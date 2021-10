Mensch und Hund trainieren den Ernstfall: Das Technische Hilfswerk übte am vergangenen Samstag auf der Baustelle des alten Bauhauses in der Bahnhofstraße den Ernstfall. In den Schuttbergen, die sich beim Abriss aufgetürmt haben, suchen THW-Retter mit ihren Spürhunden nach „Verschütteten“. Foto: Philipp Rothe

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Auf Kommando rennt Zizou los. Der sechsjährige Border Collie läuft wendig und flink über Trümmer aus Beton, Stahl und Eisen. Er wittert, sucht, bricht ab, beginnt von Neuem. Dann bleibt er plötzlich an einer Stelle sitzen und bellt, bis sein Hundeführer dazukommt. Er hat eine Person gefunden, die unter einem Schuttberg liegt. Die ist zum Glück unverletzt, denn der Einsatz ist kein Ernstfall, sondern Teil einer Übung des Technischen Hilfswerks (THW). Dazu waren die Aktiven nicht auf einem Trainingsgelände unterwegs, sondern mitten im Herzen Heidelbergs – auf dem Areal zwischen Bahnhofstraße und Kurfürstenanlage, wo das ehemalige Bauhaus gerade abgerissen wird.

Vor drei Wochen haben dort die Arbeiten begonnen, und übrig ist nur noch das Gerippe des Hauptgebäudes. In Richtung des ehemaligen Crowne-Plaza-Hotels türmen sich Berge von Schutt, die einmal der flachere Anbau waren. Am vergangenen Samstag hatte der THW-Ortsverband Heidelberg die Möglichkeit, auf dem Gelände unter realen Bedingungen zu trainieren.

Vor drei Wochen haben die Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Bauhaus-Areal begonnen. Im Moment ist nur noch das Gerippe des Hauptgebäudes übrig und das gleicht einem Trümmerfeld – perfekte Bedingungen, um den Erstfall zu proben. Foto: Philipp Rothe

Das ist besonders für die Suchhunde wichtig. "Auf einem künstlich angelegten Trainingsareal ändert sich nichts Wesentliches. Nach dem dritten Mal kennt sich der Hund dort zu gut aus", erklärt der THW-Ortsbeauftragte Peter Schollmeier am späten Vormittag beim Pressetermin. Hier jedoch ist für die Tiere alles neu und eine echte Herausforderung. "Allein der Staub in der Luft macht beim Riechen einen massiven Unterschied", erklärt Hundeführerin Jolene Wolters. Ihre Border Collie / Harzer Fuchs-Dame Changes war vor Zizou an der Reihe. Auch sie hat das vermeintliche Opfer entdeckt und sich zur Belohnung ein Leckerli abgeholt. Seit 9.30 Uhr sind die Aktiven des THW schon auf der Baustelle.

Für die Kollegin unter dem Schuttberg ist dieser Teil ihres Einsatzes indes noch nicht vorbei. Sie muss noch für weitere vier Hunde den Suchköder spielen. Darum hat sie eine Isomatte untergelegt, denn nach einer halben Stunde auf kaltem Beton wird es doch sehr unangenehm. Sind die Temperaturen niedriger, nehmen die THWler auch mal einen Schlafsack mit, denn wenn im Wald trainiert wird, müssen sie manchmal bis zu vier Stunden auf ihrer Position verharren.

Zwei Mal pro Woche trainieren die Hunde mit ihren Führern, das ganze Jahr über. Und wenn direkt vor der Haustür mal eine solche Abrissbaustelle entsteht, ist das für die Aktiven ein Geschenk. So bedankte sich THW-Pressesprecher Michael Freiberg auch ausdrücklich bei der Firma Diringer + Scheidel für die Genehmigung. Für das Mannheimer Unternehmen war das keine Frage, am Wochenende wird auf dem Gelände ohnehin nicht gearbeitet. "Wir sind gut im Zeitplan und müssen die Anwohner nicht auch noch samstags belästigen", erklärt Polier Jörg Schifferdecker, der ebenfalls gekommen ist, um die Übung zu verfolgen.

Hintergrund > Der THW-Ortsverband Heidelberg wurde 1952 gegründet und hat derzeit rund 230 Mitglieder, davon sind knapp 140 Aktive und Reservehelfer. In Heidelberg sind ein Technischer Zug mit einer Bergungsgruppe, die Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung, die Fachgruppe Ortung (mit Hunden und [+] Lesen Sie mehr > Der THW-Ortsverband Heidelberg wurde 1952 gegründet und hat derzeit rund 230 Mitglieder, davon sind knapp 140 Aktive und Reservehelfer. In Heidelberg sind ein Technischer Zug mit einer Bergungsgruppe, die Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung, die Fachgruppe Ortung (mit Hunden und Technik), die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen sowie die Fachgruppe Führung und Kommunikation stationiert. Der Fuhrpark umfasst fünf Lastwagen, einen Geländewagen, vier Kleinbusse und sieben Anhänger. > Neue Helfer durchlaufen eine sechsmonatige Grundausbildung, die mit einer Prüfung abgeschlossen wird. Danach entscheidet sich der Helfer für eine der Gruppen, in der er seine weitere Fachausbildung machen wird. Seit 2012 gibt es beim THW-Heidelberg auch eine Mini-Gruppe für Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. > Die Ausbildung zum Suchhund dauert etwa drei Jahre. Vorher werden Tier und Mensch auf ihre Eignung getestet. Der Haushund sollte bei Beginn seiner Ausbildung sechs bis zwölf Monate alt sein. Zunächst werden die Hunde auf die komplexere Trümmersuche trainiert, anschließend folgt die Ausbildung für die Ortung in freiem Gelände, zum Beispiel in Wäldern. ste

[-] Weniger anzeigen

Doch nicht nur die "Fachgruppe Ortung" mit ihren Hunden ist an diesem Tag auf dem Bauhaus-Areal im Einsatz, die "Bergungsgruppe" trainiert ebenfalls. Sie muss bei einer solchen "Schadenslage" zunächst einmal das Einsatzgebiet erkunden und die Gefahren für die Helfer einschätzen. Sind verschüttete Personen geortet worden, müssen die THW-Aktiven unter Umständen mit schwerem Gerät den Weg zu ihnen freiräumen. Darum ist aus dem Inneren des Bauhauses Lärm von Schneidwerkzeugen zu hören – dort schneiden die Spezialisten Wände und Decken auf. "Wir brauchen Gebäude, die wir kaputtmachen können", sagt Freiberg.

Vor dem Gebäude macht sich ein Trupp an einer großen Betonplatte zu schaffen. Mit hydraulischen Stempeln und Hebekissen, die mit Luftdruck betrieben werden, können sie tonnenschwere Lasten anheben und schließlich verschüttete Personen bergen. Über dem Gelände kreist eine Kamera-Drohne, die ein Übersichtsbild liefert. Mit Infrarot lassen sich auch Menschen oder Brandherde lokalisieren. Der "Zugtrupp" schließlich hat die Einsatzleitung. Seine Mitglieder haben den Überblick, koordinieren die Einsätze der Spezialisten-Teams und beurteilen fortwährend die Entwicklung der "Lage". Außerdem sind sie Ansprechpartner für andere Organisationen, zum Beispiel Feuerwehr oder Rettungsdienst. Insgesamt ist das THW an diesem Tag mit 30 Kräften auf dem Bauhaus-Areal im Einsatz.

Die Firma Diringer + Scheidel, die für den Abriss zuständig ist, machte das den Helfern am Samstag möglich. Foto: Philipp Rothe

"Mit solchen Übungen trainieren wir Ernstfälle, etwa wenn es in einem Gebäude zu einer Explosion kommt", erklärt Pressesprecher Freiberg. Oder wenn Überschwemmungen für Zerstörungen sorgen, wie im Ahrtal im Juli dieses Jahres. Nach der Katastrophe war der Heidelberger THW-Ortsverband dort mit 50 Kräften über vier Wochen im Einsatz, leistete rund 10.000 Arbeitsstunden. Was die Helfer allerdings dort erwartete, darauf konnten sie sich mit keinem Training der Welt vorbereiten. "Selbst erfahrene Mitglieder haben gesagt, dass sie so etwas noch nicht erlebt haben", berichtet Freiberg. "Wir sind alle ehrenamtlich tätig, darum ist ein solcher Einsatz nur möglich, wenn die Arbeitgeber die Aktiven auch freistellen. Das hat im Juli sehr gut funktioniert."

Wer in solchen Notlagen hilft – oft über viele Stunden –, muss auch wieder zu Kräften kommen. Und gerade an diesem wolkenlosen Frühherbst-Samstag in Heidelberg wird es unter der Einsatzkleidung ganz schön warm, der Körper verliert viel Flüssigkeit. Im Vorbeigehen fragt Freiberg zwei Aktive, ob sie genug getrunken haben. Sie sind gerade auf dem Weg zur Versorgungsstation. Noch bis etwa 16 Uhr werden die Übungen weitergehen, dann werden sich die THW-Helfer in ihrer Zentrale im Taubenfeld in Wieblingen stärken können. Der Heidelberger Ortsverein hat auch drei Köche im Team – und weil es manchmal schnell gehen muss, sind immer rund 50 Portionen Essen eingefroren, die mit Konvektomaten schnell und unkompliziert aufgewärmt werden können.

Unterdessen bellt es aus dem ersten Obergeschoss der Bauhaus-Ruine. Border Collie Zizou hat auch die zweite versteckte Person gefunden.