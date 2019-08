Von Denis Schnur

Heidelberg. Drei von vier Vorständen des Universitätsklinikums sind zurückgetreten oder haben ihren Rücktritt angekündigt. Seit dieser Woche ist bekannt, dass mit Frauenklinikleiter Christof Sohn der Hauptverantwortliche für den Bluttest-Skandal vorerst nicht mehr forschen und lehren darf. Aber noch immer rumort es an der renommierten Klinik, wie eine außerordentliche Personalversammlung am Mittwoch zeigte, bei der es um die Aufklärung des Debakels ging.

Dort war nicht nur so viel los wie bei keiner ähnlichen Versammlung in den letzten Jahren: 400 Mitarbeiter saßen im Hörsaal der Kopfklinik, etliche mehr kamen, mussten aber aus Sicherheitsgründen draußen bleiben. Audio-Mitschnitte, die der RNZ zugespielt wurden, zeigen auch, dass bei vielen Mitarbeitern der Frust tief sitzt. Vor allem, weil sie sich schlecht informiert fühlen. Als Annette Grüters-Kieslich (bis 31. Oktober noch Vorstandsvorsitzende) von der Bedeutung offener Kommunikation sprach, lachten mehrere Mitarbeiter.

Auch Aufsichtsratsvorsitzende Simone Schwanitz bekam den Frust ab. Zwar zeigte sie Verständnis für den Ärger mancher Personalräte, die von der RNZ mehr Neuigkeiten erfahren haben als von den Verantwortlichen. "Aber wir können nur offen kommunizieren, wenn man Fakten vorliegen hat." Auch dies quittierten viele Klinik-Mitarbeiter mit einem Raunen.

Bei der anschließenden Fragerunde meldeten sich entsprechend mehrere wütende Personalräte zu Wort: "Erwarten Sie jetzt bitte kein Mitleid und kein Verständnis", rief einer Grüters-Kieslich und Schwanitz entgegen. Er beklagte vor allem eine fehlende Wertschätzung für die Belegschaft. "Man hätte viel früher kommunizieren müssen", pflichtete ihm eine weitere Personalrätin bei: "Das war leider wirklich ein Armutszeugnis!"

Kritik äußerten die Mitarbeiter außerdem am Umgang mit der bisherigen Kaufmännischen Direktorin Irmtraud Gürkan, die Ende Juli zurücktrat. Als Schwanitz sie für ihren langjährigen Einsatz für das Klinikum lobte, gab es lauten Applaus von der Belegschaft.

Die Versammlung nutzten auch die kommissarischen Nachfolger von Gürkan und Andreas Draguhn - der Dekan trat am 25. Juli zurück -, Hartmut Masanek und Hans-Georg Kräusslich, um die Kollegen auf den Neuanfang einzuschwören: Masanek, kommissarischer kaufmännischer Direktor, wisse, dass er in "große Schuhe" schlüpfe, sei aber überzeugt, dass man die Krise überstehe: "Das kriegen wir gemeinsam hin." Übergangsdekan Kräusslich erwartet zwar, dass man sich noch "eine gewisse Zeit" mit dem Thema befasse. Es ergebe aber keinen Sinn, nur rückwärtsgewandt zu arbeiten und "in panische Angst" zu verfallen. Er jedenfalls wolle für den Neuanfang beitragen, was er könne.

Einen ersten Schritt dahin hat er bereits in seiner kurzen Amtszeit getan. Wie er auf Nachfrage einer Mitarbeiterin erklärte, habe er das Konto geschlossen, mit dem bislang die Forschung am Bluttest mitfinanziert worden sei. Ob daran trotzdem weiter gearbeitet werde, werde noch abgestimmt: "Heiscreen ist eine Firma. Und die muss selbst entscheiden, ob und was sie forscht." Aus Forschungsmitteln des Klinikums fließe aber kein Geld mehr in das Projekt. Das bestätigte die Pressestelle des Klinikums gestern auch auf RNZ-Anfrage.