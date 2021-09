Elisabeth Krämer (2.v.li.) sah sich mit einigen Wahlkämpfern im Restaurant „Beim Alex“ die Prognose an. Am Ende reichte es nicht. Foto: Kreutzer

Heidelberg. (dns/hob/pne) Die Wahl ist vorbei, die Stimmen sind gezählt – und für manche Kandidierenden hat es nicht gereicht. Wie gehen die "Verlierer" mit ihrer Niederlage um – und was machen sie nun mit der vielen Freizeit? Die RNZ hat am Montag nachgefragt.

Elisabeth Krämer. Foto: hen

> Elisabeth Krämer (SPD) hat in der Nacht nach der Wahl erstmal Schlaf nachgeholt. Den Montag hat sie genutzt, um aufzuräumen, aber auch auszuspannen: "Der Tag war sehr ruhig. Das war ungewohnt, aber schön", sagt sie der RNZ am Nachmittag. Da hat sie sich gerade mit ihrem Wahlkampfteam getroffen, "um einfach mal unpolitisch essen zu gehen". Doch unpolitisch wird die 28-Jährige nicht lange bleiben.

Nach ihrer ersten Kandidatur für ein großes Amt hat die Walldorferin Blut geleckt: "Ich glaube nicht, dass es die letzte war. Wir hatten richtig Spaß und haben ja auch ein sehr gutes Ergebnis erzielt." Jetzt fährt Krämer, die im SPD-Regionalzentrum in Bergheim arbeitet, aber erstmal in den Urlaub. "Und dann geht es wieder los mit Arbeit und Alltag."

Dennis Tim Nusser. F: Rothe

> Dennis Tim Nusser (FDP) hat den Wahlabend gut überstanden. "Ich glaube, wir sind alle froh, dass der Wahlkampf hinter uns ist", sagt der 25-Jährige. Den Abend verbrachte er mit Parteifreunden im "Goldenen Falken" am Marktplatz und im Rathaus. Gemeinsam feierten die Liberalen, dass sie in den letzten fünf Jahren ihre Mitgliederzahl in Heidelberg auf nun 250 verdoppelt haben. Und sie freuten sich über ihr gutes Ergebnis.

Am Montagmorgen ging es für Nusser selbst gleich wieder ins Mannheimer Büro, wo er Entwicklungsprojekte evaluiert. Ob er in vier Jahren wieder antritt, es wäre dann das dritte Mal in Folge – darüber macht er sich derzeit keine Gedanken. Jetzt räume er erst einmal die Wohnung auf, wo überall Plakate und Flyer liegen.

Zara Kiziltas. Foto: Rothe

> Zara Dilan Kızıltas (Die Linke) hatte trotz einer langen Nacht (in der Geschäftsstelle saßen die Genossen bis weit nach Mitternacht zusammen) nicht lange Zeit, sich über das Ergebnis zu ärgern. Am Montag musste die 22-jährige Lehramtsstudentin schon wieder im Hölderlin-Gymnasium erscheinen. Dort absolviert sie noch bis Dezember ihr Praxissemester. Viele aus der Lehrer- und Schülerschaft hätten ihr gut zugesprochen, erzählt sie.

"Das hat mich auf jeden Fall gut aufgefangen und war ein schöner Ausgleich." In den nächsten Wochen muss sie zudem zwei Hausarbeiten schreiben. Als Stadträtin will sie aber auch weiter dazu beitragen, eine "starke soziale und ökologische Politik" durchzusetzen, betont sie. "Jetzt geht es erst richtig los."