopulisten noch 7,8 Prozent der Stimmen. Zwar bleibt die Partei auf dem Berg weiter stark (Emmertsgrund: 17,8 Prozent, Boxberg 14,9 Prozent), doch sie muss in allen Stadtteilen Einbußen hinnehmen. Am schwächsten schneidet die AfD in der Bahnstadt (1,8 Prozent), der Weststadt und der Altstadt (jeweils 2,7 Prozent) ab.