Von Holger Buchwald

Heidelberg. Beim Fotostopp kurz vor den Weinbergen muss Franziska Brantner herzhaft lachen. "Ein Bild von einer Grünen vor einem Sonnenblumenfeld, was für ein Klischee." Und doch macht sie den Spaß mit, lächelt in die Kamera. Die auffällige, lilafarbene Handtasche hat sie dafür extra abgestellt.

Seit 2013 sitzt Franziska Brantner für die Grünen im Bundestag, am 26. September will die 42-Jährige im Wahlkreis Heidelberg zum zweiten Mal wiedergewählt werden. Wer mit ihr plaudernd spazieren geht, bemerkt schnell, dass sich die promovierte Sozialwissenschaftlerin in keine Klischees pressen lässt. Sie hat keinerlei Probleme damit, als Grüne eine "köstliche" Metzgerei zu empfehlen: "Nein, ich bin keine Vegetarierin, achte aber darauf, wo das Fleisch herkommt." Und sie erscheint auch nicht im Freizeitdress zum Spaziergang, sondern im Kostüm. Sie mag es lieber schick, trägt seit Jahren eine auffällige Brille von "Dolce & Gabbana", die ihr eine Optikerin empfohlen hat. Außerdem hat sie später noch einen offiziellen Termin im Europäischen Zentrum für Molekularbiologie (EMBL). Sich bei dem im Wahlkampf sehr durchgetakteten Tag noch einmal umzuziehen, wäre unpraktisch. Und ihre Lieblingsblume ist auch nicht die Sonnenblume, sondern die Pfingstrose.

Für den Spaziergang mit der RNZ hat sich Brantner Alt-Rohrbach ausgesucht. "Weil ich es sehr gerne mag und schätze. Für mich ist Rohrbach einer der schönsten Stadtteile Heidelbergs." Außerdem hat sie hier drei Jahre lang gelebt, es war ihre erste Station, als sie wegen ihrer Promotion in die Region kam und von hier aus nach Mannheim pendelte. Hier in Rohrbach sei es sehr gut gelungen, das Alte zu bewahren und zu modernisieren. Zugleich gebe es spannende aktuelle Diskussionen – allen voran der Streit um die geplante Gaspipeline quer durch die Weinberge oder der Konflikt um die zusätzlichen Straßenbahn-Abstellgleise in Rohrbach-Süd.

Am Treffpunkt Haltestelle Rohrbach-Markt ist Brantner überpünktlich, besser gesagt: 25 Minuten zu früh. Die 42-Jährige hat lieber eine Straßenbahn früher genommen, als eine Verspätung zu riskieren. Der Fotograf ist noch nicht da, deshalb legt sie schon ein paar hundert Meter weiter, am Rathausplatz, eine kleine Pause ein. Im Café Zuckerrohr bestellt Brantner einen Rührkuchen und einen Milchkaffee und setzt sich damit ins Freie. Dieser 2015 neu gestaltete Platz hat für die Abgeordnete Vorbildcharakter. Kinder spielen im frei gelegten Bächle, Erwachsene lassen sich im Straßencafé oder nebenan auf Bänken nieder. "Solche Orte sollten in Heidelberg noch mehr entstehen", findet Brantner. Oasen mit Aufenthaltsqualität statt Parkplätzen. Auch in Bergheim, wo sie nach der Geburt ihrer Tochter vor elf Jahren hingezogen ist, könnte sich Brantner so etwas vorstellen – zum Beispiel auf dem Alfons-Beil-Platz vor der Kirche St. Albert.

Vom Café geht es die Rathausstraße weiter. Brantner mag die ländliche Idylle, obwohl sie für die Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv und Washington arbeitete und in Paris studierte. "Was man aber nicht vergessen darf: Ich habe die ersten 19 Jahre meines Lebens in einer Kleinstadt gewohnt." Genauer gesagt in Neuenburg am Rhein, "samt Narrenzunft und Turnverein".

Brantner lacht viel während des Spaziergangs, ist locker, grüßt viele Passanten sehr freundschaftlich. Und als eine Gruppe von Kindern der Lebenshilfe mit ihren Betreuern vor der Eisdiele sitzen, plaudert sie mit einem Mädchen, der Tochter von Bekannten. "Ich hab dich auf Plakaten gesehen", lacht das Mädchen und gibt der Abgeordneten ein Stück von ihrer Waffel ab. Zum Abschied gibt es "High Five".

Nur einmal wird Brantner ärgerlich, als es im Gespräch um die ewige Diskussion um einen neuen Straßenbahnbetriebshof geht und die Frage, warum sich die Grünen so schwertun bei der Entscheidung Verkehrswende oder Erhalt von Grünflächen. "Diese Frage ist schon ganz falsch gedacht", sagt sie: "Es kann kein Oder, sondern nur noch das Und geben." Für Brantner wäre es der richtige Weg, auf der Suche nach einem Standort einen Bürgerrat einzuberufen, mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. "Nur so kommt man zu Ergebnissen, die dann nicht wieder von einem Großteil der Bevölkerung abgelehnt werden."

Was die Heidelberger davon haben, wenn sie wiedergewählt wird? "Das Wichtigste für die Kommunen ist erst einmal, dass sie genügend Geld zur Verfügung haben, das sie in Bildung, Sport und den Ausbau des Nahverkehrs investieren können", antwortet Brantner. Speziell für Heidelberg seien die Entwicklung der Konversionsflächen und die Förderung der wissenschaftlichen Einrichtungen wichtig. "Wir sollten den Gesundheitsstandort Heidelberg weiter auszubauen", gibt Brantner als Devise aus. Um dieses Thema wird es auch später bei ihrem Anschlusstermin im EMBL gehen. "Wir reden über die neue Finanzierungsrunde." Die aktuelle Bundesregierung sei in diesem Punkt viel zu knauserig und zögerlich.

In diesem Zusammenhang lobt Brantner die beiden nicht mehr kandidierenden Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD. Mit Karl A. Lamers und Lothar Binding habe sie an einem Strang gezogen. Auf die Frage, ob Heidelberg nicht geschwächt werde, wenn es künftig vielleicht nur noch eine Bundestagsabgeordnete geben wird, muss Brantner lachen: "Es kommt darauf an, wer es ist." Sie habe jedenfalls in der Grünen-Fraktion einen sehr guten Stand.

Brantner versucht stets, das Private vom Beruflichen zu trennen. Das sei sie ihrer Tochter schuldig. Zu viel will sie daher nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Stattdessen bleibt die 42-Jährige beim Gang durch die Ortsmitte immer wieder stehen. Sie zeigt auf ausgebaute Scheunen, auf schöne Gärtchen. Für viele waren sie sicher ein wichtiger Rückzugsort in der Coronazeit. Die Bekämpfung der Pandemie hat für die Bundestagsabgeordnete derzeit oberste Priorität, es müsse noch mehr geimpft werden. Und auf das Homeschooling ihrer Tochter angesprochen, gibt Brantner zu: "Das war schon anstrengend, zumal ich zu Hause kein eigenes Büro habe." Die Kinder und Jugendlichen aber seien die wahren Leidtragenden der Pandemie. Jetzt gehe es darum, ihnen neue Freiräume zu geben. So möchte sich Brantner dafür einsetzen, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Airfield zumindest vorübergehend für Jugendliche doch noch freigibt.

Eines liegt Brantner mit Blick auf Rohrbach auch noch am Herzen. Die Stadt Heidelberg müsse jetzt schnell klarmachen, dass eine Gaspipeline durch die Weinberge mit ihr nicht zu machen sei. Jetzt sei es vielleicht noch möglich, stattdessen eine Trasse parallel zur Autobahn durchzusetzen. "Schließlich geht es um die Lebensqualität, die wir hier haben."