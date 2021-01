Heidelberg. (RNZ/rl) Weil sich manche älteren Menschen nicht mit der Internet-Impfanmeldung zurechtkommen und keine Unterstützung von Angehörigen haben, will die Stadt Heidelberg jenen Menschen dabei unterstützten einen Impftermin zu buchen. Dazu verschickt die Stadt zusammen mit den Seniorenzentren in den nächsten Tagen mehr als 8300 Briefe an Senioren, die älter als 80 Jahre sind, um über das Angebot zu informieren.

Seit Ende Dezember 2020 dürfen sich insbesondere Menschen impfen lassen, die 80 Jahre und älter sind. Die Termine können telefonisch unter 116117 vereinbart oder unter www.impfterminservice.de gebucht werden.

Die Heidelberger Seniorenzentren stünden bereit, um die Senioren zu unterstützen, teilte die Stadt mit. Menschen die Hilfe benötigen, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail zu melden. Wichtig dabei sei: Auch die Mitarbeiter der Seniorenzentren haben keinen Einfluss auf Wartezeiten bei der Impfterminvergabe. Das Land Baden-Württemberg koordiniere die Termine. Aktuell sei der Impfstoff weiterhin knapp und Termine seien oft lange im Voraus ausgebucht.

So erreichen Sie die Seniorenzentren:

> Altstadt: Telefon 06221/181918; E-Mail szaltstadt@dwhd.de

> Bergheim: Telefon 06221/970368; E-Mail szbergheim@vbi-heidelberg.de

> Boxberg-Emmertsgrund: Telefon 06221/330340; E-Mail sz.boxberg-emmertsgrund@caritas-heidelberg.de

> Handschuhsheim: Telefon 06221/401155; E-Mail j.reichenbach@drk-rn-heidelberg.de

> Kirchheim: Telefon 06221/720022; E-Mail szkirchheim@psd-ggmbh.de

> Neuenheim: Telefon 06221/437700; E-Mail szneuenheim@psd-ggmbh.de

> Pfaffengrund: Telefon 06221/700555; E-Mail szpfaffengrund@dwhd.de

> Rohrbach: Telefon 06221/334540; E-Mail szrohrbach@dwhd.de

> Weststadt: Telefon 06221/5838360; E-Mail szweststadt@heidelberg.de

> Wieblingen: Telefon 06221/830421; E-Mail szwieblingen@awo-heidelberg.de

> Ziegelhausen: Telefon 06221/804427; E-Mail sz.ziegelhausen@caritas-heidelberg.de

Die Stadtteile Südstadt und Bahnstadt werden durch das Seniorenzentrum Weststadt mitversorgt, der Stadtteil Schlierbach durch das Seniorenzentrum Ziegelhausen.