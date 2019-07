Heidelberg. (tt) Edgar Wunder, Landesvorsitzender des Vereins "Mehr Demokratie", der im ganzen Land Initiativen und Verwaltungen bei Bürgerentscheiden neutral berät, legt im Streit mit der Stadtverwaltung noch einmal nach. In der Freitagsausgabe der RNZ ("Jede Dorfgemeinde macht es besser") hatte er die Verwaltung für ihr Verhalten im Umgang mit dem Bürgerentscheid und dem "Bündnis für den Bürgerentscheid Klimaschutz" scharf kritisiert, was die Stadt harsch zurückgewiesen hatte.

"Dass sich die Stadtverwaltung beim Bürgerentscheid über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus engagiert und zum Beispiel eine Infoveranstaltung organisiert hat, bei der sich auch die Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens äußern konnten, habe ich nicht kritisiert. Ganz im Gegenteil, das ist lobenswert - inzwischen bei Bürgerentscheiden aber auch üblich. Leider gab es jedoch in Heidelberg viele Verhaltensweisen der Stadt, die diese positiven Ansätze wieder konterkarierten", schreibt Wunder.

Er wünsche sich, dass die Stadtverwaltung ihre Vorgehensweise selbstkritisch reflektiere und nicht nur mit Abwehrreflexen reagiere: "Wenn im Vorfeld eines Bürgerentscheids eine Initiative immer wieder das Regierungspräsidium als Beschwerdeinstanz anrufen muss und sogar die Anhörung der Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens im Gemeinderat chaotisiert, weil keine einvernehmliche vorherige Absprache stattgefunden hat, dann stimmt etwas nicht in der Kommunikation zwischen Stadt und Initiative", bekräftigt Wunder seine Kritik. "Durch die Etablierung einer extern moderierten Begleitgruppe hätten viele dieser Fehlentwicklungen vermieden werden können."

Fakt sei, dass sich bei den meisten von "Mehr Demokratie" moderierten Bürgerentscheiden zwischen Initiative und Verwaltung - trotz unterschiedlicher Ansichten in der Sache - ein Vertrauensverhältnis zum Verfahrensweg entwickele, weil das Verhalten wechselseitig als fair wahrgenommen werde. "Diese wechselseitige Wahrnehmung hat sich in Heidelberg eindeutig nicht entwickelt", so Wunder. "Nach dem Bürgerentscheid sollte sich die Stadtspitze selbstkritisch der Frage stellen, wie es dazu kommen konnte, welche ihrer eigenen Verhaltensweisen dazu beigetragen haben und was man hätte besser machen können. Gerne stehe ich dazu auch für eine Diskussion zur Verfügung."