Heidelberg. (phm) Am Montag sind sie in Ravensburg losgefahren, am Samstag wollen sie in Bad Neuenahr-Ahrweiler ankommen. Nur mit dem Fahrrad fahren Daniel Presch, verkleidet als Nikolaus, und Lukas Rieß, Knecht Ruprecht, ins Ahrtal, um Spenden für die Flutopfer zu sammeln. Am Mittwoch machten sie auch in Heidelberg auf dem Bismarckplatz Halt. Die Spenden gehen zum Teil an die "Dachzeltnomaden Hilfsorganisation gemeinnützige GmbH", die bei der Entkernung von zerstörten Häusern hilft – überdies sollen Privatpersonen unterstützt werden.

Eigentlich sind Presch und Rieß Polizisten und fahren oft zusammen Streife. Deshalb sind sie auch ein eingespieltes Team. Die Fahrradtour sei zu dieser Jahreszeit und bei den Temperaturen aber schon verrückt, gibt Rieß zu. "Aber wir möchten möglichst viel Aufmerksamkeit wecken, um das Thema wieder aktuell zu machen." Außerdem möchten die beiden "das Soziale und Empathische wieder mehr in die Welt hinaus transportieren".

Presch weiß, dass man nicht jedem im Ahrtal helfen kann. Aber gemeinsam möchten die beiden zumindest einen kleinen Teil zur Hilfe beitragen. Eine Zielsumme gebe es allerdings nicht: Denn die Spenden sollen von Herzen kommen und egal wie viel es am Ende sei, es werde an der richtigen Stelle ankommen, verspricht der Polizist.