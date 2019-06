Von Holger Buchwald

Heidelberg. Nach dem Angriff auf einen 36-jährigen Mann in der Bergheimer Poststraße müssen sich ab dem 27. Mai acht junge Männer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren vor der Jugendkammer des Landgerichts verantworten. Vier der Beschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag vor. Sie sollen in der Nacht auf den 20. August letzten Jahres mehrmals und mit voller Wucht gegen den Kopf und insbesondere in das Gesicht des wehrlos am Boden liegenden Opfers eingetreten haben.

Schockierend ist, dass die Beschuldigten laut rechtsmedizinischem Gutachten nur gegen den Kopf des 36-Jährigen eingetreten haben, am restlichen Körper wies er praktisch keine Blessuren auf. Im Gesichtsbereich erlitt er hingegen lebensgefährliche Brüche. "Laut Gutachter erinnerten die Verletzungen eher an einen Pferdetritt oder einen Autounfall", verdeutlichte Staatsanwalt Jonathan Waldschmidt die Brutalität der Attacke: "Der Mann hatte großes Glück, dass die massiven Verletzungen inzwischen weitgehend verheilt sind."

Dass die acht Angeklagten überhaupt ermittelt werden konnten, ist nur der privaten Videoüberwachung der McDonald’s-Filiale in der Rohrbacher Straße und den Kameras der umliegenden Ladenlokale zu verdanken. Im Eingangsbereich des Schnellrestaurants waren sich Opfer und Täter zum ersten Mal begegnet. Offenbar waren sie aufgrund eines Remplers oder eines anderen nichtigen Anlasses miteinander in Streit geraten. Der 36-Jährige flüchtete in Richtung Poststraße, doch dort holten ihn die Angreifer ein. Einer der Männer stellte ihm ein Bein. Dann traten mindestens Vier auf den am Boden Liegenden ein.

"Bis auf einen sind alle Beschuldigten polizeibekannt", sagte Waldschmidt. Teilweise wurden sie bereits in der Vergangenheit wegen Körperverletzung, schweren Raubes oder anderer Gewaltdelikte verurteilt. Aber auch Drogenkriminalität und Diebstähle sind dabei. Daher wurden die Tatverdächtigen bei der Auswertung der Videoüberwachung auch von den Ermittlern relativ schnell erkannt. Es handelt sich um sieben deutsche Staatsangehörige und einen Türken aus dem Raum Sinsheim und Heidelberg. Während sich vier der Täter "nur" wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen, sitzen die vier Hauptangeklagten seit September in Untersuchungshaft. Die Verhandlung der Jugendkammer ist nicht-öffentlich.

Angesichts des Ermittlungserfolges in der Poststraße spricht sich der leitende Oberstaatsanwalt Romeo Schüssler für die Videoüberwachung aus. Der Gemeinderat hat bereits beschlossen, am Hauptbahnhof und am Bismarckplatz Kameras zu installieren. "Immer mehr Leute zücken bei Überfällen auch die Handys", so Schüssler weiter. Manchmal sollten sie vielleicht besser erst einmal Hilfe leisten, bei der Aufklärung von Straftaten helfen die Filme aber aus seiner Sicht.

Als ein Polizist zum Beispiel am 25. Februar 2017 auf den Amokfahrer vom Bismarckplatz schoss, hat ein Passant das gefilmt. Nach der Auswertung war der Polizist schnell von allen Vorwürfen entlastet. Schüssler sagt weiter: "Wir begrüßen auch, dass die Polizei mit Bodycams ausgestattet wurde." Auch so ließen sich viele Übergriffe auf die Beamten aufklären oder vielleicht sogar verhindern.