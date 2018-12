Von Timo Teufert

Heidelberg. Wenn der Gemeinderat in der kommenden Woche ebenfalls zustimmt, kann der Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) vom heutigen Standort in der Bergheimer Straße auf den Großen Ochsenkopf zwischen B37 und den Bahngleisen verlagert werden. Am Donnerstag stimmte die Mehrheit der Stadträte in einer Sondersitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrs- und des Haupt- und Finanzausschusses für einen Kompromiss, den die SPD vorgeschlagen hatte. Bei einer Abstimmung vor drei Wochen hatte keiner der möglichen Standorte - neben dem heutigen Areal der Große Ochsenkopf und das Airfield - keine Mehrheit bekommen.

"Wer nur die Ökologie im Blick hat, kann mit diesem Nichtbeschluss zufrieden sein. Wem aber auch die Interessen der RNV-Beschäftigten und des Nahverkehrs am Herzen liegen, kann damit nicht leben", sagte SPD-Fraktionschefin Anke Schuster. Dass keine Entscheidung getroffen wurde, sei ein Armutszeugnis für den Gemeinderat. Deshalb habe sich ihre Fraktion mit Partei und Ortsverein an einen Tisch gesetzt, um einen Kompromiss auszuarbeiten.

Dieser sieht vor, dass auf 50 Prozent des heutigen Betriebshofgeländes bezahlbarer Wohnraum entsteht, die andere Hälfte wird zu einer ökologisch hochwertigen und öffentlich zugänglichen Grünfläche. Die Abstellanlagen am Ochsenkopf sollen ein begehbares und begrüntes Dach erhalten, das Dezernat 16 soll gesichert und die Verkehrssituation in Bergheim verbessert werden. "Jeder hätte sich bewegen können", meinte Schuster am Donnerstag.

"Uns nötigt die Haltung der SPD einen gewissen Respekt ab, denn sie hat in dieser verfahrenen Situationen diesen Schritt gewagt", sagte Alexander Föhr (CDU). Die Forderungen seien dafür aber auch sehr hoch: "Es ist daher Wunsch, Appell und Hoffnung zugleich, dass die SPD beim ökologischen sowie beim wohnungspolitischen Konzept Freiheiten zulässt", sagte Föhr. Und Wolfgang Lachenauer findet, man könne froh sein, dass so viel über das Thema diskutiert worden sei: "Zugunsten der Bürger und der Ökologie haben wir dadurch einen großen Schritt gemacht." Zu verdanken sei das der Beharrlichkeit von CDU, "Heidelbergern" und FDP und der Demokratie in der SPD. "Die SPD hat mehr Sachen durchgesetzt, als der Gemeinderat vorher gefordert hat", so Lachenauer.

FDP-Fraktionschef Michael Eckert ärgerte sich über die hohen Kosten von 20 Millionen Euro für ein begehbares Dach: "Ich habe bei einem Projekt noch nie so hohe Kosten mit so wenig Nutzen gesehen", sagte Eckert. "Die Fläche des Ochsenkopfs ist nicht ersetzbar, weder ökologisch noch klimatologisch", betonte Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke). Die Ökologie sei ein zentrales Anliegen der Bergheimer in der Bürgerbeteiligung gewesen, was sich auch in den 3000 Unterschriften widerspiegele, die das Aktionsbündnis Bergheim-West gesammelt habe.

"Alle Schlachten sind geschlagen: Heute ist ein guter Tag für den Nahverkehr, aber ein schlechter für die ökologische Vielfalt", erklärte Hans-Martin Mumm (GAL). Die Grünen stellten wieder den Antrag, das Airfield und den Recyclinghof am Oftersheimer Weg als Standort zu prüfen, weil nur dort zukunftsfähige Einheiten entstehen könnten. "Denn nicht nur der Betriebshof in der Bergheimer Straße ist zu klein, auch der am Großen Ochsenkopf", so Christoph Rothfuß.

Der Grünen-Antrag bekam ebenso wie der Antrag der Bunten Linken auf Verbleib am heutigen Standort keine Mehrheit. CDU, Die Heidelberger, Freie Wähler, AfD und die Mehrheit der SPD stimmten für die Verlagerung an den Großen Ochsenkopf, Grüne, GAL, Bunte Linke und Linke waren dagegen.