Von Charmaine Utzig

Heidelberg. Fleischteile zerlegen, Würste verarbeiten und Schlachtabfälle entsorgen. Dazu haben immer weniger Jugendliche Lust. Auch dieses Jahr fand die Metzgerei Bolz in Kirchheim zum Ausbildungsstart am ersten September keinen Bewerber. Sechs Jahre ist es her, dass die Metzgerei ihren letzten Auszubildenden hatte.

"Dass sich keine Azubis mehr finden, ist ein generelles Branchenproblem. Das betrifft nicht nur uns", erklären die Inhaber Gabriele und Bernd Bolz. "Die Berufsschulklassen werden immer kleiner und das Interesse immer geringer. Man sieht es ja in Heidelberg: Hier gibt es noch nicht einmal eine Berufsschule, weil der Bedarf einfach nicht da ist. Auszubildende müssen immer nach Mannheim pendeln."

Dass sich seit vier Jahren überhaupt keine Bewerber mehr melden, wundert die Inhaber seit langem nicht mehr: "Mittlerweile ist es so, dass alle Jugendlichen Abitur machen sollen. So wird es in den Schulen und oft auch im Elternhaus erwartet. Der Weg auf das Gymnasium wird immer als der bessere angesehen."

Dass sich in Heidelberg tatsächlich nur wenige für die mittlere Reife entscheiden, lässt sich nicht leugnen. Bei der Übergangsquote von Viertklässlern auf das Gymnasium belegt Heidelberg mit rund 68 Prozent den Spitzenplatz in Baden-Württemberg.

"Dazu kommt, dass in Metzgereien auch samstags gearbeitet wird. Nicht sehr praktisch, wenn man am Wochenende mit seinen Freunden feiern möchte. Und der frühe Arbeitsbeginn jeden Tag um 5.45 Uhr ist für junge Menschen auch sehr unattraktiv", fügt Gabriele Bolz hinzu.

Ein sicherer Arbeitsplatz im Gegenzug für den Umgang mit rohem Fleisch ist offenbar kein verlockendes Angebot für Schulabgänger. "Wenn das so weitergeht, geht das Handwerk verloren. Dann gibt es nur noch Fleisch- und Backware vom Discounter", mahnt Bernd Bolz mit einem wehmütigen Blick. Zusammen mit Gabriele Bolz führt er die Metzgerei nun schon in der vierten Generation. Ein derartiger Auszubildendenmangel sei noch nie da gewesen.

Die Anforderungen an Bewerber halten die Metzgerei-Inhaber bewusst gering. Herausragende Schulnoten sind für sie eher uninteressant: "Ein ordentlicher Hauptschulabschluss reicht ja schon. Bei Auszubildenden sind uns Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, eine positive Einstellung und die Liebe zum Produkt viel wichtiger als die Schulleistung."

Um die Attraktivität einer Metzger-Ausbildung zu steigern, hat die Metzgerei in der Vergangenheit auch "Girls- und Boys-Days" angeboten, bei denen Jugendliche in den Metzger-Beruf hineinschnuppern konnten - doch ohne Erfolg. "Mittlerweile sind wir dazu übergangen, vermehrt Wiedereinsteiger und über Fünfzigjährige einzusetzen, welche sich bisher immer sehr über die Arbeit gefreut haben. Vielleicht bewerben sich auch irgendwann wieder junge Leute", hofft Gabriele Bolz.