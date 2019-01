Von Anica Edinger

Heidelberg. Laut Veranstalter ist sie eine Friedensaktivistin in Nahost, eine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet. Für das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft jedoch ist sie vor allem eines: eine Unterstützerin der oftmals als antisemitisch eingestuften BDS-Kampagne. Am Dienstagabend spricht die Münchnerin Judith Bernstein um 19.30 Uhr in der Volkshochschule (VHS) zum Thema "Jerusalem - Brennpunkt des israelisch-palästinensischen Konflikts" auf Einladung der Heidelberger Palästina/Nahost-Initiative in Kooperation mit dem Palmyra-Verlag.

Das Junge Forum richtet sich nun in einem Offenen Brief an die Volkshochschule, aber auch an die Fraktionen im Gemeinderat. Man dürfe nicht tolerieren, dass Anhänger der "antisemitischen BDS-Kampagne", so das Junge Forum, in Institutionen sprechen dürften, die von der Stadt mitfinanziert würden und den Anspruch einer Bildungseinrichtung hegten.

Hintergrund Das sagen SPD, CDU und Grüne dazu In München dürfen Anhänger der BDS-Kampagne nicht mehr in städtischen Räumen sprechen. Das hat der Stadtrat in der bayerischen Landeshauptstadt am 13. Dezember 2017 beschlossen. Das [+] Lesen Sie mehr Das sagen SPD, CDU und Grüne dazu In München dürfen Anhänger der BDS-Kampagne nicht mehr in städtischen Räumen sprechen. Das hat der Stadtrat in der bayerischen Landeshauptstadt am 13. Dezember 2017 beschlossen. Das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft fordert jetzt, es München gleichzutun. Das sagen die drei großen Fraktion im Heidelberger Gemeinderat dazu: CDU-Fraktion: "Wir nehmen die erneute Veranstaltung der Palästina/Nahost-Initiative in der Volkshochschule und deren Kritik zum Anlass, die Regelung der Anmietung solcher Räume weiterhin voranzutreiben. Diesbezüglich wurden auch im Gemeinderat Anträge und Vorschläge zu Reglungen solcher Vergaben eingebracht. Die Verwaltung hat vom Gemeinderat einen Arbeitsauftrag erhalten, welcher zu unserem Bedauern noch nicht abgearbeitet wurde. Wir werden hier nochmals nachhaken und sehen einer schnellen Lösungsfindung positiv entgegen. Auch in Bezug auf den letzten Vortrag in der VHS sehen wir die BDS-Kampagnen äußerst kritisch und halten es für absolut inakzeptabel, wenn dadurch eine antisemitische Stimmung verbreitet wird. Damit wird eine Grenze überschritten. Dem BDS darf in dieser Form kein Raum gegeben werden." Grüne-Fraktion: "Die Raumvergabe ist Sache der VHS. Im Übrigen lehnen die Grünen einen Boykott Israels als Instrument deutscher und europäischer Politik ab und positionieren sich klar gegen die Bestrebungen der BDS-Kampagne. Eine Beteiligung der Grünen an der BDS-Kampagne oder eine Zusammenarbeit mit Organisationen, die sich zur BDS-Kampagne bekennen, ist deshalb abzulehnen. Gleiches gilt für eine (Mit-)Ausrichtung von Veranstaltungen, mit denen die BDS-Kampagne oder ihre Forderungen unterstützt werden sollen." SPD-Fraktion: "Schon vor circa einem Jahr hatte eine Veranstaltung mit Jeff Halper in der Volkshochschule Kritik geerntet von Seiten des Jungen Forums. Unsere damals geäußerte Einschätzung hat sich nicht geändert: 1. Veranstalter des Abends ist nicht die Volkshochschule, sie ist die Vermieterin des Saales. Die Antwort der VHS auf das Ansinnen des Jungen Forums, diese Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen, deckt sich mit unseren Werten. 2. Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht, das allen Menschen gewährt werden muss. 3. Ein Diskurs über strittige politische Ansichten ist legitim, solange die Regeln unseres Rechtsstaates beachtet werden. 4. Die Kampagne von "BDS" sehen wir jedoch kritisch und unterstützen sie nicht. Es wäre nützlich, wenn sich beide Gruppen zu einem konstruktiven Dialog finden könnten." (ani)

[-] Weniger anzeigen

"BDS" steht für "Boykott, Desinvestition und Sanktion" gegen den Staat Israel. Das Ziel: Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren. Tatsächlich steht die Kampagne seit ihrer Gründung 2005 immer wieder in der Kritik. Johannes Heil, Rektor der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, betonte 2017 in der RNZ, die BDS-Kampagne habe nichts mehr mit Kritik an Israel zu tun.

Vielmehr komme bei "Aufrufen zu kollektiven Aktionen gegen Juden, zumal in Deutschland, ein Grundmuster antisemitischer Deutungsweisen zur Anwendung". Einige Städte, darunter etwa München und Frankfurt, haben darauf längst reagiert - und Vorträge von BDS-Anhängern in ihren Räumen verboten. "Heidelberg sollte das auch tun", fordert das Junge Forum.

Der Streit ist nicht neu: Schon im November 2017 geriet das Junge Forum mit der Palästina/-Nahostinitiative in Konflikt: Damals sprach Jeff Halper, der etwa gegen Hauszerstörungen in Palästina kämpft und ebenfalls Unterstützer der BDS-Kampagne ist, in der VHS - trotz massiver Kritik des Jungen Forums. Halpers Auftritt schaffte es sogar in die internationale Presse. Die "Jerusalem Post" titelte: "Deutsche Universitätsstadt steht unter Beschuss wegen Boykott-Aktivitäten gegen Israel".

Jetzt schreibt das Junge Forum: "Im Lichte der Diskussion, die auf Halpers Veranstaltung folgte, und trotz Echo in der lokalen und internationalen Presse, sah die VHS offensichtlich keinen Bedarf, ihre Raumvergabepraxis zu überdenken. Diese Untätigkeit finden wir äußerst bedenklich." Zumal Referentin Bernstein nicht nur die BDS-Kampagne unterstütze, sondern auch schon vielfach andere "fragwürdige Äußerungen" getätigt habe. So stehe etwa auf ihrer Internetseite, dass die Palästinenser nur zur Gewalt gegriffen hätten, "weil sie gegenüber den mächtigen Israelis keinen anderen Weg sahen, um sich zu wehren" - womit die Referentin die "tödlichen Terrorakte gegen Israel und seine Bevölkerung als Widerstandshandlungen gegen einen vermeintlich übermächtigen Feind" legitimiere, so das Junge Forum.

Silke Reck, VHS-Direktorin, reagierte auf den Offenen Brief des Jungen Forums prompt ebenfalls mit einem Offenen Brief. Sie schreibt: "Die Volkshochschule ist nicht Veranstalterin, sondern Vermieterin des Veranstaltungsraumes." Zudem verteidigt Reck ein demokratisches Grundgut: die Meinungsfreiheit. Diese sei ihrer Ansicht nach elementare Voraussetzung für demokratische Meinungsbildung. "Der Umgang mit konträren, strittigen und sogar stark polarisierenden Meinungen führt unserer Ansicht nach immer über die inhaltliche Diskussion", schreibt Reck.

Deshalb fordert sie das Junge Forum auf, den Dialog mit dem Veranstalter zu suchen. In der Empfängerliste des Offenen Briefes vom Jungen Forum seien diese aber nicht zu finden. Der Veranstalter hat dennoch von dem Schreiben erfahren - und reagiert. Die Behauptungen über die Referentin seien haltlos, schreiben Agnes Bennhold und Winfried Belz von der Initiative und Georg Stein vom Palmyra-Verlag.

Judith Bernstein. Foto: privat

Bernstein selbst sei Tochter deutsch-jüdischer Eltern und seit langem auch im Rahmen der Jüdisch-Palästinensischen Dialoggruppe München für die Friedensarbeit in Nahost aktiv. Sie werde in ihrem Vortrag "sachlich und informativ über die Situation in Jerusalem, ihrer Geburtsstadt, berichten". BDS sei an diesem Abend überhaupt nicht das Thema, dennoch schreiben die Veranstalter zur Kampagne: "Ein besetztes Volk hat bekanntlich das Recht, sich mit gewaltfreien Mitteln gegen eine Besatzungsmacht zu wehren." Das Ziel von BDS sei schlicht, "ein gewaltfreies Ende der israelischen Besatzung zu erreichen".