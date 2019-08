Exakt zehn Jahre ist es her, dass die Stadt den letzten Aktionstag "Stadt an den Fluss" feierte - samt Sperrung der B 37. Am 17. und 18. August ist es endlich wieder so weit. Archiv-Foto: Hoppe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Der Traum vieler Heidelberger wird endlich wahr - wenigstens für zwei Tage: Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, bleibt die B 37 am Neckar autofrei. Denn dann veranstaltet die Stadt dort den "Sommer am Fluss". Die Bundesstraße wird dabei an beiden Tagen gesperrt - und zwar zwischen der Alten Brücke und dem neu gestalteten Neckarlauer auf Höhe der Stadthalle. Flanieren, entspannen, den Fluss genießen: Das wünscht sich die Stadt für dieses Wochenende.

Zugleich soll mit dem Fest auch die Einweihung des ersten Bauabschnitts für die "Stadt an den Fluss" gefeiert werden. Seit vergangenem Herbst gestaltete die Stadt den Neckarlauer unterhalb der Stadthalle neu. Seit Ende Juni ist dort fast alles fertig: die barrierefreie Rampe, die Sandstein-Sitzstufen, die indirekte Beleuchtung. Laut Alexander Krohn, Chef der Stabsstelle "Stadt an den Fluss", fehlen jetzt nur noch die Mülleimer-Einhausungen und zwei Geländer.

Oberbürgermeister Eckart Würzner weiht den neu gestalteten Neckarlauer am Samstag, 17. August, um 14 Uhr offiziell ein. Rund 1,5 Millionen Euro hat die Stadt für diese Maßnahme in die Hand genommen - und geht es nach Krohn, seiner Stabsstelle und dem Verein "Neckarorte", der überhaupt die Initialzündung gab, soll es weiterhin zügig vorangehen mit dem Traum von der Stadt am Fluss. Deshalb wird beim Fest-Wochenende auch noch einmal die Machbarkeitsstudie vorgestellt, die die Arbeitsgemeinschaft Neckaruferweg erarbeitete und die die Stadt zu Beginn dieses Jahres der Öffentlichkeit präsentierte. Herzstück ist eine Neckaruferpromenade mit eigenständiger Radachse vom Wieblinger Wehr bis zum Karlstor - Stadtbalkone, Sitztreppen, Cafés und vieles mehr inklusive.

An verschiedenen Orten entlang der Flaniermeile stellen die Stadt und die Arbeitsgemeinschaft beim "Sommer am Fluss" an Infoständen die Machbarkeitsstudie vor - diskutiert werden darf auch. Und am Neckarlauer werden für den zweiten Bauabschnitt der Neckarpromenade auch gleich Idee und Anregungen der Bürger gesammelt.

Was sonst noch los ist am Festwochenende:

E-Mobilität: Nach den eröffnenden Worten von Oberbürgermeister Würzner wird über E-Mobilität informiert: Besucher können dabei Fahrzeuge kostenlos ausprobieren - vom E-Bike bis zum Elektroauto.

Bühnenprogramm: Die B37 wird zur Flaniermeile. Dabei laden zwei Bühnen zum Tanzen ein: eine unterhalb der Alten Brücke mit Live-Musik und eine an der Heuscheuer am Marstallhof. Dort präsentieren die Breidenbach-Studios junge Labels aus der Region und überregional bekannte DJs.

Bootsfahrten: Mit den Fährschiffen "Perkeo" und "Liselotte" sind Bootsfahrten entlang der Neckarpromenade zwischen Alter Brücke und Neckarstrand möglich.

Mobile Bar und Strandbar: Es gibt zwei Bars: Die mobile "Neckarorte"-Bar "Siegfried" bei der Alten Brücke und die Strandbar "Roy" am Neckarstrand unterhalb der Stadthalle.

Mitbring-Frühstück: Für das große "Frühstücks-Picknick" am Sonntag stellt die Stadt kostenfrei Bierzeltgarnituren und weist Picknick-Bereiche aus. Wer nicht genug fürs Frühstück dabei hat, kann sich vor Ort noch eindecken.

Fahrrad-Börse: Für alle, die gebrauchte Fahrräder ver- oder ankaufen wollen, findet an beiden Tagen eine Fahrrad-Börse statt. Verkäufer sollen sich per E-Mail anmelden: events@heidelberg-marketing.de.

Spieloase für Kinder: Rund um den Krahnenplatz gibt es Programm für die Kleinen.

Yoga: Yoga am Neckarstrand bei der Stadthalle gibt es am Sonntag.

Lichtspektakel: Ungewöhnliche Augenblicke bietet eine Lichtshow am Neckarufer. Genaue Infos werden dazu noch bekannt gegeben.

Fotowettbewerb: Die besten Fotos vom Festwochenende, die bei Facebook oder Instagram unter stadtamfluss veröffentlicht werden, bekommen einen Preis.