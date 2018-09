Heidelberg. (rnz/mün) Wenigstens an einer Stelle in Heidelberg können die geplagten Verkehrsteilnehmer demnächst aufatmen. Während am Hauptbahnhof weiter Autofahrer sowie Bus- und Bahnnutzer erhebliche Behinderungen in Kauf nehmen müssen, wird es an der Montpellier-Brücke etwas entspannter: Die Arbeiten an der Montpellierbrücke sind auf der Zielgeraden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Im Laufe des Sonntags (9. September) soll die Kreuzung Czernyring/Speyerer Straße für den Autoverkehr wieder freigegeben werden. Ab Montagfrüh ist hier dann auch wieder die Straßenbahnlinie 26 von Kirchheim ins Stadtzentrum auf den Gleisen. An der Kreuzung ist ein neues Gleisdreieck verlegt worden, damit die Tram aus der Bahnstadt künftig in Richtung Innenstadt abbiegen kann.

Nach Fertigstellung des Gleisdreiecks finden nun die Tiefbauarbeiten im Czernyring statt. Ebenfalls ab September werden bereits Fahrleitungsmaste installiert. Der Anschluss der Bahnstadt-Gleise an das Gleisdreieck an der Montpellierbrücke wird ab Oktober 2018 erfolgen, damit die Straßenbahnen der Linien 22 und 26 zum Fahrplanwechsel Ende 2018 auf ihrem neuen Linienweg fahren können.

Die Straßenbahntrasse durch die Bahnstadt verläuft künftig durch die Grüne Meile und weiter zwischen Wasserturm und Montpellierbrücke durch den Czernyring. Der Czernyring selbst wird zwischen Czernybrücke und Montpellierbrücke vierspurig ausgebaut, um die Leistungsfähigkeit dieser innerstädtischen Hauptverkehrsachse für die Zukunft zu gewährleisten.