Von Rolf Kienle

Heidelberg. "Ich hätte ihn gefälliger machen können", sagte Rainer Scheithauer damals. Das war 1988, als er seinen zehn Tonnen schweren Bronze-Brunnen für den Adenauer-Platz schon fertiggestellt hatte. Aber die Figur Konrad Adenauer hielt ihn von gefälligen Formen ab. Adenauer sei ein Mann mit Ecken und Kanten gewesen, einer, dem man zuweilen Härten nachsagte und bis heute nachsagt. Deshalb sollte auch der Brunnen deutlich sichtbar kantig sein. Das hat der Bildhauer konsequent analysiert und umgesetzt. Und ein Jahr daran gearbeitet. Rainer Scheithauer selbst konnte seinen Brunnen nur wenige Jahre genießen. Er starb an Ostern 1992 – am 19. April – mit nur 61 Jahren.

Es war die Sparkasse Heidelberg, die Heidelberg diesen Brunnen spendierte, als Symbol der Verbundenheit, wie es hieß. Dass der Brunnen heftig sprudeln soll – wie Geld –, war wohl eher keine Vorgabe an den Künstler. Rainer Scheithauer galt zu dieser Zeit bereits sowohl als renommierter Bildhauer und Maler als auch als Brunnengestalter. Rund 40 Brunnen aus Edelstahl, Beton, Kupfer und Bronze hat er geschaffen.

Sie bewegten sich im Design durchweg außerhalb von Modetrends und bestachen vielmehr durch einen auffälligen kraft- und ausdrucksvollen Stil. Man kann ihn auch archaisch nennen. Auf jeden Fall ist Scheithauers Kunst unverspielt, schnörkellos und geradeheraus. Ebenso geradeheraus und kraftvoll sollte sein Brunnen auch am Adenauer-Platz sprudeln. Er bezeichnete ihn als "echten" Brunnen, weil das Wasser nicht spärlich irgendwo herunterrinnt. Das Gegenteil war gewollt, damit das rauschende Wasser die Luftqualität am verkehrsreichen Platz verbessert. Drei Pumpen lassen 250 Liter Wasser pro Sekunde aus dem Kunstwerk schießen.

Rainer Scheithauer. Foto: rok

Scheithauer war die Fernwirkung wichtig: Ein Platz wie der Adenauer-Platz einschließlich dem benachbarten Seegarten mit dem alten Baumbestand habe nach groß dimensionierter Kunst verlangt. Sie müsse von Weitem sichtbar sein. Mit seinen 9,50 Metern Höhe und dem Becken von 14 Metern Durchmesser hat er seine Vorgabe fraglos erfüllt.

Wer war dieser Rainer Scheithauer? "Er hat nur für seine Kunst gelebt und nie etwas anderes gemacht", sagt seine Schwester Roswitha Scheithauer rückblickend. Sie saß ihm Modell und ist in seinem Atelier groß geworden. Ihr Bruder habe die Natur geliebt und sei dem Odenwald in besonderer Weise verbunden gewesen. Sein Atelier in beeindruckenden Ausmaßen hatte er in Elztal-Dallau Ende der 50er-Jahre bezogen und den Ort 35 Jahre nicht verlassen.

Geboren wurde er 1931 im Sudetenland im heutigen Tschechien. Bereits als 14-Jähriger begann er in Jena eine künstlerische Ausbildung. 1949 erhielt er die staatliche Anerkennung als freischaffender Künstler. Im Jahr darauf fand er über ein Bildhauerpraktikum den Zugang zur Folkwangschule in Essen.

"Seine Vorliebe galt sein Leben lang der Kunst am öffentlichen Bau", erzählt Roswitha Scheithauer. An 90 öffentlichen Gebäuden ist seine Kunst zu sehen. Eines der größeren Projekte entstand für das Kernkraftwerk Obrigheim: Das Beton-Kunstwerk hat eine Länge von 40 Metern. Diese Werke hatten "immer raumprägende Wirkung", wie sie sagt. Und dafür habe er sich intensiv mit dem jeweiligen Umfeld auseinandergesetzt.

Bei einer Ausstellung im Ottheinrichsbau des Schlosses standen 1991 seine Malerei und Grafik im Mittelpunkt. Seit 1993 hängt mit "Kreuzabnahme" ein Frühwerk Scheithauers in der Heidelberger Friedhofskapelle. In Heidelberg wurde er auch beigesetzt.

In jungen Jahren hatte er die Wahl, entweder in die Fußstapfen des Vaters zu treten und Spielwaren-Hersteller zu werden oder Künstler. Der Vater war von Jena zunächst nach Essen und schließlich nach Dallau umgesiedelt, weil er einen kostengünstigen Standort für sein Unternehmen gesucht hatte. Mit dem Tod des Vaters wurde der Betrieb jedoch aufgegeben – Rainer Scheithauer hatte sich ohnehin für die Kunst entschieden.