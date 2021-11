Die „Baracca Swiss“ wird in diesem Jahr in Oma’s Biergarten am Harbigweg aufgebaut. Foto: Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Das winterliche Pop-up-Restaurant ist wieder da. Die Baracca Zermatt wurde zur Baracca Swiss. Und sie steht nicht mehr auf dem Bismarckplatz, sondern im Kirchheimer Harbigweg, unweit des Messplatzes. Ansonsten gibt es vom 12. November bis zum 27. Januar (ab 18 Uhr, außer montags) genau das, was die Gäste in Heidelberg schon von Anfang an begeisterte, erstmals im Jahr 2015: Eine traumhafte Hüttenatmosphäre mit loderndem Kaminfeuer in der Mitte und leckere Fondues.

Die Wände der Baracca haben die vergangenen Corona-Winter in einem Zimmereibetrieb überdauert. Jetzt wurde sie im Bereich von Sprungbude und Oma’s Biergarten im Harbigweg 1-3 wieder aufgebaut. Mit mehr Platz für ein Lager und für die Anlieferung, mit Strom- und Wasseranschluss, die am Bismarckplatz jedes Mal mühsam eingerichtet werden mussten, wie die Betreiber von der Hirschberger Hüttenbetriebs GmbH & Co KG sagen. Geschäftsführer Dennis Gissel und Gregor Spachmann gelten als erfahrene Event-Restaurant-Unternehmer – beide sind beispielsweise auch an der Platzhirschalm und am Palazzo in Mannheim beteiligt.

Das Matterhorn von Zermatt ist nicht mehr das unverwechselbare Logo des Betriebes. Über der Baracca weht jetzt die Fahne von Samnaun im Engadin. Die Heidelberger Hütte liegt dort auf der Grenze zwischen der Schweiz und Österreich. Naheliegend also auch die Kooperation: "Der Schulterschluss mit der Schweiz ist gewährleistet", meint Spachmann. Schließlich stellen die Schweizer auch eine große Gruppe unter den Heidelberg-Touristen.

Während die Baracca Zermatt wie ein Franchise-Unternehmen funktionierte, was mit Vorschriften zu Importen aus der Schweiz und auch zur Abführung von Gewinnanteilen verbunden war, sind die Betreiber der Baracca Swiss nun frei und wirtschaftlich unabhängig vom neuen Partner Samnaun, wie Dennis Gissel beim Pressegespräch erklärte. Die Einrichtung der Hütte mussten sie dafür allerdings ganz neu anschaffen. Gemütlich und künstlerisch anspruchsvoll soll es aber genauso wieder sein. Auch die authentischen Fondues mit Vorspeisen und Dessert blieben, die Schweizer werden durch regionale deutsche Weine ergänzt.

Die festliche Stimmung des Innenraumes wird mit Dekoration und Beleuchtung auch nach außen geführt. Die Baracca Swiss prägt nun nicht mehr die Winterzeit auf dem Bismarckplatz, dafür, so die Betreiber, gibt es mit dem Kirchheimer Messplatz genügend Parkplätze und einen Straßenbahnanschluss. Der Zuspruch ist schon da: Fast die Hälfte der Plätze im November und Dezember ist ausgebucht. Geboten werde ein sicherer Restaurantbetrieb, heißt es bei Hüttenchef Matthias Hölzel: Die Gäste müssen geimpft oder von Corona genesen sein. Zutritt gibt es sonst nur noch mit aktuellem PCR-Test. Bei der Buchung im Internet sieht man die freien Plätze, eine Buchungsgebühr von 20 Euro wird mit der Restaurant-Rechnung zurückerstattet.