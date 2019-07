Heidelberg. (RNZ) Einen neuen Standort für den Betriebshof - das will nicht nur die RNV, sondern auch die Heidelberger Architektenkammer. In einem offenen Brief erklärte sie, warum. "Mit großer Freude nehmen wir zur Kenntnis, dass unsere Konzeptidee ,Ein grünes Herz für Bergheim-West’ von 2017 in die städtischen Planungen eingegangen ist und ein öffentlicher Grün- und Freiraum in Größe des Graham-Parks in Handschuhsheim kurz davor ist, mit der GGH umgesetzt zu werden."

Für die Architekten und Städteplaner sei es schwer vorstellbar, "dass dieser Freiraum nicht umgesetzt werden soll, falls der Bürgerentscheid gegen den Standort Ochsenkopf, also für den Erhalt der Wiese, ausfalle. Die Diskussion um den künftigen Standort des Betriebshofs scheine die Stadtgesellschaft zu spalten, heißt es in dem Brief. "Dem wollen wir entschieden entgegentreten."

Falls der Bürgerentscheid eine Mehrheit gegen die Verlagerung des Betriebshofes hervorbringen würde, appelliere man an alle Verantwortlichen, weiterhin an dem Plan einer grünen Mitte Bergheims festzuhalten. "Die Standortfrage eines neuen, zukunftsfähigen und nachhaltigen Betriebshofes muss in diesem Fall mit äußerster Dringlichkeit im neuen Gemeinderat sachlich neu geführt werden."

Hintergrund RNV informiert über Vorhaben Soll der Betriebshof auf den Ochsenkopf umziehen? Bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ist die Antwort auf diese Frage längst gefallen. Hier wirbt man für die Verlagerung. Wenige Tage vor der Abstimmung lädt das Nahverkehrsunternehmen jetzt dazu ein, seine Neubaupläne kennenzulernen. Warum es laut RNV keine Alternative zum Ochsenkopf gibt - darüber wird im Rahmen von Rundfahrten in einer historischen Straßenbahn zwischen Bismarckplatz und Kirchheim am Donnerstag, 18. Juli, informiert. Los geht es am Bismarckplatz um 17, 18 und 19 Uhr. Das Angebot gibt es auch am Samstag, 20. Juli, von 14 bis 21.30 Uhr. Dann verkehren die Bahnen im 20-Minuten-Takt zwischen Bismarckplatz und Bahnstadtfest. Am selben Tag, von 9 bis 12 Uhr öffnet die RNV für Interessierte die Tore des bestehenden Betriebshofs in der Bergheimer Straße 155.

In diesem Fall käme für die Architektenkammer auch der Recyclinghof als neues Areal für den Betriebshof in Frage. Dieser Standort böte unter anderem eine ökologisch und sozial nachhaltige Erschließung des größten Heidelberger Sport- und Freizeitbereichs "Harbigweg" - und damit "einen großen Mehrwert für die Besucher und den Klimaschutz in Heidelberg".