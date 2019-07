Nächster Halt Betriebshof? Eine Straßenbahn der Linie 5 fährt am Großen Ochsenkopf vorbei in Richtung Heidelberg. Dorthin wollte eine Mehrheit des Gemeinderates den Betriebshof verlegen - zumindest bis zum Bürgerentscheid vom vergangenen Sonntag. Foto: Alex

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Nach dem Bürgerentscheid hat Oberbürgermeister Eckart Würzner die Planungen für den Großen Ochsenkopf am Montag gestoppt. Damit ist die Grünfläche zwischen Bergheim und Wieblingen als Standort für einen neuen Straßenbahn-Betriebshof aber nicht vom Tisch. "Das Thema geht jetzt wieder in den Gemeinderat. Er wird sich im Oktober damit auseinandersetzen müssen", sagte Würzner.

Da das erforderliche Quorum von 22.057 Stimmen nicht erreicht wurde, könne es auch sein, dass sich die Stadträte darüber hinwegsetzen, dass sich 57,1 Prozent der Wähler (19.019 Stimmen) am Sonntag für den Erhalt der Grünfläche ausgesprochen haben.

"Ich bin sehr gespannt, wie sich die Diskussion entwickelt", so Würzner. Seit Verkündung des Bürgerentscheid-Ergebnisses habe er von einigen Fraktionen das Signal bekommen, dass sie die Verlagerung des Betriebshofes auf den Ochsenkopf nach wie vor für sinnvoll halten. Noch am Sonntagabend hatten SPD und CDU bekundet, dass sie an diesem alten Gemeinderatsbeschluss festhalten wollen. Sie stellen jeweils sieben Stadträte im neuen Gemeinderat, der sich am heutigen Dienstag konstituieren wird.

Die Grünen, die mit 16 Mitgliedern im neuen Gemeinderat die mit Abstand größte Fraktion stellen, fordern hingegen ihre künftigen Stadtratskollegen in einer Stellungnahme auf, das Mehrheitsvotum des Bürgerentscheids zu akzeptieren und nur noch über Alternativstandorte zu reden.

So einfach ist es für den Oberbürgermeister aber nicht. Der Bürgerentscheid habe zu keinem klaren Ergebnis geführt. "Ich setze mich weiterhin für einen zentralen Standort für den Betriebshof ein und bin der Überzeugung, dass der Ochsenkopf ein guter Standort ist." Trotzdem müsse, so sieht es die Gemeindeordnung vor, der neue Gemeinderat den bereits getroffenen Beschluss neu fassen, bevor zwischen Bergheim und Wieblingen gebaut werden darf.

Hintergrund > Beim Bürgerentscheid für den Erhalt der Grünfläche am Großen Ochsenkopf gab es 110.282 Wahlberechtigte. > Laut Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg ist ein Bürgerentscheid dann erfolgreich, wenn ein Lager 20 Prozent der Wahlberechtigten für seine Sache gewinnen kann. Das Quorum, das mindestens erreicht werden musste, lag in diesem Fall also bei 22.057 Stimmen. > Das Bündnis für den Erhalt der Ochsenkopfwiese konnte zwar 57,1 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Da die Wahlbeteiligung aber nur bei 30,4 Prozent lag, waren es insgesamt nur 19.019 Stimmen. Somit wurde das Quorum verfehlt. Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist damit rein formal nicht bindend. > In diesem Fall sieht die Gemeindeordnung vor, dass der Gemeinderat neu entscheiden muss. Er kann zwar bei seinem alten Beschluss bleiben, müsste ihn dann aber neu bestätigen. > Die RNV kann deshalb noch nicht sofort mit dem Bau beginnen. hob

Für Würzner gibt es vor allem ein klares Ergebnis nach dem Bürgerentscheid: Das "Ja"-Lager für den Erhalt der Ochsenkopfwiese habe die meisten Stimmen in Wieblingen erhalten, also in dem Stadtteil, der von einem Betriebshof in seiner Nachbarschaft besonders betroffen wäre. Insgesamt zieht der OB die Lehre, dass manche Fragen zu komplex sind, um sie per Volksabstimmung zu klären.

"Wenn es nur um den Erhalt einer Grünfläche geht, würde doch jeder erst einmal mit Ja stimmen", so Würzner. Bei der Abstimmung sei es weniger um Fakten, eher um emotionale Stimmungslagen gegangen. "Dabei haben wir im Gemeinderat Jahre gebraucht, um mit dem Ochsenkopf einen tragfähigen Kompromiss für der Stadt Bestes zu finden."

Die Alternativstandorte wie das von den Grünen favorisierte Gelände am Recyclinghof würden teilweise noch stärkere Zielkonflikte provozieren. "Dass es dort noch mehr Hecken- und Wiesenbrüter gibt, ist heute schon bekannt. Und wir haben vor allem noch keine Straßenbahnerschließung für dieses Gelände."

Auch Gunnar Straßburger, Leiter der Abteilung Infrastruktur bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) bekräftigte am Montag noch einmal, wie wichtig eine schnelle Verlagerung des Betriebshofes für den Nahverkehr wäre. "Wir diskutieren jetzt seit 25 Jahren über dieses Thema." Am alten Standort seien wichtige Sanierungen aufgeschoben worden und das Gelände reiche einfach nicht aus.