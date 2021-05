Von Anica Edinger

Heidelberg. Grillen an einem lauen Sommerabend – das war in den letzten Jahren für die Duranis quasi unmöglich. "Meine Schwester hat extreme Angst vor Wespen", erzählt Lasse Durani. Egal ob ein Frühstück im Freien oder eben frisch Gegrilltes am Abend: Immer, wenn Wespen sich ums Essen scharten, ergriff Lasses Schwester die Flucht. Der Familie blieb nichts anderes übrig, als nach drinnen zu ziehen – "oder die Fliegenklatsche", berichtet Lasse Durani. Denn häufig helfen gegen Wespeninvasionen im Sommer auch bewährte Hausmittel nicht, etwa, eine Schale Marmelade oder ein Stück Fleisch in eine kleine Schüssel zu geben und abseits des Essenstischs zu platzieren.

Doch auch die Klatsche sei eigentlich nicht die Lösung, meint Lasse Durani. Deshalb hat er sich gemeinsam mit seinem Freund David Taube zusammengesetzt – und getüftelt. Das Ergebnis: "Bee Safe", ein kleines, handliches Spray, das mit nur einem Sprühstoß Wespen zielsicher vertreibt. Das Spray wurde gemeinsam mit dem Wespenbeauftragten des Rhein-Neckar-Kreises entwickelt und bedient sich in seiner Rezeptur eines bewährten Anti-Wespen-Mittels: ätherischen Ölen. "Mit diesen Ölen werden etwa auch Wespennester ausgeräuchert", berichtet der 18-jährige Durani, der im nächsten Jahr am Englischen Institut Abitur macht.

Gut ein Jahr lang haben Lasse und David an der genauen Rezeptur gearbeitet, haben den perfekten Sprühkopf gesucht und Verpackungen erarbeitet, die möglichst wenig Plastik beinhalten und nicht sofort kaputt gehen, wenn sie runterfallen. Im Keller der Duranis hat alles angefangen, im Januar 2020. Hilfe bei der Entwicklung der exakten Zusammensetzung von "Bee Safe" gab es von Davids Opa, der Chemiker ist. Neben ätherischen Ölen ist auch destilliertes Wasser in dem Spray, auch das mögen Wespen ganz und gar nicht.

"Wichtig war uns, dass unser Spray ausschließlich biologische Inhaltsstoffe hat, sodass es etwa auch aufs Essen kommen darf", sagt Lasse. Woche für Woche wurde die Tinktur perfektioniert, die Farbe und die Konsistenz mussten schließlich auch passen, ebenso sollte eine lange Haltbarkeit garantiert werden. Mindestens 20 verschiedene Mischungen, erinnert sich Lasse, haben die beiden ausprobiert. Immer freitags haben sie sich zum "Call" getroffen, sich Ziele gesetzt und Belohnungen verabredet, die sie sich gönnten, wenn sie die Ziele erreichten – und Bestrafungen, wenn sie es mal nicht schafften. Disziplin, das wussten beide, ist einer der Schlüssel zum erfolgreichen Unternehmer-Dasein.

Am Englischen Institut brachten die Schüler ihre Geschäftsidee schließlich im BEAM-Kurs ein. BEAM steht für "Business, Entrepreneurship and Math", ein Projekt, das Schülerinnen und Schülern Mathematik auf praktische Weise näher bringen soll. Für Lasse und David hieß das: einen Businessplan für ihre Geschäftsidee schreiben, also die Idee theoretisch aufarbeiten samt Berechnungen zu Kosten und Nutzen. Bis zu Pfingsten muss die Seminararbeit zum Thema abgegeben werden.

Bis dahin wollen Lasse und David in der Praxis aber schon viel weiter sein. Denn abseits von Schule und Theorie arbeiten die beiden längst an der Produktion. In Zusammenarbeit mit der Stern-Apotheke in Bergheim rührten sie dort im Labor unter Aufsicht einer Apothekerin und mit strengem Protokoll ihre "Bee Safe"-Tinktur zusammen. "Wir haben vergangene Woche eine große Menge hergestellt", berichtet Lasse Durani. Nun muss die Mischung noch abgefüllt und die Etiketten auf die Sprühflaschen geklebt werden. "Ich hoffe, ich kann meine Schwester dafür begeistern, mir zu helfen", sagt Lasse Durani. Dann soll es in den Verkauf gehen.

Auf 350 Flaschen ist "Bee Safe" vorerst limitiert. Die Schüler haben aber Großes vor: "Wir wollen das Spray an Restaurants verkaufen und auch an große Supermärkte." Mit einem Investor sei man auch schon im Gespräch, bislang investierten die Schüler aus eigener Tasche in ihre Erfindung. Sie sind zuversichtlich, dass "Bee Safe" ankommen wird. Immerhin: Im Praxis-Test des Sprays, das sie schon an Familie und Freunde zum Ausprobieren verteilten, zeigte sich: Es funktioniert. Jetzt muss nur noch der Sommer kommen – und dann können wohl auch die Duranis endlich wespenfrei grillen.

Info: www.beesafe.store