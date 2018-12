Eppelheim/Heidelberg. (rnz/rl) Eine Fahrspur auf der neuen Autobahnbrücke zwischen Eppelheim und Heidelberg ist für den Autoverkehr freigegeben. Das teilte die Rhein-Neckar Verkehr am Freitag mit. Seit Freitagvormittag kann man nun wieder über die Brücke von Eppelheim in den Heidelberger Pfaffengrund fahren. Die Gegenrichtung soll voraussichtlich erst Ende Januar für Fahrzeuge freigegeben freigegeben werden, da hier noch Ampelteile fehlen. Der Termin sei jedoch abhängig von der Verfügbarkeit der Anlagenteile, die derzeit durch den Lieferanten nicht bereitgestellt werden können, hieß es. Radfahrer und Fußgänger hingegen können beide Seiten der neuen Brücke nutzen.

Seit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember fahren die Straßenbahnen der Linie 22 auf der neuen Trasse. Auch der Radverkehr und die Fußgängerinnen und Fußgänger können seitdem die Nordseite der Brücke nutzen. Vor der endgültigen Verkehrsfreigabe musste allerdings noch das Geländer auf der Brücke und den Rampen fertigmontiert werden. Diese Arbeiten sind nun weitgehend fertiggestellt. Eine Lücke ist derzeit noch provisorisch mit einer Holzabsturzsicherung geschlossen: Um die Straße trotzdem schon für den Autoverkehr freigeben zu können, wurden hier vorübergehend Betonleitwände am Rand des Gehwegs aufgestellt. Für die Fußgängerinnen und Fußgänger steht mit rund 1,60 Meter genügend Durchgangsbreite zur Verfügung. Das endgültige Geländer wird Anfang 2019 montiert. Bis dahin gilt in diesem Bereich der Brücke Tempo 30.