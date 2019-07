Heidelberg. (bec) Am 1. Juli 1622 begannen die Truppen der Katholischen Liga unter General Tilly mit der Belagerung Heidelbergs, am 16. September wurde die Stadt eingenommen. Die RNZ hat Professor Frieder Hepp, den Direktor des Kurpfälzischen Museums, um eine Schilderung der dramatischen Ereignisse gebeten.

Was geschah in Erwartung des Angriffs?

Die Bewohner wurden zu Schanzdiensten und zum Aufbau der Verteidigungsanlagen herangezogen. Dazu kam noch eine große Besatzung: Niederländer und englische Truppen unter einem niederländischen Kommando, die zusätzlich in den Häusern verpflegt werden mussten.

Wie war Tilly bei der Beschießung der Stadt vorgegangen?

Er hatte die Übernahme, die Kapitulation mehrfach angeboten. Letztendlich hat er die Stadt umschlungen. Zunächst einmal belegte er sie von der Neuenheimer Seite mit leichtem Infanteriefeuer, um die Moral der Verteidiger zu brechen und eine Übergabe auf friedlichem Weg zu erreichen. Bis er dann bei Wieblingen über den Neckar setzte und versuchte, bei Leimen über den Hintergrund des Berges zu kommen.

Weil das auch nicht funktionierte, ging er wieder zurück und richtete in Wieblingen sein Hauptquartier ein. Von Westen hat er dann die Stadt unter Beschuss genommen. Als es ihm in der Endphase gelungen war, den Gaisberg zu bekommen und mit schwerer Artillerie zu bestücken, konnte er den entscheidenden Angriff auf den Trutzkaiser (Anmerkung: das Bollwerk am Fuße des Gaisbergs) fahren und die Verteidigungsbastion entlang der Sofienstraße außer Kraft setzen. Das ermöglichte den kroatischen Reitern den Zug in das Herz der Vorstadt, in den Rücken der Bastion.

Den entscheidenden Augenblick hat Merian auf seinem Kupferstich wiedergegeben: Die Kroaten reiten durch den flachen Neckar und greifen die Stadt an der verwundbarsten Stelle an.

Es heißt häufig, die Stadt wäre schlecht befestigt gewesen. Stimmt das?

Heidelberg war hervorragend befestigt und verteidigt. Die Schwachstelle war allerdings ein Teilstück entlang des Neckars, etwa auf Höhe der Stadthalle. Hier hatte der Stadtkommandant van der Merven tatsächlich geglaubt, eine einfache Holzpalisade würde reichen. Er hatte einfach nicht damit gerechnet, dass im September der Fluss nur so wenig Wasser führte. Das ermöglichte den kroatischen Reitern den Zug durch den Neckar.

Was mussten die Menschen erleiden, als die Stadt drei Tage lang zum Plündern freigegeben war?

Die Plünderungen durch diese entfesselte Soldateska sind das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Wir wissen aus vergleichbaren Berichten, dass nicht nur die Soldaten selber, sondern auch der Tross, der sich bei einem solchen Heer ja immer befunden hat, daran beteiligt war. Und da haben sicher auch Vergewaltigungen und ähnliche Gräuel stattgefunden. Für die Soldaten ging es um Beute. Das war eine reguläre Form der Bezahlung für die Truppen.

Dann wurde eine calvinistische Stadt zwangsweise katholisch. Wie hat man sich das vorzustellen?

Schon am Sonntag nach der Besetzung hat Tilly in der Heiliggeistkirche einen katholischen Gottesdienst halten lassen. Er hat nun sofort versucht, den Katholizismus zu etablieren, was aber nicht ganz einfach war, weil ihm das Personal dazu gefehlt hat. Zunächst einmal wurde den Protestanten noch erlaubt, ihren eigenen Ritus im Gottesdienst durchzuführen. Tilly hat insbesondere auch die Ordensbrüder, die Dominikaner und die Franziskaner, wieder zurückgeführt. Dann hat man versucht, die Universität als katholische Lehranstalt fortzuführen. Dazu waren aber die protestantischen oder calvinistischen Theologen nicht bereit, die haben dann mehrheitlich die Stadt verlassen.

Das Schloss kapitulierte erst am 20. September, die Besatzung konnte unbehelligt abrücken.

Es war eine große Enttäuschung, als van der Merven mit seiner Garnison abzog. Die Heidelberger sahen, was er noch an Vorräten, an Munition, an Pulver, an Kanonen und an Lebensmitteln hatte, die auf dem Schloss gebunkert waren. Van der Merven hatte ja im Vorfeld gesagt, er könne die Stadt noch zehn Jahre verteidigen. Plünderungen zu verhindern, muss wohl auch ein Grund gewesen sein, warum Tilly die Abziehenden eskortierte. Später gab es eine Untersuchung, erstens, warum er tatsächlich geglaubt hatte, dass zwischen Vorstadt und Neckar eine Palisadenwand genüge, und zweitens, warum die Bevölkerung in diesen zwei Jahren sehr knapp gehalten wurde, während auf dem Schloss noch so große Vorräte lagerten. Die Unzufriedenheit richtete sich gegen van der Merven, dem sie die Niederlage persönlich in die Schuhe geschoben haben.