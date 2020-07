Von Karla Sommer

Heidelberg. Nora Schmid-Schurig hatte an diesem Sonntag als Krankenschwester Frühdienst und musste deshalb früh aufstehen. Ihre Ohren waren wohl schon hellwach, denn sie hörte vor ihrer Wohnung in der Rohrbacher Straße ein scharfes Kratzgeräusch. So schildert sie im Rathaus das Erlebnis vom 16. Februar, das den Anlass für ihr couragiertes Verhalten bot, für das sie nun geehrt wurde.

Als Schmid-Schurig auf den Balkon ging, sah sie schemenhaft einen älteren Mann, von dem sie erst annahm, dass er krank sei oder Hilfe bräuchte. Sich vorzustellen, dass dieser etwas gebrechlich wirkende Rentner ein gesuchter Täter ist, der – wie sich später herausstellte – inzwischen 25 Autos beschädigt hatte, konnte sie erst einmal nicht.

"Ich war geschockt – auch wegen des alten Mannes", erzählt sie im Beisein von Bürgermeister Wolfgang Erichson, Polizeioberrat Torben Wille und dem Geschäftsführer des Vereins "Sicheres Heidelberg", Reiner Greulich. Nachdem Schmid-Schurig merkte, dass der Mann dabei war, ein Auto zu zerkratzen, habe sie "nur noch reagiert", sagt sie.

Schnell zog sie Schuhe und Mantel an und nahm ihr Handy in die Hand. "Ich wollte an ihm dran bleiben, bis die Streife kommt." Daher heftete sie sich so unauffällig wie möglich an die Fersen des Mannes. Das gelang ihr, indem sie in gebührendem Abstand zwischen Bäumen und Büschen in Deckung ging. Per Handy wählte sie den Notruf und verständigte die Polizei, die ihr riet, nicht aufzulegen und zu berichten, wo der Mann sich aufhält. Das tat die Verfolgerin – bis eine Streife eintraf und den Mann festnahm.

Torben Wille vom Polizeirevier Heidelberg Süd zeigte sich beeindruckt, dass Schmid-Schurig so mutig war und "uns auch noch den Täter auf dem Tablett serviert hat". Der Mann wurde inzwischen für seine Taten verurteilt, wobei sein Motiv bis heute unklar ist. Dass das tapfere Vorgehen der Krankenschwester leider eine Ausnahme ist, betonte Wille genauso wie Reiner Greulich. Umso mehr freuen sich beide über diejenigen Menschen, die nicht wegsehen, sondern Zivilcourage zeigen – dies aber nur, ohne sich in Gefahr zu bringen.

Und auch die mit einer Urkunde und einem Gutschein Geehrte wünscht sich, "dass Andere nicht weggucken und handeln, wenn sie es können". Dass Menschen bei ähnlichen Vorfällen oft spontan und intuitiv reagieren, hat Bürgermeister Wolfgang Erichson schon bei mehreren Ehrungen erfahren, die im Rahmen der Kampagne "Beistehen statt rumstehen" im Rathaus stattfanden. Erichson gab Schmid-Schurig den Tipp, "die Urkunde nicht in den Schrank zu stellen". Schließlich sei sie ein Beweis sozialer Kompetenz – zum Beispiel bei einer Bewerbung.