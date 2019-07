Heidelberg. (RNZ/mün) Der Bluttest-Skandal am Universitätsklinikum Heidelberg und seine Aufarbeitung geht weiter. Vergangene Woche noch hatte die unabhängige Aufklärungskommission unprofessionelles Verhalten, Führungsversagen und Machtmissbrauch attestiert.

Am gestrigen Mittwoch ist jetzt Prof. Andreas Draguhn, Dekan der Medizinischen Fakultät, mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das teilt die Uniklinik am heutigen Donnerstag mit. Draguhn hatte das Amt des Dekans zum 1. Oktober 2018 als Nachfolger von Prof. Wolfgang Herzog angetreten.

Er als Dekan sei mit seinem Handeln im Verlauf der HeiScreen-Affäre zum Gegenstand offizieller Untersuchungen geworden und werde in Teilen der Öffentlichkeit anhaltend kritisch diskutiert. In der Presseveröffentlichung des Uniklinikums lässt Draguhn mitteilen: "Mit meinem Entschluss möchte ich hierfür die Verantwortung übernehmen und hoffe, damit dem Amt, der Fakultät und der Universität zu dienen."

Prof. Draguhn war als drittes Vorstandsmitglied des Uniklinikums nachweislich über die PR-Kampagne - oder zumindest Teile davon - informiert. Zeitgleich mit seinem Amtsantritt kam Schwung in die Bluttest-Geschichte. Überliefert ist von Draguhn eine regelrechte Begeisterungseloge über die Qualität eines Interviews in der Bild-Zeitung, in dem der Bluttest als Weltsensation gepriesen wurde. Draguhns Wiederwahl als Dekan hätte in diesem Sommer angestanden.

Draguhn bleibt weiterhin Abteilungsleiter Neuro- und Sinnesphysiologie am Institut für Physiologie und Pathophysiologie der Medizinischen Fakultät Heidelberg.

Die Aufgaben des Dekans soll nun sein Stellvertreter, Prof. Hans-Georg Kräusslich, übernehmen. Er ist Abteilungsleiter Infektiologie und Virologie am Zentrum für Infektiologie des Universitätsklinikums Heidelberg.