Heidelberg. (rie/we) Das Universitätsklinikum Heidelberg hat am Donnerstag Beschwerde gegen die einstweilige Verfügung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe eingelegt. Damit will der Aufsichtsrat des Klinikums erreichen, dass die Unabhängige Kommission ihren Abschlussbericht über den Bluttest-Skandal doch noch öffentlich vorstellen kann.

Das Gericht hatte eine für Dienstag geplante Pressekonferenz kurzfristig untersagt, nachdem Frauenklinik-Chef Christof Sohn - er gilt als einer der Hauptverantwortlichen für den Skandal - eine einstweilige Verfügung beantragt hatte. "Der Aufsichtsrat hat großes Interesse, dass diese Aufklärung in der größtmöglichen Transparenz geschieht und setzt daher alles daran, dass zu einem späteren Zeitpunkt die Kommissionsergebnisse vorgestellt werden können", sagte eine Kliniksprecherin am Freitag auf RNZ-Anfrage.

Ob auch Christof Sohn eine Beschwerde einreicht, ist noch offen. Sein Anwalt Holger Lüders sagte der RNZ, dass dies ganz vom Verhalten der Universität abhänge. Diese hatte am Dienstag - entgegen einer vorherigen Verzichtserklärung gegenüber dem Verwaltungsgericht - eine Zusammenfassung des Berichts der Senatskommission für gute wissenschaftliche Praxis auf ihre Homepage gestellt. Darin wird Sohn die Hauptverantwortung für den Bluttest-Skandal gegeben. Nachdem Lüders vorstellig wurde, ging der Text tags darauf wieder offline. Sollte es dabei bleiben, will Lüders auf eine Beschwerde in Karlsruhe verzichten.