Die aktuell größte Baumaßnahme, wenn es um Schulmodernisierungen geht: die Generalsanierung des Hölderlin-Gymnasiums in der Altstadt. Bis nach den Sommerferien sind die Häuser 1 und 2 sowie 5 und 6 saniert und die Tiefgarage aus dem Schulhof an die Ebert-Anlage verlegt. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Die 22.000 Schülerinnen und Schüler der Heidelberger Schulen haben es geschafft – wenigstens für dieses Schuljahr: Seit dem Wochenende haben für sie die Sommerferien begonnen. Und während sich einige jetzt sicherlich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, beginnt auch für das städtische Hochbauamt eine heiße Phase – die Baustellenzeit.

Denn die Ferienzeit ist nun einmal die perfekte Zeit, um die Heidelberger Schulen auf Vordermann zu bringen. Und so reicht auch in diesem Jahr wieder die Spannbreite des Modernisierungsprogramms der insgesamt 35 Heidelberger öffentlichen Schulen von kleineren Elektroarbeiten bis zur millionenschweren Generalsanierung. Mehr als 200 Millionen Euro hat die Stadt in den vergangenen elf Jahren in die Modernisierung ihrer Schulgebäude investiert. In den Jahren 2019 und 2020 werden weitere rund 27 Millionen Euro dazukommen. Nahezu 52 Millionen Euro fließen jährlich in den laufenden Schulbetrieb. Und um diese Mittel dort einzusetzen, wo aus fachlicher Sicht der größte Bedarf besteht, hat die Verwaltung die sogenannte "5+2"-Liste erarbeitet (siehe "Hintergrund"). Das steht in den Sommerferien an:

Hintergrund Die Schulmodernisierung wird in Heidelberg nach dem "5+2"-Konzept angegangen. Diese Liste enthält die fünf Großprojekte, die bis 2023 mit Priorität umgesetzt werden sollen sowie zwei, deren Umsetzung bereits zuvor vom Gemeinderat beschlossen worden war. Aktuell stehen auf der Liste das Hölderlin- und Bunsen-Gymnasium, die Marie-Baum-Schule, die Waldparkschule, die Mönchhofschule, die Willy-Hellpach-Schule, sowie Geschwister-Scholl-Schule. Das Konzept läuft bis 2022/2023 - dem Ende der aktuellen Finanzplanung. Noch nicht begonnen - und deshalb im Text unten nicht aufgeführt - sind die Arbeiten an der Geschwister-Scholl- und an der Mönchhofschule. An der Geschwister-Scholl-Schule soll die Sporthalle erneuert, an der Mönchhofschule die Betreuungssituation verbessert werden. Laut einer Stadtsprecherin sind beide Projekte in Vorbereitung, geplanter Baubeginn: jeweils 2020. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2021/2022 wird - auf Grundlage einer von der Verwaltung erarbeiteten Priorisierung - dann zu entscheiden sein, welche neuen Projekte angegangen werden sollen. Unabhängig davon stehen jährlich 1,5 Millionen Euro für "kleinere" Modernisierungen zur Verfügung. (ani)

> Hölderlin-Gymnasium: Es ist aktuell die größte Baustelle an den Schulen: die Generalsanierung und Erweiterung des Hölderlin-Gymnasiums in der Altstadt. Es besteht aus sechs Gebäuden, die nach und nach saniert werden. Dabei soll der Profilbildung der Schule im Bereich Theaterpädagogik besonders Rechnung getragen werden. Im November 2018 fiel der Startschuss für den ersten Bauabschnitt, der mit Ende der Sommerferien fertig wird. Dann sind das zweite Obergeschoss und die Dachgeschosse der Häuser 1 und 2 sowie die kompletten Häuser 5 und 6 saniert und die Tiefgaragenausfahrt aus dem Schulhof an die Friedrich-Ebert-Anlage verlegt.

> Marie-Baum-Schule: Die berufliche Schule in Wieblingen wird seit September 2018 um einen eingeschossigen Bau mit fünf Klassenzimmern und Toiletten erweitert und ist so konzipiert, dass im Bedarfsfall eine spätere Aufstockung möglich ist. Rohbau, Dachabdichtung, Innenputz und Estrich sind fertig, aktuell laufen Elektroinstallationen, Fenstereinbau, Sanitär- und Heizungsinstallationen. Ende 2019 soll die Erweiterung abgeschlossen sein. Außerdem werden die Arbeiten an der Schaffung eines zweiten Rettungswegs fortgesetzt.

> Waldparkschule: In der Gemeinschaftsschule auf dem Boxberg sollen die Essenssituation und der Brandschutz verbessert werden. Unter anderem ist der Neubau einer Mensa mit 150 Sitzplätzen geplant. Der Neubau hat im März begonnen, die Rohbauarbeiten sind in vollem Gang. Im Sommer 2020 soll der Bau fertig sein und kann dann auch als Raum für kleinere und mittlere schulische Veranstaltungen unabhängig vom Schulgebäude genutzt werden.

> Bunsen-Gymnasium: Die Arbeiten für den Ganztagsbetrieb sind in vollem Gange. 300 Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 nutzen das Angebot jährlich. Dafür werden die leer stehenden Räume des ehemaligen naturwissenschaftlichen Bereichs umgebaut. Konkret heißt das: Abbau der alten Labormöbel, Abbruch des ansteigenden Gestühls, Entfernung der Zwischenwände, Verlängerung des Flurs zu einer außen liegenden neuen Fluchttreppe. Zusätzliche Fenster sollen für mehr Tageslicht sorgen. Im Süd-West-Teil des Gebäudes werden Fenster und Sonnenschutz ausgetauscht. Im Untergeschoss werden die Toiletten erneuert und ein behindertengerechter Pflegeraum eingerichtet. Die Räume für den Ganztagsbetrieb erhalten neue Akustikdecken. Die Haustechnik wird erneuert. Fertig soll alles im Februar 2021 sein.

> Willy-Hellpach-Schule: In der Südstadt zwischen Römerstraße und Rohrbacher Straße soll ein neuer "Schulcampus Mitte" entstehen. Dazu arbeitet die Stadt mit den Schulen, mit Planern und der Internationalen Bauausstellung (IBA) zusammen. Die Vision: Der "Schulcampus Mitte" könnte zeigen, wie die Schule der Zukunft aussieht und zugleich das Leben der Süd- und der Weststadt bereichern. Statt der ursprünglich für 2019 vorgesehenen Sanierung der Willy-Hellpach-Schule (WHS) soll das Schulareal zwischen Südstadt und Weststadt insgesamt neu gedacht und die WHS eventuell komplett abgerissen werden. Auf dem Gelände sind neben der WHS noch die Pestalozzi-Grundschule, das Helmholtz-Gymnasium und das Haus der Jugend. Für das Campusgelände steht derzeit die sogenannte "integrative Entwicklungsplanung" an, will heißen: Städtebau, Freianlagenplanung und Hochbau arbeiten parallel an der Entwicklung des Campus.

> Gregor-Mendel-Realschule: Die Realschule in Kirchheim bekommt einen zusätzlichen "Differenzierungsraum", der zur Erfüllung des veränderten Bildungsplans für die Realschulen erforderlich ist. In den Sommerferien laufen dafür Elektroarbeiten, eine Rauchschutztür wird eingebaut sowie ein Brandschott, außerdem wird die Akustikdecke angepasst. Zum Schulstart im September soll alles fertig sein.

> Fritz-Gabler-Hotelfachschule: In der Hotelfachschule auf dem Boxberg muss der durchfeuchtete Boden in der Sporthalle bis zum Beginn des Schuljahres erneuert werden.