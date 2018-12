Von Katharina Kausche

Heidelberg. Seit 2008 setzt sich der Beirat von Menschen mit Behinderung (BMB) ein, um den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu verbessern. Parallel zum Gemeinderat wird der Beirat alle fünf Jahre gewählt. Eigentlich besteht er aus insgesamt 17 Mitgliedern - 16 Menschen mit Behinderung und einem Mitglied der Liga der Freien Wohlfahrtspflege. Zurzeit sitzen allerdings nur 15 im Beirat, weil zwei Mitglieder ihr Amt aus persönlichen Gründen abgegeben haben und keine Nachrücker bereitstanden.

Sabine Wonka sitzt seit 2013 im Beirat und ist zurzeit Vorstandsvorsitzende. Seit ihrer Geburt hat sie ICP, was "im Volksmund spastische Lähmungen" genannt wird. Die 45-Jährige zog in den 1990ern für ihr Englisch-Studium nach Heidelberg und engagierte sich jahrelang im Ganzheitlichen Bildungs- und Beratungszentrum zur Förderung und Integration behinderter/chronisch erkrankter Frauen und Mädchen e.V. (Bibez). Martina Laurenz war Mitglied im ersten BMB. Dieser war 2008 nur für eineinhalb Jahre gewählt, um sich dann dem Fünf-Jahres-Rhythmus des Gemeinderates anzupassen. Nun arbeitet die 51-Jährige beim Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung in Heidelberg, der den BMB mit einer nicht-ehrenamtlichen Stelle unterstützt. Diese Stelle hat Martina Laurenz übernommen und entlastet den Beirat besonders bei der Organisation von Aktionen und Veranstaltungen.

Frau Laurenz, Frau Wonka, warum haben Sie sich entschieden, für den BMB zu kandidieren?

Laurenz: Ich war lange auf Dialyse angewiesen und hatte nach einer Transplantation wieder Zeit, zu leben und mich zu engagieren.

Wonka: In Heidelberg habe ich schnell gemerkt: So wie zu Hause kann ich mich in der Stadt nicht bewegen, ich musste mich an einen Rollstuhl gewöhnen. Als ich dann im Bibez gearbeitet habe, habe ich Anette Albrecht kennengelernt. Sie hat sich für einen Beirat von Menschen mit Behinderung eingesetzt. Leider ist sie 2007 viel zu früh gestorben und ich wollte ihr Lebenswerk weiterführen.

Zehn Jahre BMB: Was hat der Beirat geschafft?

Laurenz: Wir haben bei Null angefangen und uns mittlerweile einen guten Ruf erarbeitet. Nur deshalb konnten wir einen Paradigmenwechsel anstoßen.

Wonka: Manchmal kommen Amtsleiter sogar selbst auf uns zu. Letztens wurden wir auf eine Ampel aufmerksam gemacht, die ab 22 Uhr keine Signale für Blinde mehr gibt. So etwas hat es in den ersten Jahren des BMB nicht gegeben. Wir konnten mehr Bewusstsein für Barrierefreiheit schaffen.

Laurenz: Ganz offiziell hat sich die Stadt mit der Neufassung des Grundsatzes zum barrierefreien Bauen bekannt. Das war der wichtigste Erfolg unserer Arbeit.

Warum ist die Arbeit des Beirates so wichtig?

Wonka: Was viele vergessen: Wir werden alle älter oder sind mal krank. Auch ein junger Mensch bricht sich mal beim Ski-Fahren das Bein und ist auf Barrierefreiheit angewiesen.

Laurenz: Von einem Wandel können also alle profitieren. Davon mal abgesehen, ist Heidelberg für Menschen mit Behinderung sehr wichtig. Hier gibt es große medizinische Forschungszentren und Kliniken. Der Beirat hat also zusätzlich zur Vertretung von etwa 20.000 gemeldeten Menschen mit Behinderung in Heidelberg eine Vorbild-Funktion für andere Städte.

Wie barrierefrei ist Heidelberg?

Wonka: Ich würde sagen: Guter Durchschnitt! Wir könnten uns aber bei einigen Städten noch etwas abgucken.

Laurenz: Heidelberg hat eine historische Innenstadt. Da stoßen wir an Grenzen. Obwohl es eigentlich nicht sein kann, dass Denkmäler vor Menschen kommen. Leider begegnen wir immer wieder Barrieren in den Köpfen der Menschen.

Wonka: Besonders bei Kulturveranstaltungen ist es schwer. Wir wollen nicht nur Besucher, sondern auch mal Kulturschaffende sein. Der Eingang von Veranstaltungsorten mag barrierefrei sein, aber auf die Bühne zu kommen, ist dann schon schwieriger.

Wo hakt es zurzeit noch?

Laurenz: Definitiv beim barrierefreien, bezahlbaren und gut angebundenen Wohnraum. Im Emmertsgrund gibt es zwar einige behindertengerechte Wohnungen. Aber was bringt das, wenn man mit einem Rollstuhl oder Rollator nicht in die Stadt fahren kann, weil die Bushaltestelle zum Umsteigen nicht barrierefrei ist?

Wonka: Der BMB sollte auch früher in die Planungen mit einbezogen werden. Nehmen wir mal das Luxor-Kino in der Bahnstadt: Es gibt eine behindertengerechte Toilette im Bereich hinter den Ticket-Schaltern. Im Restaurant gibt es keine. Muss ich mir jetzt ein Kino-Ticket kaufen, wenn ich im Restaurant esse und auf Toilette muss?

Laurenz: Deshalb ist unser Wunsch für die Zukunft, dass wir von Planungsphase Null an beteiligt werden und nicht erst, wenn die Bagger schon buddeln. Solche Situationen ließen sich leicht vermeiden. Änderungen im Nachhinein sind zudem viel teurer und aufwendiger.

Im Juni 2019 sind wieder fünf Jahre rum. Der Gemeinderat und parallel dazu der BMB werden neu gewählt. Was muss jemand mitbringen, der sich im Beirat engagieren will?

Wonka: Es gibt zwei formale Voraussetzungen: Heidelberg muss der Erstwohnsitz sein, und der Bewerber muss einen Grad der Behinderung von mindestens 30 haben. Ansonsten braucht man ein bisschen Idealismus und Mut.

Laurenz: Und natürlich Teamgeist, Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, viel Zeit aufzubringen. Aber uns ist ganz wichtig: Niemand muss als fertiger Politiker zu uns kommen!

Wonka: Man braucht einfach Zeit, um sich einzuarbeiten. Deshalb mein Appell: Keine Scheu!