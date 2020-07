Von Sarah Hinney

Heidelberg. Sie ist winzig, aber sie kann zu einem gewaltigen Problem werden: Die Braune Hundezecke, eine recht unbekannte Zeckenart, die in Deutschland eigentlich gar nicht vorkommt, aber nun eben doch. Katrin Fachet promoviert an der Universität Hohenheim im Fachbereich Parasitologie und hat sich jetzt an die RNZ gewandt, weil genau diese Zeckenart in der jüngeren Vergangenheit in mehreren Wohnungen in unterschiedlichen Stadtteilen Heidelbergs entdeckt wurde. Eingeschleppt wird sie aus dem Mittelmeerraum, also beispielsweise durchs Reisen mit Hund.

Das Besondere an dieser Art: Im Gegensatz zu heimischen Zecken, die in Gebäuden nicht überleben können, geht es der Braunen Hundezecke in Häusern und Wohnungen bestens, weil sie an ein warmes Klima gewöhnt ist. Und hat sie erst einmal geschafft, sich zu vermehren, dann wird man sie so schnell nicht mehr los. "Eine einzige Zecke legt bis zu 5000 Eier, viermal im Jahr", berichtet Fachet.

Abgesehen davon, dass ein solcher Massenbefall in einer Wohnung ziemlich unappetitlich ist und meist nur noch der Kammerjäger hilft, können die kleinen Krabbeltiere auch für Menschen gefährlich werden. "Sie können unter anderem das Mittelmeerfleckfieber übertragen", warnt Fachet. Trotzdem sei ein solcher Zeckenbefall nicht so schlimm wie einer von Bettwanzen, beruhigt die 26-Jährige. Denn normalerweise beschränken sich der kleinen Blutsauger auf Hunde. Deshalb solle man aber auf keinen Fall den Fehler machen und den Hund bei einem Befall weggeben, warnt Fachet.

Besser sei es, den Hund als "natürliches Schutzschild" zu behalten und den Tierarzt einzuschalten. Für den Hund ist ein Zeckenbiss erst einmal kein großes Problem, allerdings kommt die Braune Hundezecke selten allein. Sie lässt sich besonders gern in Gruppen an dünnen Hautstellen auf ihrem Wirt nieder – anders als hiesige Zecken, die Hunde nur vereinzelt befallen.

Auch daran lässt sich diese Art also von ihren hier heimischen Verwandten unterscheiden. Außerdem verlassen diese Zecken nach einer Mahlzeit den Hund und verkriechen sich beispielsweise hinter Fußleisten und in Ritzen. "Sie krabbeln aber auch gern Wände und Vorhänge entlang", so Fachet. Meist halten sie sich rund um den Liegeplatz des Hundes auf.

Für die Parasitologin ist jetzt zweierlei von Bedeutung. Einerseits möchte sie gerade vor dem Sommerurlaub Hundebesitzer für das Thema sensibilisieren und empfiehlt auch dringend, den Hund bei Reisen in den Mittelmeerraum zu schützen – beispielsweise mit Zeckenhalsbändern. Andererseits will sie herausfinden, ob es in Heidelberg noch weitere Haushalte gibt, in denen die Braune Hundezecke bereits entdeckt wurde. "Derzeit ist noch unklar, ob die Zecken durch einen Urlaub eingeschleppt wurden oder auf anderem Weg nach Deutschland gelangten oder sich gar sich in Heidelberg verbreitet haben", so Fachet.

Es bestehe die Möglichkeit, dass sich die Zecken entweder durch Kontakt zwischen Hunden oder über Wanderungsbewegungen verbreitet haben könnten. Um diese Fragen zu klären, braucht die 26-Jährige jetzt Unterstützung. Sie bittet Heidelberger Bürgerinnen und Bürger darum, sich bei ihr zu melden, wenn sie einen solchen Zeckenbefall an ihrem Tier oder in der Wohnung aktuell oder in der Vergangenheit entdeckt haben.

Info: Katrin Fachet ist per E-Mail erreichbar unter hundezecken@uni-hohenheim.de