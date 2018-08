Ein Auftritt mit Folgen: Michael Mittermeier am Freitagabend in der Stadthalle. Foto: Rothe

Heidelberg. (hö) Im sozialen Netzwerk Facebook beschwerte sich der Komiker Michael Mittermeier, dass während seines Auftritts am Freitagabend sein Auto verkratzt wurde. Auf Facebook holte Mittermeier aus: "Es war so ein toller Auftritt in Heidelberg. Leider hat mir jemand noch einen bitteren Abgang beschert. An das Arschlochkind, das in der Nacht die Seite meines Tourautos auf voller Länge böse zerkratzt hat: Hast Du schon mal was von schlechtem Karma gehört? Es kommt alles wieder auf Dich zurück. Wie dumm muss man sein, so eine mutwillige Zerstörung zu begehen? Ein kleiner mieser Feigling wollte sich wohl mal groß fühlen ..." Viele Facebook-Nutzer äußerten ihr Mitgefühl und wünschten dem "Arschlochkind" eine harte Strafe.

Mittermeier gab aber allerdings auch zu: "Sorry, dass ich den Radlweg blockiert habe mit meinem Dieselmonster. Ich vergaß, dass ich in Fahrrad-Fetisch-City bin. Und wer von Euch ohne Plastiktüte ist, der werfe den ersten Jutestein." In etlichen Facebook-Kommentaren wurden Fahrradfahrer beschimpft, weitaus seltener Mittermeiers Parkverstoß thematisiert. Und das Kfz-Aufbereitungszentrum Kolbermoor empfahl seine Dienste: "Hi Michl, komm bei uns vorbei, wir finden ne Lösung, inklusive Gutachterbüro."

Tatsächlich hatte eine Zuschauerin Mittermeier schon in der Stadthalle bei einer Fragerunde darauf aufmerksam gemacht, dass er auf einem Radweg steht - nachdem er sich sehr lange über die Fahrradstadt Heidelberg lustig gemacht hatte. Und Mittermeier gab zu, dass er seinen Audi Q 7 - eine Mischung aus Sport- und Geländewagen - deswegen verkehrsbehindernd abgestellt habe, weil er keinen Parkplatz gefunden hatte. Das Management des Komikers war am Mittwoch für eine Stellungnahme der RNZ nicht zu erreichen.

Bei der Polizei hingegen ist noch keine Anzeige eingegangen. Sprecher Norbert Schätzle erklärte aber, dass seine Kollegen vom Revier Mitte von sich aus eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung in die Wege geleitet hätten. Schätzle konnte allerdings den Sachverhalt nicht bestätigen, weil es bisher noch keinen Kontakt mit dem Komiker gegeben hat. Macht es nun einen Unterschied, dass Mittermeier seinen Wagen auf dem Radweg geparkt hat? "Nein", sagt Schätzle, "Sachbeschädigung bleibt Sachbeschädigung."